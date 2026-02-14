/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп публично обяви пълната си и безрезервна подкрепа за Виктор Орбан, наричайки го „истински приятел, боец и победител“ и подчертавайки стратегическото значение на унгарско-американските отношения. В декларация, наситена с политическа символика, Тръмп поставя Орбан в центъра на глобалната битка за суверенитет, икономическо развитие, контрол върху миграцията и възстановяване на законността. Подкрепата идва в момент на сериозни геополитически размествания в Европа и ясно сигнализира за възможна консолидация на консервативния лагер около оста Вашингтон–Будапеща.



Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите съюзи и глобалните размествания през призмата на националния суверенитет и бъдещето на Европа.

Високоуважаваният министър-председател на Унгария Виктор Орбан е наистина силен и могъщ лидер с доказан опит в постигането на феноменални резултати. Той се бори неуморно за и обича своята велика страна и народ, точно както аз за Съединените американски щати. Виктор работи усилено, за да защити Унгария, да развие икономиката, да създаде работни места, да насърчи търговията, да спре незаконната имиграция и да осигури ЗАКОННОСТ И РЕД! Отношенията между Унгария и Съединените щати достигнаха нови висоти на сътрудничество и впечатляващи постижения под моето управление, до голяма степен благодарение на министър-председателя Орбан. Очаквам с нетърпение да продължа да работя в тясно сътрудничество с него, за да могат и двете ни страни да напреднат по този огромен път към УСПЕХ и сътрудничество. Горд съм, че ПОДКРЕПИХ Виктор за преизбиране през 2022 г. и за мен е чест да го направя отново

Виктор Орбан е истински приятел, боец и ПОБЕДИТЕЛ и има моята пълна и безрезервна подкрепа за преизбиране като министър-председател на Унгария - ТОЙ НИКОГА НЯМА ДА ПРЕДОСТАВИ ВЕЛИКИЯ НАРОД НА УНГАРИЯ! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП

