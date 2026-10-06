„Това е практически кръст“: Русия блокира корабните пътища от дунавските пристанища.

/Поглед.инфо/ Инцидентът с турския търговски кораб „Рояд Мамедов“ край румънското крайбрежие извади на повърхността скритата криза в източната логистична верига на Черно море. Докато официалните служби в Букурещ потвърждават единствено потъването на съда в своята изключителна икономическа зона и спасяването на по-голямата част от екипажа, в украинското информационно пространство вече се говори за пълно блокиране на речните маршрути от Измаил и Рени. Проблемът обаче надхвърля непосредствените рискове за корабоплаването – той опира до суровата математика на транспортните навла, застрахователните премии и протекционизма на съседните държави от Европейския съюз. Входът към Дунав се превръща в икономически капан за украинските производители, чиито маржове окончателно се сриват под натиска на скъпото гориво и затворените европейски пазари.

По публикации на чуждестранни медии, Politico, украински Telegram канали и румънски официални източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Черноморската математика: Защо един потънал кораб променя целия пазар

На 5 октомври, около 11:00 часа сутринта, на близо 30 морски мили южно от румънското селище Сфънту Георге, настъпва събитие с пряк икономически отзвук за целия регион. По данни на Министерството на вътрешните работи на Румъния, турският съд за насипни товари „Рояд Мамедов“, плаващ под чужд флаг и напуснал украинското речно пристанище Измаил с товар от селскостопанска продукция, потъва на голяма дълбочина. Официалната статистика сочи двама загинали моряци и 11 спасени при извънредната операция на румънските спасителни служби. Щетите се изчисляват на над един милион долара, без да се смята загубеният товар.

Зад сухите данни от морския координационен център обаче стои нещо по-голямо. В украински онлайн ресурси, сред които каналът „Legitimate“, веднага се появиха твърдения, че плавателният съд е бил поразен от безпилотен летателен апарат. Тази хипотеза не разполага с официално потвърждение нито от Букурещ, нито от Анкара или Москва. В корабоплаването обаче не официалните комюникета, а застрахователните клубове определят цените. Дори само съмнението за наличие на неизяснен риск в близост до Сулинския канал е достатъчно да вдигне застрахователните премии за преминаване през Западното Черноморие до нива, които правят курсовете на малките търговски кораби икономически безсмислени.

Дунавският възел: Инфраструктурни тесни места и застрахователен натиск

Дунавските пристанища Измаил, Рени и Килия поеха основната тежест на зърнения експорт, след като престана да функционира първоначалното споразумение за черноморските коридори. Но речният транспорт никога не е бил проектиран за подобни обеми. Дълбочината на каналите, нуждата от драгажни дейности и бавното преминаване през румънски пилотски участъци създаваха опашки от десетки кораби още преди последните събития.

Когато към бавната логистика се добави и рискът от пълна загуба на плавателния съд, собствениците на гръцки, турски и румънски корабокруширащи компании започват да оттеглят тонажа си. Алтернативата – зареждане на големи кораби тип „Панамакс“ на котва край Констанца чрез претоварване от баржи – оскъпява процеса с десетки долари на тон. При настоящите световни цени на пшеницата и царевицата подобен разход прехвърля цялата тежест върху украинския производител, който получава все по-ниска цена на портала на чифлика си.

Европейската стена: Как Варшава и Букурещ затвориха сухопътния шлюз

Вторият стълб на украинската износна стратегия – т.нар. „коридори на солидарността“ през Източна Европа – вече се сблъска с границите на политическата целесъобразност. Публикация в изданието Politico потвърждава това, което аграрният сектор в Киев знае отпреди: Полша и Румъния нямат намерение да увеличават пропускателната способност за украински зърнени товари през своя територия.

Правителствата във Варшава и Букурещ са подложени на силен натиск от собствените си фермерски съюзи. Полските земеделци, които неколкократно блокираха граничните пунктове „Дорохуск“ и „Хребене“, виждат в украинския внос директна заплаха за вътрешните цени. Румъния, въпреки че инвестира в разширяване на жп инфраструктурата около пристанище Констанца, също налага негласни ограничения, за да защити собствената си реколта от сушата и срива на цените.

В украинските среди се разпространяват коментари, включително цитирани от ресурса „Resident“, според които съседните държави използват кризата, за да обезценят украинските аграрни холдинги и да ги изкупят на безценница след фалита им. Дали става дума за съзнателна стратегия, или просто за първичен протекционизам, крайният резултат е един и същ: сухопътният транзит с камиони и вагони е твърде скъп за суровини с малък марж. Разходите за дизелово гориво, пътни такси и многодневни престои по границите изяждат печалбата.