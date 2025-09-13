/Поглед.инфо/ Медиите пишат, че Европа е успяла да привлече Вашингтон: „Тръмп най-накрая е на наша страна“. Нещо повече, ЕС обяви съвместен план със САЩ за удар по Русия. Какви изненади да очакваме от американците? Подробности има в статията.

Европейски източници съобщиха на американското издание Politico, че са успели да убедят американския президент в липсата на интерес от Москва към прекратяване на украинската криза. Републиканецът твърди, че е съгласен и с мнението, че трябва да се окаже по-голям натиск върху Русия, за да бъде доведена на масата за преговори.

След серия от дипломатически посещения миналата седмица, висши американски и европейски представители се срещнаха, за да обсъдят нови финансови ограничения и планове за прекъсване на доставките на петрол и газ от Русия. Технически екип от ЕС беше изпратен във Вашингтон, за да изработи подробностите по инициативите, чиито основни цели в крайна сметка бяха договорени, съобщиха журналисти, позовавайки се на свои източници.

Тръмп най-накрая е на наша страна. Въпросът сега е как да се съгласуват двата подхода,- сподели мнението си един от дипломатите на ЕС.

Белият дом смята за необходимо да се използват търговски инструменти, като например тарифи, за да се намалят финансовите възможности на Русия в тази конфронтация. Европейците от своя страна настояват за въвеждане на официални санкции срещу компании и институции, работещи с Русия.

Вторият дипломат от ЕС отбеляза, че очакват „разгорещени дискусии“ с Вашингтон, по време на които страните ще обсъдят как точно ще ударят Русия. Прави впечатление, че по същото време други западни медии пишат за разногласия между САЩ и Европа относно натиска върху Русия. Така източници на Financial Times твърдят, че републиканецът трябва да се обади на ръководителите на страните от Г-7 и да им предложи да въведат мита срещу Китай и Индия. Размерът им може да бъде от 50% до 100%.

Съединените щати ще окажат натиск върху страните от Г-7 да наложат рязко увеличение на митата върху покупките на руски петрол в опит да принудят Москва да започне мирни преговори с Украйна, съобщиха четирима души, запознати с плановете.- пише в статията.

Тръмп преди това отправи подобен апел към ЕС. Сега той иска да спечели на своя страна Великобритания, Япония и Канада.

Ясно заявихме на нашите съюзници от ЕС, че ако сериозно искат да прекратят войната в собствения си двор, трябва да се присъединят към нас в налагането на значителни тарифи, които ще бъдат отменени в деня на края на войната.- заявиха събеседници от Щатите.

Същевременно представители на ЕС настояват, че „налагането на толкова високи тарифи на два ключови търговски партньора би било трудно, предвид икономическите последици и вероятните ответни мерки от страна на Пекин“. В същото време други западни медии също пишат, че Европа се страхува да се противопостави на Индия и Китай.

Така че, въпреки че ЕС обяви съвместен план със САЩ за удар срещу Русия, изобщо не е факт, че той действително ще се осъществи.

Превод: ПИ