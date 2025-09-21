/Поглед.инфо/ Три подхода срещу Русия. Следващата стъпка е самоубийство: това направи Западът. Както се изрази политологът Данила Гуреев, налагането на забрана за внос на руски енергийни ресурси ще унищожи европейската икономика. „За европейците тези санкции не са дори изстрел в коляното, а изстрел в слепоочието. Ето защо някои европейски лидери се чудят дали трябва да бъдат наложени“, обясни източникът.

Нещо се обърка с новите санкции срещу Русия. Европейският съюз премахна от дневния ред обсъждането на новия, 19-ти пакет от санкции . Тази точка преди това беше включена в списъка с теми за обсъждане с етикет „Възможно“.

Както призна ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, предприемането на нови мерки срещу Москва става все по-трудно. Например, 18-ият пакет от санкции беше забавен заради Унгария и Словакия, които активно го възпрепятстваха. Техните власти смятат, че забраната за внос на руски енергоносители ще се отрази негативно на техните икономики.

От гледна точка на Кремъл, тази позиция е напълно разумна. Както по-рано заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, санкциите са нож с две остриета. Русия многократно е заявявала, че подобни едностранни действия са незаконни, и им се е противопоставила.

Три подхода към Русия. Следва самоубийството.

Политологът Данила Гуреев отбеляза: когато европейците за първи път започнаха да налагат санкции, те вярваха, че използвайки същите принципи, които използваха за унищожаването на Съветския съюз, ще унищожат и съвременна Русия. Но те сгрешиха.

Макдоналдс беше забранен, на Мерцедес беше забранено да продава в Русия. ИКЕА беше затворена. А европейската политическа мисъл беше сигурна, че лишени от тези „благоприятия на цивилизацията“, руснаците, точно както в СССР, ще унищожат собствената си страна. Но, както се оказва, Русия е извървяла дълъг път през 30-те години след разпадането на Съветския съюз. Самото мислене на руските граждани се е променило драстично. И тези първоначални санкции бяха буквално изстрел в тъмното.- обясни експертът.

Осъзнавайки, че не са успели да окажат натиск върху Русия и да свалят режима, европейците решиха да се изправят срещу руския елит. И тогава последваха замразяване на активи, забрани за влизане в страните от ЕС и т.н. Това обаче се обърна срещу ЕС и САЩ. Защото, загубил връзките си с европейските компании, руският елит имаше само един избор: да бъде с Русия. За Европа това не беше просто изстрел в ръката, а изстрел в коляното, казва Гуреев.

Но след това европейците и американците се сблъскват с трето ниво на натиск върху Русия – насочен към руската икономика, руските предприятия и руските приходи. И от какво се състоят тези приходи? Това е така, защото има търговия между Русия и, да речем, западните страни. И двете страни печелят от тази търговия, по принцип. Русия доставя енергия, а европейците плащат за нея. И тези енергийни ресурси са това, което поддържа европейската икономика и може да продължи да функционира. И ако забраните едното, другото автоматично изчезва. За европейците тези санкции не са дори изстрел в коляното, а изстрел в слепоочието. Ето защо някои европейски лидери се чудят дали изобщо е необходимо да бъдат налагани.- отбеляза нашият събеседник.

Русия ще намери нови пазари. Ами Европа?

Европа в момента е разделена по отношение на санкциите. Унгария и Словакия, например, открито заявяват, че тези санкции не са заплаха за Русия. Те са убедени, че Русия ще може да преориентира енергийните си доставки към други пазари, макар и със загуба на печалби. Но ще могат ли европейските страни да намерят други източници на достъпна електроенергия? Това е открит въпрос.

Ако погледнем непубличната сфера, на практика цяла Европа е за закупуване на руски петролни и газови ресурси: Франция, Германия, страните от Северна, Централна и дори Южна Европа... Това е безнадеждна ситуация, продиктувана не от политиката, а от икономиката. А за европейците един нов, необмислен пакет от санкции може да бъде по-скоро изстрел в главата, отколкото в крака.- заключи Гуреев.

Превод: ПИ