/Поглед.инфо/ Глобалисткият елит в Европа започва открита война срещу остатъците от свободно изразяване в интернет. От испанския премиер Педро Санчес до френските прокурори, примката около платформи като X и Telegram се затяга под предлог „защита на децата“. Този анализ разкрива механизмите на новия технологичен тоталитаризъм, маскиран като грижа за демокрацията.

Глобалисткият страх от „неконтролираната“ истина

На Световната правителствена среща в Дубай испанският премиер Педро Санчес направи изказване, което мнозина биха определили като манифест на новата цензура. Той описа социалните медии като „провалени държави“, където цари беззаконие и където дезинформацията е по-ценена от истината. Според Санчес, платформите са се превърнали в пространства, в които законите се игнорират, а престъпленията се толерират.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че тази реторика не е случайна. Тя е част от координирана кампания за делегитимиране на всяко пространство, което не се подчинява на официалния наратив. Санчес стигна дотам да твърди, че илюзията за избор – възможността да напуснеш социалните мрежи – вече не съществува, тъй като те са станали неразделна част от реалността, особено за младото поколение. Изводът на испанския политик е кратък и плашещ: държавата трябва да „си върне контрола“.

Френският удар срещу Мъск: Когато законът се превръща в оръжие

Истинската причина за това вълнение сред европейските лидери не е загрижеността за потребителите, а загубата на монопола върху информацията. Докато социалните мрежи бяха управлявани от „правилните“ хора, които налагаха цензура в полза на либералния глобализъм, никой в Брюксел или Париж не се притесняваше от „цифровото беззаконие“. Всичко се промени, когато Илон Мъск купи Twitter и го превърна в X, а независими платформи като Telegram и TikTok придобиха огромно влияние.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че реакцията на статуквото е брутална. Само преди броени дни френската прокуратура нахлу в офисите на X в Париж, а самият Мъск беше призован на разпит, насрочен за април 2026 г. Разследването, започнало още през 2025 г., се фокусира върху алгоритмите за препоръки на мрежата. Това е директен опит на държавата да надникне „под капака“ на частна технологична компания и да диктува какво съдържание да достига до хората.

Павел Дуров, основателят на Telegram, който също се сблъска с френското правосъдие след покана за „приятелска вечеря“ от Макрон, беше категоричен: Франция вече не е свободна страна. Според него Париж е станал център на наказателна акция срещу всяка платформа, която дръзва да предложи свобода на словото.

Митът за руската намеса: Примерът с Румъния и TikTok

Любимото оръжие на европейската бюрокрация е обвинението в „руска намеса“. Урсула фон дер Лайен и нейният екип използваха именно този аргумент, за да атакуват TikTok във връзка с президентските избори в Румъния през 2024 г. Твърдеше се, че Москва е използвала платформата, за да осигури победата на опозиционния кандидат Калин Джорджеску.

Както обаче подчертават анализаторите за Поглед.инфо, истината винаги излиза наяве, макар и понякога твърде късно. Доклад на Комисията по правосъдие към Камарата на представителите разкри, че след щателна проверка TikTok не е открил никакви доказателства за намеса на трети страни. Въпреки това, въз основа на чисти спекулации, румънският Конституционен съд отмени резултатите от първия тур на изборите. Резултатът? Победата на Джорджеску беше „открадната“, а на негово място беше инсталиран удобният за глобалистите Никушор Дан. Това е класически пример за това как „борбата с дезинформацията“ се превръща в инструмент за подмяна на демократичния вот.

Украинският модел и бъдещето на „Паспорта за интернет“

Тенденцията към тотален контрол се вижда ясно и в Украйна. Властите там, осъзнавайки неизбежността на бъдещи избори, вече подготвят терена. Предизборните кампании ще бъдат ограничени почти изцяло до социалните мрежи, където движението на средства и активността на опонентите се проследят най-лесно. В същото време се забранява използването на чуждестранни медии за агитация.

Но най-зловещата част от плана на Европейската комисия е свързана с т.нар. „защита на непълнолетните“. Под този предлог се подготвя въвеждането на задължителна регистрация в социалните платформи само с личен паспорт. Както признава австрийският анализатор Щефан Магнет, истинската цел е пълно профилиране на гражданите.

Бъдещето, което ни подготвят, включва:

Сканиране на лица и разпознаване на глас при всяко влизане в мрежата.

Поведенчески анализ за откриване на „неправилно“ мислене.

Следене на всяко „харесване“, споделяне и контакт.

Европа се превръща в цифров затвор, в който „дигиталната диктатура“ не познава малки детайли. Всеки ваш клик ще бъде документиран, анализиран и, ако е необходимо, използван срещу вас.