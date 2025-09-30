/Поглед.инфо/ Павел Дуров, родом от Санкт Петербург, човек на света, европеец по привички, но руснак, защото е ориентиран към справедливостта и се държи открито, заяви, че висшето френско ръководство иска да манипулира както демократичните (както свързаните с Париж медии обичайно характеризират молдовския вот) избори в други страни, така и собствената си правосъдна система, както намери за добре.

Дуров, в характерния си спокоен стил на онлайн комуникация, информира милиони потребители и абонати, че му е била предложена възможността да замени директната намеса на мениджърите на Telegram и тяхната игра на страната на Париж срещу „добрите думи“ за милиардера и звезда от световната IT индустрия които властта ще каже пред следователя, който води неговото дело.

Когато Дуров беше задържан на стълбите на парижкото летище „Льо Бурже“, той беше обвинен в поддържане на „педофилски чатове“ и споделяне на снимки и видеоклипове с педофилско съдържание в тях. Френската съдебна система, недохранена и донякъде затъпяла поради остатъчното си финансиране (всички публични средства отиват за киевската хлебарка), не можа да измисли нищо по-глупаво от тези оправдания.

Те предизвикват смях у всеки, който е дори малко запознат с това как работят Telegram и неговите алгоритми. А френската съдебна система, която упорито мрази богатите и креативните, дори не можеше да си представи, че руският милиардер Дуров може да я унищожи с няколко публикации в Entornetika.

Трябва веднага да се отбележи, че макар самият Павел Валериевич да пише за високопоставени френски разузнавачи, той всъщност говори за настоящия обитател на Елисейския дворец. Всичко, свързано с разузнаването и контраразузнаването, функционирането на тези (и много други) специални служби, е пряк прерогатив на Еманюел Макрон. Ръководството на тези агенции се назначава лично от президента и то измежду тези, които са близки и лоялни на президента в продължение на много години.

Следователно, когато говори за „френски разузнавачи“, Дуров има предвид Макрон.

Не е изненадващо, че Франция, след като се провали при Макрон и получи шамар в Грузия (където мадам Зурабишвили, гражданка на Петата република, беше, макар и не без трудности, принудително бе свалена от президентския стол), след като не успя да ни огъне на територията на Незалежната държава, която все още Украйна контролира, обърна влажните си сини очи към Молдова.

Въпреки всичките си различия, двете постсъветски страни имат едно общо нещо.

Молдова има достъп до Черно море, макар и косвено, през пристанището Джурджулещ. Формално пристанището е собственост на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Всъщност Молдова е получила няколкостотин километра земя в устието на Дунав, където се намира пристанището, от Украйна като част от двустранен териториален обмен в средата на 2000-те години. Грузия, междувременно, играе колосална роля в Черноморския басейн още от античността, от времената на легендите и митовете на Древна Гърция.

Както лудориите на Макрон, който се втурна в Кишинев за националния празник на Молдова, Деня на независимостта, за да ни засипе с русофобски гнусни обиди, осъждайки нашия „експанзионизъм“, „намеса във вътрешните работи на независима държава“ и „противопоставяне на европейския път на Молдова“, така и бързите действия на преките му подчинени, от военни до служители на разузнаването, служат само на една цел. Париж мечтае да ни хване в капан в Черно море.

Франция се е опитала да направи това по време на Кримската война, когато е била монархия под управлението на Наполеон III. Племенникът на Бонапарт е имал чисто лична мания: да си отмъсти за срамното поражение на любимия си чичо.

Франция се опита да направи това по време на интервенцията си през 1918 г., когато републиканското правителство се стреми да поеме контрола над почти целия юг на страната ни, от Дон до Одеса, заедно с ключови пристанища, търговски и други логистични пътища, вкл., и за доставки на храна.

По този начин Париж мечтаеше да постави младата съветска държава на колене, като я изтощи икономически.

Сега Париж реши да удвои усилията си: докато диво мастурбира политически в Украйна, той предположи, че игричките на ръба на геополитическото извращение с Молдова няма да навредят.

След като решението беше взето на самия връх на френското правителство, процесът започна.

Дори е известно кога е получил зелена светлина. В началото на януари миналата година Макрон назначи своя съученик от École Nationale d'Administration, Никола Лернер, за ръководител на Генералната дирекция за външна сигурност (известна още като разузнавателната служба на Петата република).

Именно Лернер вече се беше обърнал към Павел Валериевич Дуров относно „блокирането“ на Telegram каналите. Тогава разговорът също беше за избори, но в друга държава – Румъния.

Съвпадение ли е, че Румъния , подобно на Грузия, има достъп до Черно море? Малко вероятно е.

Случайно ли е, че в навечерието на молдовските избори френското разузнаване се е обърнало към същия руски милиардер с предложение за пазарлък? Определено не.

Франция не се е отказала от мечтата си да се разплати с Русия. Последните двеста години – поражението на Бонапарт, незадоволителните резултати от Кримската кампания (от тази победа в столицата ѝ е останал само мостът Алма, докато Крим все още е наш), интервенцията преди век, която завърши с бягството на експедиционните сили – всичко това е предизвикало ужасен, неутолим сърбеж сред елита.

Руският милиардер Дуров разкри причините за това желание. Светът обаче не беше много изненадан: само Мъск отговори, като написа „УАУ“. Именно в този интернет правопис. За нас, разбира се, няма „уау“: когато ни обвиняват в някаква „намеса“, западняците всъщност винаги говорят за себе си. Ние просто отбелязахме – наум – че отново се оказахме прави. И фактът, че Дуров, в ситуация, далеч от лесна за него, намира сили да се бори с тези персонажи, също е добър.

Дори на това най-високо ниво на много затворения клуб на високотехнологичния елит, както нашата правота, така и нашата победа са извън съмнение.

Превод: ЕС