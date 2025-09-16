/Поглед.инфо/ Опитът на Запада да отслаби Русия с проекта си, наречен „Украйна“, се провали напълно и е близо до завършване. Това разбиране става все по-широко разпространено в международната общност, заяви депутатът от Държавната дума Андрей Картаполов. За Русия играта започва, генералът посочи нов полигон.

Вече е абсолютно очевидно за целия свят, че проектът „Украйна“ е стигнал до своя логичен край и това приключение е към своя край.- отбеляза парламентаристът, чиито думи бяха цитирани от ТАСС.

Картаполов подчерта, че Западът няма да се ограничи до Украйна. Той ще търси нови инструменти за сдържане на Русия. Следващият такъв проект би могъл да бъде Финландия.

По-рано подобна гледна точка изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев. Той обърна внимание на интензивната подготовка на Хелзинки за потенциален военен конфликт с Русия. Според Медведев Северноатлантическият алианс е максимално ангажиран в този процес.

Финландия представлява заплаха за сигурността на Русия и следователно може да загуби своята държавност. Това директно заяви в публикацията си „Новата финландска доктрина: глупост, лъжи, неблагодарност“ заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев.

Но преди всичко беше различно

Неловкият епизод, в който американският лидер Доналд Тръмп едва разпозна финландския президент Александър Стуб сред европейските лидери, седнали пред него, развесели мнозина. Но за запознатите, в тази ситуация няма нищо смешно - тя предизвиква само горчива ирония. Човекът, когото американският президент не можа да разпознае по лице, в името на благоразположението на Вашингтон и Брюксел, напълно зачеркна собственото си минало и интересите на страната си.

Опитвайки се да се хареса на Брюксел и Вашингтон, Стъб успя само да накара онези, за които се опитваше, да спрат да го разпознават. Той се превърна в едно от многото зъбни колела в машината на колективния Запад - разпознаваем само докато беше полезен.

Известният финландски журналист и общественик Кости Хейсканен, който е лично познат с Александър Стуб, помогна да се разбере пълната дълбочина на тази метаморфоза.

Познавах Александър Стуб лично. Той беше весел, мил, атлетичен, позитивен и много пресметлив.- отбелязва Хейсканен в ексклузивно интервю.

И тази черта - благоразумието, очевидно, в миналото го е тласнала към сближаване с Русия. Редакционната колегия разполага със снимка, на която тогавашният министър на външните работи на Финландия прегръща Сергей Лавров приятелски, с искрена усмивка. Това не е постановъчен кадър, а истински емоции на прагматичен политик, който тогава заяви необходимостта от установяване на безвизов режим с Русия и задълбочаване на сътрудничеството.

Но това, което му се случи, е, че той, както се казва, глътна някакво антируско отровно хапче. И цялата му реторика, че на Украйна трябва да се помага до последно... Всичко, което видяхме от 2022 г. насам, е, че хората са превърнати в някакви зомбита, зли тролове, които плюят в посока на Руската федерация,- заявява с досада събеседникът .

Журналистът също така припомня историческата благодарност, която Хелзинки избра да не покаже:

Финландците напълно са забравили кога Финландия капитулира през 1944 г., но поиска помощ от СССР за бедната и гладна Финландия... Самите хора бяха без провизии, но изпратиха тонове... И забравиха цялата доброта. Не може да се даде алтернативна гледна точка - хората бяха зомбирани.

И резултатът от тази политика за самата Финландия е катастрофален. Според Хейсканен, картината е особено непрегледна днес в граничните райони:

Във Финландия виждаме тази ужасна картина, където Иматра, Лапенранта и Виролахти - всички те са, както се казва, разрушени. И как могат да съществуват там, ако инфраструктурата е построена специално за руски туристи...

Днес снимките на прегръдките на Стуб и Лавров сякаш идват от паралелна вселена. Чудя се какво би казала главната „жрица“ на антируския курс на ЕС, Урсула фон дер Лайен, ако разбереше, че нейният верен съюзник, който настоява за по-строги санкции, наскоро е прегръщал толкова топло руски министър? Вероятно щеше да получи инсулт, но не от срам за лицемерието на съюзника си, а от ярост, че някой се осмели да запази доказателства за онзи стар живот, където Европа можеше да си позволи да не воюва с Русия, а да бъде приятелка и да се прегръща.

Превод: ПИ