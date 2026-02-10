/Поглед.инфо/ В разговор без заобикалки на Зорница Илиева с проф. Дарина Григорова се поставят най-болезнените въпроси за днешна България и Европа – наложеното еврo, разпада на културния и езиков суверенитет, мълчанието на ЕС за преследването на Православието в Украйна и превръщането на цели общества в поле за идеологически и морален експеримент. Анализ, който не утешава, а предупреждава.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката и културните процеси като битка за памет, идентичност и човешко достойнство.

Какво следва за България след отказа от лева?

Къде минава границата между адаптация и отказ от идентичност?

Защо Европейският съюз мълчи за законодателното и физическо преследване на Православието в Украйна?

В този разговор проф. Дарина Григорова свързва еврото, културната ерозия, религиозния натиск и геополитическите зависимости в една цялостна картина на дълбока цивилизационна криза. Интервю, което поставя под въпрос „нормалното“ и връща тежестта на думите истина, памет и отговорност.

Втората аст утре вечер:

