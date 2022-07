/Поглед.инфо/ У търговците с жива стока се разкриват нови възможности

Полицията установи нова мода сред чуждестранните проститутки. Мнозина започнаха да пишат в обявите си, че са от Украйна. „Жените обикновено не разкриват националността си. Но сега това се променя “, казва Синдре Клепе, ръководител на отдела за разследване на трафика на хора към Югоизточния полицейски район (Норвегия).

Продажбата на секс не е наказуема в Норвегия и много жени идват тук, за да работят като проститутки. Синдре Клепе често общува с тях, докато разследва случаи на трафик на хора. Той откри, че много от събеседниците му нямат украински паспорти, въпреки че се рекламират в интернет като украинци, надявайки се това да увеличи броя на клиентите им.

Полицията се надява, че норвежките мъже не са започнали да търсят украински проститутки заради конфликта с Русия. „Това би било върхът на цинизма, но всъщност вече нищо не ни изненадва “, казва Лена Рейф, ръководител на отдела за разследване на Югоизточния полицейски район.

Очевидно не е поради въоръжения конфликт. Украйна търгува със своето население, със своите жени от много години. Веднъж и Зеленски помогна за това. „ В Украйна е много красиво, много вкусно и има много красиви хора, особено жени. Да, имаме всичко и това си остава нашата запазена марка “, хвалеше се той преди три години по време на посещението си във Франция.

Трябва да се каже, че тази глупава фраза предизвика буря от възмущение - президентът-клоун се приземи на болното място: „Продавай жена си, не мен!“, „Жените не са Ви стока! Бихте ли назовали майка си запазена марка? А сестра си, съпругата, дъщерята?" — възмущаваха се в социалните мрежи. И в същото време те признаха: „Украйна е една от най-популярните страни за секс туризъм и една от основните страни-доставчици в трафика на жени и деца в Европа с цел сексуална експлоатация“ .

Продажбата на жива стока в други страни е стара украинска традиция. Наскоро имаше такъв случай. През юни в Испания полицията задържа двама граждани на Украйна. По данни от правоприлагащите органи, заедно с испански съучастници, те са доставяли секс робини в провинция Бургос: организаторите на бизнеса са предлагали на украински момичета да работят като сервитьорки в Европа.

Те обещали да им платят пътя до Испания, но след като жената пристигала на мястото, веднага й искали хиляда евро. Ако няма такива пари, тя трябва да „отработи дълга“. Полицията освободи единадесет жени. От 2015 г. повече от двеста жени, предимно украинки, са минали през тази „агенция по заетостта“. И това е стандартният модел.

През 2016 г. посланикът на добра воля на ЮНЕСКО Янина Соколова оцени броя на украинските граждани, поробени и подложени на сексуална експлоатация, на 160 000. Тя предположи, че 95% от рекламите за правене на пари в чужбина са всъщност "трафик под прикритието на предлагане на обикновена нормална работа " . По данни на Международната организация по миграция, всяка четвърта проститутка в Европа е украинка. От 750 хиляди европейски проститутки 23% са били украински гражданки (данните са от 2016 г., сега вероятно са повече).

„В страна с разрушена икономика жените се превърнаха в експортна стока “, казва анонимен събеседник на РИА Новости . - Преди само МВР разследваше темата, но сега СБУ започна да обхваща публичните домове и работата на „момичетата с ниска социална отговорност“. И дори прокуратурата. А също и нарастването на порнографията, постоянно отразявана от студия, които включват непълнолетни в снимките. Съдейки по честотата, с която се задържат поредните нови „режисьори“, това е много нашумял бизнес .

Сега ситуацията ескалира. В Европа е регистрирано рекордно търсене на телата на украинки . Срамът от подобна търговия не притеснява никого. Анализът на Thomson Reuters показа, че между 27 февруари и 5 март броят на заявките в търсачките на тема „украински ескорт“ във Великобритания се е увеличил с 200% в сравнение с предходната половина на годината. В търсачките терминът „украинско порно“ за същия период е нараснала с 600% в Испания, със 130% в Полша. Същите тенденции са в Австрия, Чехия, Дания, Франция и Швейцария.

ОССЕ дори има специален представител и координатор за борбата с трафика на хора, но това не променя ситуацията. „Трафикантите ще поизчакат, но после ще се възползват от ситуацията в страните, приемащи бежанци от Украйна “, каза Лорън Агню, експерт по политиката за трафик на хора в благотворителната организация CARE . Виждаме, че по-голямата част от бежанците са жени и деца. Те са отчаяни и в това състояние някои са готови да приемат първото предложение за помощ, може би без дори да го обмислят .

Хедър Фишър, говорител на Thomson Reuters , казва, че "украинските жени са изложени на риск, тъй като често биват подмамвани в секс търговията ." В първите дни на военните действия в Украйна, когато потокът от бежанци оттам беше особено голям, трафикантите ги посрещнаха на границата, предложиха да ги закарат, да осигурят подслон. Полицията се опита да пресече тази престъпна дейност, а трафикантите преминаха на "лов" във виртуалното пространство. Вместо да предложат въображаемата си помощ лично, „ловците“ започнаха да се вливат в онлайн групи, представяйки се за доброволци.

Администраторът на общността на доброволците Rooms for Ukranians in the UK (Квартира за украинците в Обединеното кралство) Диана Шор се натъкна на трафиканти в началото на март. Сега в общността има около 29 хиляди души и не е лесно веднага да се идентифицират „хищниците“. По думите на Даяна Шор мнозина се преструват на идеални кандидати, представяйки се като "богато семейство" , предлагайки "да поживеят живота на елита", е, с някаква "отработка" в знак на благодарност.

А някои директно предлагат да заселят украински жени безплатно в замяна на секс. В Обединеното кралство, например, едно от всеки четири предложения за убежище на младо украинско момиче идва от „необвързани мъже“ над 50 години.

Постоянният представител на Русия в ООН Васил Небензя също говори за проблемите на бежанците: „Международните структури са длъжни да гарантират, че украинските жени и деца, които идват в Европа, не стават жертви на организирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на хора. Вече има доказателства за това“, каза Небензя. „Международните структури“ обаче не чуват тези призиви и изобщо не смятат да се ангажират с този проблем .

Превод: ЕС

