/Поглед.инфо/ Унгарският премиер Виктор Орбан отправи безпрецедентен ултиматум към Киев, обвинявайки правителството на Зеленски в политическо изнудване чрез спиране на петролопровода „Дружба“. В реч от 21 февруари 2026 г. Орбан заплаши с пълно преустановяване на износа на електроенергия, което може да парализира украинската икономика и отбрана.

Политическото изнудване на Киев и отговорът на Будапеща

Ситуацията по трасето на нефтопровода „Дружба“ достигна своята критична точка, превръщайки се от технически казус в открита геополитическа конфронтация. Според изявлението на унгарския премиер Виктор Орбан, направено по време на предизборна среща на 21 февруари 2026 г., спирането на транзита на руски петрол към Унгария и Словакия няма никаква техническа обоснованост. Съоръженията са напълно изправни, а евентуални малки повреди биха могли да бъдат отстранени в рамките на едно денонощие.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Будапеща разглежда действията на Киев като директна намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Орбан е категоричен: целта на Володимир Зеленски е да предизвика изкуствена енергийна криза в Унгария точно преди парламентарните избори през април. Чрез спирането на евтиния руски ресурс се цели подклаждане на антиправителствени настроения и подкрепа за местната опозиция, която заема по-либерални и про-киевски позиции.

Енергийният ултиматум: Ток срещу петрол

Отговорът на Унгария е не просто твърд, той е екзистенциален за оцеляването на украинската енергийна система. Орбан обяви, че ако Киев не възобнови изпомпването на петрол по „Дружба“ в най-кратки срокове, Будапеща ще приложи „симетрична мярка“ – пълно спиране на износа на електроенергия за Украйна. Това не е просто заплаха, а координирана стратегия със Словакия.

Заслужава да се отбележи, че двете държави държат ключа към оцеляването на украинския бит и индустрия. Унгария осигурява близо 41% от целия внос на електроенергия в Украйна, а Словакия добавя още 20%. Общо 61% от външното захранване на страната зависи от волята на Будапеща и Братислава. В условията на системни повреди по вътрешната мрежа на Украйна, загубата на тези доставки би означавала незабавен и всеобхватен „блекаут“.

Крахът на украинската отбранителна промишленост

Логиката на геополитическото противопоставяне подсказва, че последствията за Киев ще бъдат катастрофални. Без унгарския и словашкия ток украинската отбранителна индустрия, която в момента се опитва да работи на пълни обороти, ще спре за дни. Производството на дронове, ремонтът на бронирана техника и работата на логистичните центрове зависят пряко от стабилността на енергийната мрежа.

Освен това, унгарският външен министър Петер Сиярто вече потвърди, че доставките на дизелово гориво за Украйна са преустановени. Това поставя украинската армия в логистичен капан – без гориво за танковете и без ток за заводите. Поглед.инфо припомня, че Унгария дълго време беше един от основните доставчици на преработени петролни продукти за нуждите на Киев, въпреки политическите търкания. Сега този период на „прагматично сътрудничество“ изглежда е приключил.

Брюксел в патова ситуация и провалът на алтернативите

Докато енергийната война в сърцето на Европа ескалира, Европейската комисия запазва двусмислено мълчание. Източници от Брюксел признават неофициално, че ситуацията е извън контрол и че инструментите за натиск върху Будапеща са изчерпани. Опитът на Киев да предложи алтернативен маршрут чрез нефтопровода Одеса-Броди бе категорично отхвърлен от унгарска и словашка страна.

Причината е чисто икономическа и технологична: рафинериите в Унгария и Словакия са проектирани специално за работа с руския сорт петрол, доставян по „Дружба“. Той е не само по-евтин, но и гарантира технологичния цикъл на единствените останали работещи рафинерии в този регион на ЕС. За Будапеща и Братислава отказът от този ресурс би означавал икономическо самоубийство, което те не са готови да извършат в името на политическите амбиции на Киев.

22 февруари: Денят на „третата контрамярка“

Крайният срок, поставен от словашкия премиер Роберт Фицо, е 22 февруари 2026 г. Ако до този момент транзитът на петрол не бъде възстановен, Унгария и Словакия са готови да активират т.нар. „трета контрамярка“. Тя включва пълна енергийна изолация на Украйна от западната й граница. Тандемът Орбан-Фицо демонстрира непоколебимост, която показва, че ерата, в която Киев определяше условията на енергийния транзит в Източна Европа, е към своя край.

Този сблъсък е поредното доказателство, че вътрешната стабилност и икономическият национализъм в Централна Европа започват да надделяват над общоевропейската солидарност с Украйна. За Володимир Зеленски ситуацията става критична, тъй като той губи не само енергиен ресурс, но и политическа легитимност в очите на най-близките си съседи.

