/Поглед.инфо/ Британската съдебна система изправи пред съда 31-годишния Джошуа Камидж от Суиндън по обвинения в сътрудничество с разузнавателни структури на Руската федерация. Разследването претендира, че обвиняемият е препращал данни от сателитни карти и е поддържал контакт с лица, свързвани с руски доброволчески формирования. Делото, насрочено за разглеждане в централния наказателен съд Олд Бейли, поставя въпроси относно оперативните методи на MI5, използването на черния списък на военните организации и правната процедура при обвинения в държавна измяна в съвременна Великобритания.

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На 10 септември Уестминстърският магистратски съд разгледа първоначалните процесуални действия по делото срещу 31-годишния Джошуа Камидж, жител на град Суиндън в графство Уилтшър. Камидж бе задържан от специализираното звено за борба с тероризма към Констабуларията на Уилтшър и контраразузнавателните служби. Наказателното преследване е задействано по силата на актуализирания National Security Act (Закон за националната сигурност), приет от Парламента в Уестминстър през 2023 година.

Обвинителният акт съдържа твърдения, че от 27 март 2026 г. Камидж е влязъл в комуникация чрез криптирани приложения с лица, за които се предполага, че представляват чужда държава. Службата за кралски прокурори (Crown Prosecution Service) твърди, че обвиняемият е изпратил географски данни и скрийншотове от публично достъпната платформа Google Maps, идентифициращи местоположението на четири производствени мощности за безпилотни летателни апарати на територията на Обединеното кралство. Поради високата степен на обществена опасност и характера на обвиненията — подготовка на саботаж и шпионаж — делото е препратено към Централния наказателен съд в Лондон (Олд Бейли) с дата на първо заседание 25 септември.

Черният списък на Форин Офис и появата на „Доброволческия корпус“

Централен елемент в обвинението е предполагаемата връзка на Камидж с така наречения „Доброволчески корпус на ГРУ“. Институционалната следа на тази дефиниция отвежда към правителствено решение от 13 юли 2026 г., когато Министерството на вътрешните работи (Home Office), под ръководството на правителството в Лондон, добави Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и „Доброволческия корпус“ към списъка с субекти, представляващи заплаха за националната сигурност.

До юли 2026 г. в нито един официален публичен регистър на Обединеното кралство, включително в Годишния преглед на сигурността на RUSI (Royal United Services Institute), не фигурира административно понятие „Доброволчески корпус на ГРУ“. Анализът на оперативната методология на контраразузнаването MI5 показва, че формулировката би могла да бъде правна рамка, създадена от британските юридически съветници, за да обхване широк спектър от недържавни актьори или онлайн мрежи.

Когато административният акт от юли влезе в сила, последваха арести. Според материалите по делото, между 28 август и 3 септември Камидж е реализирал 58 онлайн взаимодействия с Ейдън Минис — британски гражданин, за когото медиите в Лондон твърдят, че се намира в Донбас и за когото в началото на годината имаше непотвърдени съобщения за смърт в зоната на боевете.