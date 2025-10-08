/Поглед.инфо/ *Избягвам повторение на папагал-ученическите клишета и пустословие на казионно-олигархично финансираните медии и наставници като „Свободна Европа” и щатския печат. И лумпен-езика с несъстоятелни идеологизми за непослушниците. Като „десни популисти” - за Андрей Бабиш и неговото движение ANO (/=Действие на недоволните граждани), Алтернатива за Германия и пр.бунтар-палавници. Или „антисемитизъм”, след като семити са и всички араби; „американски” (вместо...на САЩ, или щатски, или панамерикански), „македонски” – освен в географски смисъл. Като други и телавивско-вашингтонски пропагандни антилогизми и - с извинение! – хвалипръцковщини.

**Брюксело-глобалистката либерал-автокрация загуби изборите в (Долната) Камара/та на представителите в Чехия! 74% от чехите гласуваха, за относителна нормалност. С активността си те отново доказаха, че са достоен народ. Чехите не позволиха - като у нас - на полит-ибрикчии и -чийки на власт да им разсипят икономиката, жизненото равнище, обществените отношения и толерантност. 74-те процента гласували показаха, че вярват в истинноста на изборите в Чешко – без фалшиви, дублиращи избирателни списъци, купуване на гласове и прочие престъпления. Като къде? Недоверието към управляващата центристко-дясна коалиция Spolu (Заедно = „Барабар” тур.) на премиера Петър Фиала, получила 23,36% при 34,51% за ANO и Бабиш е оглушителен шамар за амбициозните, но посредствени властолюбки в Брюксел, подбирани и по сексуална принадежност. Плесницата е и за Шьорош-овци (Сорос) и ратай-лакей-васалите им.

***Като работил 7 години в Прага и 4 г.в Братислава знам, че «шамарът Бабиш» е най-високият резултат, постигнат от една партия на парламентарни избори в чешката история. Тя ни подсказва също, че във важни нейни моменти на помощ идват словаци по произход: Томаш Гариг Масарик (чехо-словак), чешките словаци Александър Дубчек („Пражката пролет”, 1968 г.), сега Андрей Бабиш. А чехи и словаци са близки както бяха руси и украинци, или като югозападните предимно българи от Кутмичевица, назовавана след княз Борис I като географска област: с името Македония.

****Пътят на Бабиш към премиерския пост, въпреки убедителната победа, няма да е лек, но той е доказан борец. ANO извоюва 80 от 200-те места в ДК на парламента, а конкуренцията от управляващите още либерали 92 („Барабар” 52 + Кметовете,,, 22 + Пиратите 18). Остават 28 места за „маргиналите”, според евро-атлантическия печат: 18 за опозиционното антимигрантско„дясно политическо движение” SPD („Свобода и пряка демокрация“) и 13 за нововъзникналото извънпарламентарно движение Motorist („Мотористи“). Със забавното на български език име на председателя Петър Мацинка. Не по-слабо атрактивен е произходът на председателя на националистите от SPD Томио Окамура. Роден в Токио, от майка моравска влахкиня (Хелена Холикова), баща японо-кореец Мацу Окамура. „Мотористите“ са евроскептици обявяват се против зелените политики на ЕС. Самонаричат се и „Автомобилисти за себе си“(Motoristé sobě)от движениеAUTO. Влизат за първи път в парламента, при това неочаквано. Коалицията Stačilo! (Достатъчно!), която настоява за излизане на Чехия от ЕС и НАТО и за сближаване с Русия, не успя да премине 5-процентната бариера.

*****Коя партия колко места е загубила или си е добавила е вече статистика. Но Бабиш заяви публично, че ще се стреми към еднопартийно правителство на малцинството, подкрепено в парламента от „Автомобилистите...” и SPD (= партията Свобода и пряка демокрация). Националистите (SPD), макар и да се представиха слабо, само с 8% от подадените гласове, продължават да настояват за референдум за излизане от ЕС и НАТО. За Бабиш и мнозина от ANO това е „ерес”. Той изтъкна по ТВ CNNPrimaNews, че би искал Чехия да остане част от ЕС и НАТО. Сериозни анализатори не бързат и не го сравняват с Виктор Орбан.

******Бабиш бе умел премиер (2017-21 г.), а в предходното коалиционно правителство I вице- и министър на финансите. Вързваше бюджета, населението го хвалеше заради социалната му политика.Въпреки, че компроматите в наше време са на мода навсякъде, поне в Европа. Без писмени доказателства, които също подлежат на фашифициране, и у нас, и в Чехия (поне за 3 години) има подозрения, че са управлявали като премиери вербовани от САЩ политици. Или поне от Острова. Други пък «се самопредлагат». А някои от вербованите се вземат на сериозно. Чешкият избирател винаги е съумявал да балансира – либералглобалисти премиери с родолюбиво настроените до частичен евроскептицизъм президенти Клаус и Земан. Преди това, последните двама като премиери или спикери на ДК, с президента-ексдисидент Вацлав Хавел. И в ЕС Чехия, както всички останали страни-членки, ОСВЕН БЪЛГАРИЯ, встъпи след РЕФЕРЕНДУМ!!! Защото и на децата е ясно, че в международни организации-съюзи ДЕМОКРАТИЧНО се влиза само по всеобщ, национален интерес, с допитване до целия народ! С пряка, не представителна демокрация! А не по критерии на страхливии ибрик-егоисти, келепирджии. Или по «изготвени» от тях, впоследствие, псевдо-закони.

*******Но зад правителство на малцинството на ANO, каквото доста време имаше през 20017-21 г., вече няма да стои с благосклонност екс-президентът Милош Земан. Нито реалполитикът екс-президент проф. Вацлав Клаус. Противобаланс на Андрей Бабиш брюкселките и соросоидите може да виждат в президента Петр Павел, стегнат екс-натовски генерал. Той обещаваше, че няма да назначава министри, които са против членството на Чехия в НАТО или ЕС.Пледира за приемане на еврото, а Бабиш заяви, че няма да предприема стъпки за приемане на еврото. Петр Павел подкрепя солидарно Украйна против навлизането на Русия със „СВО”, докато Бабиш проведе кампания с обещание да намали помощта за Украйна и да постави „на първо място“ националните интереси на Чехия. Той изкритикува многократно инициативата на Прага за доставка на боеприпаси за Киев и заяви, че ще я прекрати, като предложи НАТО да си поеме ролята. Пред изборите за ДК през 2017 г., които ANO също спечели (но с 29,64%), опитваха да дискредират Бабиш с негово и на баща му минало, свързано със секретните служби на ЧССР. И с обвинение в злоупотреба с 2 млн. евро от ЕС за негова бизнес империя Agrofert. Последният казус антибабишовци държат над десетилетие нерешен, вероятно като постоянна заплаха.Та президентът да има право да откаже назначаване на Бабиш като председател на правителството заради „конфликт на интереси”, свързан с Agrofert. При недостатъчно убедително, според в случая президента П.П., решение на конфликта. За милиардера Бабиш оспорваната сума от 2 млн.€, ако не е преувеличена, звучи несериозно. Както и че може да бъде осъден толкова богат човек. Все едно да осъдят у нас забогатели покрай политиката заподозрени като Б.Б. или Д.П. (Кои ли са те?). Същественото различие с тях е, че Андрей Бабиш забогатя като посредник в търговия с газ далеч преди да встъпи в политиката. Още му имам визитка от 1990/91 г.

********Въпреки убедителната победа на ANO настъпва период на политическа несигурност: вероятно нелеки коалиционни преговори, пазарлъци Институционални сблъсъци. Евентуални опции за леки промени във външнополитически акценти. След изборите през 2017 г. и 2021 г., за разлика от други партийни лидери, Бабиш изпълняваше почти всичките си обещания. Отчете се в тематична книга от 300 стр.. Бе обещал, ако сега спечели изборите, като основни приоритети да понижи данъците (напр. да намали корпоративния данък от 21% на 19%), да повиши пенсиите и да опази страната извън еврозоната. Също: по-добър достъп до превантивна здравна помощ, жилища за младите хора и някои държавни служители, нови данъчни облекчения за семействата, възстановяване на горната граница на пенсионната възраст на 65 години на сегашната администрация. Планираше и придобиване на около 30% от акциите, притежавани от миноритарни инвеститори в ČEZ, чрез обратно изкупуване на акции.Също така: подготовка за строеж на повече ядрени реактори и по-бързо изграждане на нови газови източници; по-силен контрол върху ключови енергийни проекти и по-голямо влияние върху цените на енергията. Като въглищните ТЕЦ-ове продължат да работят, докато не бъде осигурено достатъчно снабдяване от други стабилни източници. Същевременно полагане на усилия за отмяна на климатични цели на ЕС, които вредят на чешката промишленост. ЧР да подкрепя дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. ANO би финансирало плановете си чрез „опити за” : повишаване на икономическия растеж, да ограничи разходите за държавни дейности и да се бори с укриването на данъци. На 5 т.м. президентът Павел се срещна с лидерите на 6-те политически сили, влезли в Камарата на депутатите. До момента той не е възложил никому да съставя правителство.

******И този път чехите и гражданското им общество показаха здрав разум и инстинкт за самосъхранение. Не вярвам те да допуснат с нови външни интервенции или диктат като с Джорджеску в Румъния, или с молдовската президентка Мая Санду. Нито пък да бъдат разигравани както в дискриминационните комедии с рода Льо Пен. Или да бъдат подложени на гаврите над „Алтернатива за Германия”. Нито пък на майдана над Фицо през 2018 г., когото на 15.май м.г. даже опитаха да ликвидират физически. Елементарно е да си отговорим на класическия въпрос на латински език: Cuibono? (= В чия полза е?) майдана-постановка в Словакия, приключил на 18 март 2018 г. с премиерската оставка на Роберт Фицо. Заради лъжливо обвинение + кампания срещу него. От кумова срама новото словашко правителство се отказа от плановете да закупи изтребители „Грипен” , но пък още на 11 юли 2018 г. взе решение да купи от САЩ куп изтребители Ф-16.

**** Чехия ползваше от 2005 г. под наем шведски самолети JAS-39 Gripen, по договор до 2027 г. Но на 28.11.2021 г.Петр Фиала встъпи в длъжността премиер, оглавявайки трипартийната коалиция „:Барабар” (=”Заедно”, включваща партиите ODS/ГДП, KDU-ČSL/ХДС-ЧСП и TOP 09). И на 27.09.2023 г. Прага одобри планирана покупка на 24 бойни самолета Lockheed Martin F-35A на стойност 5 милиарда $, със срокове на доставки между 2024 и 2034 години. Не ви ли напомня как бившият летец, генерал о.р. и екс-шеф на ВВС Румен Радев изказваше предпочитание към „Грипен-ите”, а парт- корумпетата (?!?) в правителството дофтасаха в САЩ с найлоновите пликчета на “Billa” да подпишат възможно най-унизителния договор, за който съм чел – за доставка на Ф-16 на свръхоскъпени цени. Почти без ангажименти от страна на производителя. И практически, когато му скимне да осъществи доставката на ... стокоподобието.

**На въпроса кой е официалният представител на България в традиционно близката ни Чехия, отоворът е: добър човек. От интелигентно семейство, вероятно. Неконфликтен като монах, «душа-манастир». В края на 80-те години на м.в. съпругата му бе щатна машинописка в посолството в Прага, дългосрочно командирована от МВнР-София. Той бе втори член на семейството. Може и чешки език да е понаучил. Щеше да пише кандидатска дисертация, но защо да си губи времето и да рови по чехословашките библиотеки? Приятели го записаха в МВнР, без прирмни изпити. Защо са му? Бе завършил езикова гимназия. Записаха го и за дипломат. Защо не? Не си създава врагове и опоненти, не е работохолик, не тормози колеги с излишна работа. Дори и подчинени, по-късно, когато има. Оцениха го и започнаха да го изпращат на задгранична работа, в дългосрочни командировки. Заради кротостта му го издигат в кариерата, защото винаги и за всичко е съгласен с началниците. Никога не спори, нито оспорва. А Чехия и Прага са много добро място за живот. И безметежност. Е, decision maker-те там и по света избягвали да контактуват с подобни нищо /не/-правещи, пасивни чиновници. Мно-о-го важно, ако щат! Заплатата му да върви..., спокойствието налице. Един е животът!

****Вярно, че подобна дипломация би могла да бъде заменена от робот/и с някакви папагало-програми, или от изкуствен интелект. Биха били спестени значимо солидни финансови средства, но на „кого у нас му пука?” Щом данъкоплатецът мълчи, да си битуват в рахат обществено безполезните чиновници от раздутия щат. И от бюджета!

***А на г-н Бабиш и Чехия да пожелаем успехи!