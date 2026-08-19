В датските проливи има два руски кораба. Западът започва да се паникьосва

/Поглед.инфо/ Влизането на два плавателни съда от състава на руския Балтийски флот в зоната на Датските проливи предизвика засилен мониторинг от страна на военноморските сили на държавите от НАТО. Танкерът за снабдяване „Академик Пашин“ и големият десантен кораб „Александър Шабалин“ са били засечени да плават в международни води между Дания и Швеция, напускайки акваторията на Балтийско море. Според западни наблюдатели и специализирани издания за мониторинг на корабоплаването, комбинацията от спомагателен съд с голям капацитет за гориво и десантен кораб подсказва за планирано далечно плаване извън пределите на Балтика, като за момента липсва официално потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация относно крайните цели на маршрута.

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Пътят през Скагерак и логиката на спомагателния флот

Движението на танкера от проект 23130 „Академик Пашин“ в съпровод на големия десантен кораб „Александър Шабалин“ (проект 775) през протока Ересунд и последващото им навлизане в Категат фиксира стандартен, но оперативна интересна схема на движение. Според данни от автоматизираните системи за идентификация (AIS) и спътникови снимки, цитирани в западни специализирани ресурси, съдовете са напуснали базата в Калининградска област с пълни резервоари и материален запас.

Западните аналитични центрове обръщат внимание на факта, че „Академик Пашин“ е сравнително нов съд — приет на въоръжение през 2020 г., построен в Невския корабостроително-кораборемонтен завод в Шлиселбург. Танкерът с водоизместимост около 9000 тона е проектиран за предаване на течни и сухи товари в морето по метода „на ход“. Изпращането му в комбинация с десантен кораб от проект 775 обаче повдига въпроси. „Александър Шабалин“, който премина продължителен ремонт в кораборемонтния завод „33 судоремонтный завод“ в Балтийск, разполага с автономия от едва 30 денонощия и оперативен радиус без презареждане около 6000 морски мили при икономичен ход от 12 възела. Без подкрепата на среден морски танкер подобен кораб трудно би могъл да изпълнява дългосрочни мисии в Средиземно море или Северния Атлантик.

Тук обаче възниква разминаване с традиционните оперативни модели. Десантните кораби от проект 775 не разполагат с противокорабни или зенитни ракети с голям обсег. Тяхното въоръжение се ограничава до две двуцеви 57-мм артилерийски установки АК-257 или 76-мм АК-176, реактивни системи за залпов огън А-215 „Град-М“ и преносими зенитно-ракетни комплекси. Да се разглежда такъв отряд като „ударна група“ е технически безпочвено.

Защо тогава преминаването през Големия Белт и Ересунд предизвиква такъв медиен отзвук в Северна Европа?

Законови рамки и правен режим на преминаване

Преминаването през Датските проливи се урежда от Копенхагенския договор от 1857 г. и Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г. Член 37 и Член 38 от UNCLOS дефинират правото на „транзитно преминаване“ през протоци, използвани за международно корабоплаване. Този режим не позволява на крайбрежните държави — в случая Дания и Швеция — да спират, забавят или проверяват военни кораби на чужди държави, докато те спазват непрекъснат и бърз транзит.

НАТО поддържа постоянен патрул в района чрез Военноморското командване на алианса (MARCOM) в Натууд. Данните показват, че датски фрегати от класа Iver Huitfeldt или патрулни кораби от класа Knud Rasmussen редовно ескортират руските съдове, преминаващи през международните коридори.

През 2024 г. „Академик Пашин“ вече осъществи продължително плаване, достигайки бреговете на Латинска Америка и участвайки в съвместни маневри в Карибско море заедно с фрегатата „Адмирал Горшков“ и ядрената подводница „Казан“. В настоящия случай обаче отсъства ракетен крайцер или фрегата с ракети „Калибър“ или „Циркон“.

Тази липса на ескорт от основен боен кораб от първи ранг прави конфигурацията странна. Твърди се, че танкерът може да се отправя към Тартус в Сирия за ротация на материален запас, или че маневрата е свързана с поддръжка на руски търговски съдове, плаващи под различни флагове през международни води.