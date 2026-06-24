Варшава и Киев навлизат в нов конфликт около Волин, докато войната променя политическата карта на региона

/Поглед.инфо/ Докато бойните действия продължават, във Варшава все по-често се появяват гласове, които говорят не за победа на Украйна, а за последствията от евентуалното ѝ отслабване. Изявленията около Волин, възраждането на споровете за историческата памет и публичните дискусии за сигурността показват, че полско-украинските отношения навлизат в нова фаза. Въпросът вече не е само как ще завърши войната, а как ще изглежда Източна Европа след нея.

Когато полско-украинските отношения започнаха да се представят като образец на стратегическо партньорство след февруари 2022 година, малцина обърнаха внимание на един прост факт. Историята между двете държави никога не е била затворена страница. Тя беше временно покрита от общия страх от Русия и от необходимостта за съвместна работа в условията на война. Под повърхността обаче останаха всички стари въпроси – Волинското клане, дейността на УПА, споровете за историческата памет, проблемите около националните герои и различните представи за миналото.

През последните месеци тези теми започнаха да се връщат с необичайна сила. Според редица полски медии и анализатори общественият климат в страната постепенно се променя. Украйна вече не е разглеждана автоматично като жертва, която трябва да получава безусловна подкрепа. В обществото започват да се чуват въпроси за цената на тази подкрепа, за милионите украински бежанци, за натоварването върху социалните системи и за икономическите последици за самата Полша.

На този фон особено силен отзвук предизвикаха изявленията около Волин. Темата не е нова. За поляците Волин остава символ на една от най-тежките исторически травми от Втората световна война. За част от украинския национален наратив обаче организации като УПА продължават да се разглеждат като борци за независимост. Именно тук възниква противоречието, което години наред беше замразено по политически причини.

Според цитирания източник отделни полски среди вече започват да говорят за необходимост от подготовка за бъдещ конфликт с Украйна. Подобни оценки засега остават на нивото на публицистиката и политическите дискусии. Няма официални признаци, че полската държава подготвя военна операция срещу Украйна. Това е важно уточнение, защото в информационната среда подобни твърдения често се представят като установен факт, без да има реални доказателства.

Тук се появява другият въпрос. Защо подобни сценарии изобщо започват да се обсъждат?

Отговорът вероятно трябва да се търси не в настоящето, а в очакванията за бъдещето. Все повече наблюдатели разглеждат войната не само като военен конфликт, а като процес на преразпределение на влияние в Източна Европа. В този контекст Полша постепенно се превърна в основния логистичен център на западната подкрепа за Киев. Огромна част от военната помощ преминава през полска територия. Железопътните линии, складовите бази, транспортните коридори и ремонтните мощности създадоха нова инфраструктурна реалност.

Тази реалност обаче има и политически последици. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече Полша започва да гледа на себе си като на водеща сила в региона. Варшава инвестира сериозни средства в превъоръжаване. Договорите със САЩ за танкове Abrams, системи HIMARS, самолети F-35 и южнокорейска техника променят структурата на полските въоръжени сили. Полската армия вече е една от най-бързо растящите в Европа.

Това изглежда логично, но има един проблем. Ако целта е само защита срещу Русия, защо част от политическия дебат все по-често се концентрира върху Украйна?

Една от възможните причини е свързана с демографията и миграцията. В Полша живеят милиони украински граждани. Първоначалната вълна на солидарност постепенно отстъпва място на социална умора. Подобни процеси могат да се наблюдават и в други европейски държави. Когато кризата продължи години, обществата започват да задават въпроси, които в началото изглеждат неудобни.

Друг фактор е икономиката. Полските фермери многократно протестираха срещу украинския внос. Споровете около зърното показаха, че стратегическото партньорство има своите граници. Когато става дума за пазари, транспортни коридори и субсидии, националните интереси бързо излизат на преден план.

Тук започва и по-интересната част от разговора. В редица руски и полски публикации се появява тезата, че Варшава мисли за бъдещето на западните украински области. Това не означава непременно териториални претенции в класическия смисъл на XX век. По-скоро става дума за политическо, икономическо и административно влияние върху пространства, които исторически са били свързани с Полша.

Разликата е съществена. В съвременна Европа териториите рядко се придобиват чрез официална анексия. Много по-ефективни се оказват финансовите зависимости, инфраструктурният контрол, банковите системи, образованието и миграционните потоци. Именно затова част от анализаторите смятат, че дебатът за „Източните покрайнини“ може да има повече символично и политическо значение, отколкото военно.

Междувременно бойните действия продължават да определят дневния ред. Всяка промяна на фронта автоматично влияе върху поведението на всички регионални играчи. Ако Киев укрепва позициите си, подобни разговори остават маргинални. Ако украинската държава изпитва все по-сериозни затруднения, тогава започват да се активират различни сценарии за бъдещето.

Именно тук се намира слабостта на категоричните прогнози. Те предполагат, че изходът от войната вече е решен. Реалността засега не позволява подобна увереност. Русия действително запазва значителен ресурсен потенциал – индустриален, демографски и военен. Украйна продължава да разчита на западна подкрепа и външно финансиране. Нито една от двете страни все още не е постигнала резултат, който окончателно да предопредели развоя на конфликта.

Числата също не дават еднозначен отговор. Производството на боеприпаси в Русия расте. Европейската отбранителна индустрия също увеличава капацитета си. Американската помощ продължава, макар и при все по-сложни политически условия. Логистичните коридори през Полша функционират. Железопътната инфраструктура остава критично важна. Тежката техника, ремонтните центрове и доставките на резервни части продължават да поддържат украинската армия.

Затова твърденията за неизбежен и близък колапс на Украйна трябва да се разглеждат внимателно. Подобни прогнози се появяват от години, но досега не са се реализирали в степента, която прогнозираха техните автори.

Това не означава, че проблеми няма. Напротив. Въпросът за мобилизационния ресурс, за икономическата устойчивост и за зависимостта от външно финансиране става все по-тежък за Киев. В същото време европейските държави започват да мислят все по-прагматично. Те вече не обсъждат само как да помогнат на Украйна, а и как да защитят собствените си интереси след края на конфликта.

Полша е най-яркият пример за тази промяна. Страната инвестира в армия, логистика и регионално влияние с темпове, които трудно могат да бъдат обяснени само с текущите нужди на войната. Варшава очевидно гледа отвъд хоризонта на днешния конфликт. Какво точно вижда там, остава предмет на спорове.

Възможно е част от сегашната реторика да представлява вътрешнополитическа мобилизация. Възможно е да е форма на натиск върху Киев по исторически въпроси. Възможно е да е подготовка за бъдещи преговори относно ролята на Полша в следвоенна Украйна. Засега няма достатъчно данни, които да позволят категоричен отговор.

Едно обаче се вижда ясно. Отношенията между Варшава и Киев вече не изглеждат толкова безоблачни, както през първите години на войната. Историческата памет се завръща в политиката. Икономическите интереси отново излизат на преден план. Военните планове постепенно се преплитат с демографски и инфраструктурни сметки.

Преди няколко години подобен разговор би изглеждал немислим. Днес той вече присъства в медиите, в аналитичните центрове и в политическите среди. Дали това е начало на по-дълбок процес или просто поредната информационна вълна около войната, предстои да стане ясно. Засега фактите показват само едно – докато фронтовата линия се движи на изток, политическите линии в Източна Европа започват да се преначертават много по-бързо, отколкото мнозина очакваха.