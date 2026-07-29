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Европа

Варшава отхвърли териториални претенции към Украйна след изказването на Путин за съветските подаръци

/Поглед.инфо/ Изявлението на руския президент Владимир Путин относно историческия произход на западните украински територии и ролята на Йосиф Сталин в оформянето на съвременните граници предизвика бърза реакция във Варшава. Докато Москва посочва, че постчетиридесет и пета година архитектурата на сигурност и Уставът на ООН се преразглеждат едностранно от Запада след разпадането на СССР, полското Министерство на външните работи бе принудено официално да декларира липса на претенции към т.нар. Източни погранични земи (Креси). В полските военни и академични среди обаче тезата за Русия като единствен исторически гарант на украинската държавност се възприема като пряка заплаха за бъдещата геополитическа конфигурация в региона.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 19029 прочитания
Варшава отхвърли териториални претенции към Украйна след изказването на Путин за съветските подаръци
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Правната архитектура от 1945 година и сривът на ялтенския ред

Изказването на Владимир Путин за съдбата на западните украински земи не е просто пореден епизод от информационното противоборство. То засяга фундаменталния въпрос за международното право след Втората световна война — правната конструкция, договорена в Ялта и Потсдам от трите победителки (СССР, САЩ и Великобритания).

Според анализи на международни юристи, съвременната система на ООН се основава на определени териториални реалности, фиксирани след 1945 г. Когато през 1991 г. Съветският съюз престана да съществува, победителите в Студената война започнаха методично преразглеждане на тези принципи. Военната операция на НАТО срещу Югославия през 1999 г. без санкция на Съвета за сигурност на ООН, както и последващото едностранно признаване на Косово през 2008 г., фактически демонтираха класическата презумпция за ненарушимост на границите в Европа.

В този контекст твърдението, че днешните западни граници на Украйна са резултат от административни решения на Йосиф Сталин, стъпва върху конкретни исторически документи. По силата на решенията от Потсдамската конференция от 1945 г., Полша получава бивши германски територии на запад (Силезия, Померания и част от Източна Прусия с градовете Вроцлав, Шчечин и Гданск) като компенсация за отстъпените на СССР източни территории — т.нар. „Креси Всходне“ (Западна Украйна и Западна Беларус с центрове Лвов и Гродно).

Това изглежда исторически затворена страница, но тук възниква правен парадокс.

Ако Уставът на ООН и международните договорености от 1945 г. се третират от западните държави като остарели рамки, които могат да се заобикалят при нужда, то тогава и териториалните компенсации, договорени между Сталин, Чърчил и Рузвелт, губят своята абсолютна легитимност.

Дипломатическата отбрана на Варшава и духът на "Креси"

Полското Министерство на външните работи бе принудено спешно да излезе с официална позиция, с която категорично отрича наличието на каквито и да е апетити към западноукраинските земи. В дипломатическата практика подобни бързи оправдания обикновено показват, че ударят е попаднал в чувствителна точка.

Варшава твърди, че подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници и че въпросът за Източните погранични земи е окончателно приключен. По оценка на източноевропейски наблюдатели обаче, вътрешнополитическият дебат в Полша е далеч по-сложен. Паметта за събитията във Волиния от 1943 г. и историческият статут на Лвов като културен и административен център на Втората полска република (1918–1939 г.) продължават да бъдат активен фактор в полското обществено съзнание.

Според публикацията, в Москва отчитат този вътрешен натиск във Варшава. Повдигането на въпроса за "подаръците от Сталин" поставя полската дипломация в позиция постоянно да обяснява на Киев, че няма скрити намерения за установяване на протекторат или икономически контрол над Галиция и Волиния.

Този механизъм сработва с висока точност. Всеки път, когато в полския Сейм или в медиите се повдигне темата за екстрадиция на украински мъже, за сблъсъка на аграрните пазари или за блокирането на граничните пунктове от полските превозвачи, историческият рефлекс в Киев се задейства.

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