/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп обеща да спре войните – но светът става все по-напрегнат, Европа се милитаризира, а България рискува да се превърне в легитимна мишена. Във втората част от разговора си с Велислава Дърева обсъждаме двойния стандарт на Запада, лицемерието около Украйна, опасността от нов конфликт с Иран, ролята на България и войната срещу православието като духовен фронт на геополитическата битка.

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните конфликти през призмата на българския национален интерес, историческата памет и цивилизационния избор.

Във втората част от разговора между Владимир Трифонов и Велислава Дърева се поставят въпросите:

– Миротворец ли е Доналд Тръмп или конфликтите се разширяват?

– Лицемерна ли е ролята на САЩ като „медиатор“?

– Какво означава струпването на военна техника и какви рискове носи това за България?

– Съществува ли реална „коалиция на мира“ в Европа?

– Защо православието се превръща в духовна мишена на геополитическия сблъсък?

– Води ли се война срещу историческата памет?

Разговор за войната, мирa, духовността и бъдещето на България в един разпадащ се световен ред.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=bJpxGzwES9o&t=4s

