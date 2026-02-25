/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп обеща да спре войните – но светът става все по-напрегнат, Европа се милитаризира, а България рискува да се превърне в легитимна мишена. Във втората част от разговора си с Велислава Дърева обсъждаме двойния стандарт на Запада, лицемерието около Украйна, опасността от нов конфликт с Иран, ролята на България и войната срещу православието като духовен фронт на геополитическата битка.
Поглед.инфо винаги разглежда глобалните конфликти през призмата на българския национален интерес, историческата памет и цивилизационния избор.
Във втората част от разговора между Владимир Трифонов и Велислава Дърева се поставят въпросите:
– Миротворец ли е Доналд Тръмп или конфликтите се разширяват?
– Лицемерна ли е ролята на САЩ като „медиатор“?
– Какво означава струпването на военна техника и какви рискове носи това за България?
– Съществува ли реална „коалиция на мира“ в Европа?
– Защо православието се превръща в духовна мишена на геополитическия сблъсък?
– Води ли се война срещу историческата памет?
Разговор за войната, мирa, духовността и бъдещето на България в един разпадащ се световен ред.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=bJpxGzwES9o&t=4s
