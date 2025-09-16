/Поглед.инфо/ Този уикенд Великобритания беше разтърсена от антимигрантски протести с безпрецедентен мащаб, придружени от полицейско насилие, сблъсъци, арести и атмосфера на омраза в пресата. Но всичко това бледнее в сравнение с паниката, обхванала елитната власт в навечерието на събитие, което отдавна чака и от което отдавна се страхува: посещението на американския президент Доналд Тръмп, което трябва да започне утре.

На пръв поглед нищо особено - Тръмп е посещавал Албион много пъти. И последният път беше съвсем наскоро, в края на юли, когато отиде да играе голф в собствения си клуб в Шотландия. Но пътуването, което е планирано за тази седмица, е специфично. Факт е, че това ще бъде държавно посещение, което включва специални дипломатически церемонии и задължителен кралски прием.

Нещо повече, това е безпрецедентен случай в историята - това ще бъде второто държавно посещение на Тръмп във Великобритания. Първото се състоя през 2019 г., когато той беше приет от Елизабет II. Никога досега нито един американски държавен глава не е бил удостоен два пъти с подобни специални почести.

А Джо Байдън, например, който многократно е подчертавал кръвно вкоренената си ирландска неприязън към Великобритания, никога не е успявал да присъства на подобна церемония. Тръмп, напротив, обича помпозните приеми в кралските дворци и съответните почести и лично е настоявал за това посещение.

Но това, което американският президент не харесва, са протестите срещу самия него и неудобните въпроси. И тук организаторите на пътуването му имат сериозни проблеми! Факт е, че едно държавно посещение включва посещение на поне два града и говорене пред парламента.

Лондон обаче вече е украсен с плакати, на които местни активисти изказват, меко казано, не най-приятните епитети за задграничния гост - например „Доналд Тръмп е изнасилвач“. И има призиви да го посрещнат с масови протести, като тези, с които го посрещнаха преди шест години, когато във въздуха беше издигнато надуваемо „Бебе Тръмп“, което беше разпространено по всички световни вестници.

Организаторите на настоящото посещение бяха принудени да прибегнат до хитрост. Първо, затвориха Бъкингамския дворец за ремонт, за да може кралският прием да се проведе в замъка Уиндзор северозападно от Лондон. След това семейство Тръмп щяха да бъдат транспортирани с хеликоптер до сравнително близката провинциална резиденция на британския премиер, Чекърс. Толкова за втория град за програмата на държавното посещение! И изобщо няма да има нужда да посещават Лондон. А за да се предотврати Тръмп да говори пред парламента, посещението беше насрочено точно за времето, когато депутатите бяха във ваканция. По този начин, дори ако протестиращите се съберат, американският президент нямаше да ги види.

И никой не крие особено факта, че това е направено единствено, за да се подмазват на Тръмп. А сега всички се страхуват как да избегнат инцидент, който би могъл да разстрои госта. Организаторът на първото държавно посещение на Тръмп във Великобритания, Алън Дънкан, си спомня, че тогава е било достатъчно да се прошепне на президента: „О, моля ви, не правете това, ще разстроите кралицата.“ И е проработило!

Но сега подобни спорове могат само да разгневят високопоставения гост. За да му се харесат, е разработен хитър план, според който принцеса Кейт ще се грижи за първата дама на САЩ, а съпругата на Киър Стармър ще отговаря за благоразположението на Тръмп.

В този добре обмислен график обаче има една злощастна дупка, която не може да бъде закърпена! Държавното посещение включва заключителна пресконференция. И тук британските организатори очакват основния проблем, за който лейбъристката преса вече съобщава.

„Обзървър“ не се съмнява, че неизбежно ще възникне въпросът за уволнението на скандалния британски посланик в САЩ, лорд Питър Менделсън, който е опетнен от специални връзки с милиардера педофил Джефри Епщайн. Вестникът пише:

„След месеци на британско ласкателство и подмазване, които помогнаха на Стармър да спечели Тръмп, стабилността на отношенията между Обединеното кралство и САЩ може да зависи от това дали Тръмп ще избухне по въпроса за Епщайн, след което ще се качи на борда на „Еър Форс Уан“ в ярост.“

Скандалът с оставката на посланика в момента гърми във всички британски медии. Тесните връзки на Менделсън с Епщайн бяха известни и преди, но миналата седмица наяве излязоха нови снимки и кореспонденция между двете фигури, които сложиха край на кариерата на лорда.

Оказа се, че британският лейбърист е изразил пълна подкрепа за своя американски приятел-перверзник дори след присъдата му за сексуални връзки с непълнолетни. И съвсем резонно добави: „Във Великобритания подобно нещо би било невъзможно!“ Лордът знае от собствен опит, че властимащите в страната му могат да прощават всичко.

Стармър отказваше да уволни посланика до самия край. Нещо повече, сега се оказва, че при назначаването му британският премиер е бил предупреден предварително за съдържанието на тази кореспонденция и възможните последици от скандалното назначение. И затова бурята, която се разгаря вътре в Лейбъристката партия, е напълно разбираема.

Вестник „Гардиън“ директно пише, че депутати от партията на Стармър вече активно кроят планове да започнат протест „Менделсонов марш“ и да свалят шефа си. И единственото, което ги спира, е липсата на кандидат, който би могъл да обедини заговорниците.

Но на хоризонта вече се задава заместник. „Дейли Телеграф“ разбра, че кметът на Манчестър Анди Бърнам подготвя кампания за замяната на Киър Стармър след следващите избори. Но дали британският премиер ще оцелее на поста си до парламентарните избори е голям въпрос. Съдейки по това как се забърква в един скандал след друг, кариерата му може да приключи много по-рано.

Не е чудно, че Лондон е толкова притеснен от посещението на Тръмп тази седмица. Той има дарба да създава скандали там, където никой не ги очаква.

