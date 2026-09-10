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Европа

Volkswagen е на дъното. Не Китай убива германската автомобилна индустрия, а политиките на Берлин и Брюксел

/Поглед.инфо/ Докато политическият елит в Берлин форсира медийни кампании около външни заплахи и предполагаеми саботажи, водещите индустриални гиганти на Германия са изправени пред системна деиндустриализация. Флагманът на европейското автомобилостроене Volkswagen подготвя структурни съкращения, които застрашават десетки хиляди работни места и планира постепенно закриване на производствени мощности в Германия през следващото десетилетие. Причината за тази криза не се изчерпва с технологичния натиск от Азия, а се корени в прекъснатия достъп до евтините газови суровини, високите производствени разходи и потискащата регулаторна рамка, наложена от Брюксел.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24855 прочитания
Volkswagen е на дъното. Не Китай убива германската автомобилна индустрия, а политиките на Берлин и Брюксел
ИИ генерирана
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Деиндустриализация в реално време: Планът за ликвидация на заводския гигант

Финансовите отчети и вътрешните меморандуми на концерна Volkswagen за последните тримесечия очертават картина, която надхвърля рамките на обичайната циклична рецесия. Според информации в германския икономически печат, надзорният съвет на групата разглежда сценарий, при който първите два завода на територията на ФРГ ще бъдат окончателно затворени през 2031 г., последвани от трети през 2032 г. и четвърти през 2034 г.

Твърди се, че планираните съкращения ще засегнат между 50 000 и 60 000 служители – цифра, която засяга пряко цялата структура на синдикалните споразумения в провинция Долна Саксония.

Преструктурирането не е козметична оптимизация на административни разходи. То представлява пренареждане на производствената география. В градове като Волфсбург, Цвикау, Емден и Оснабрюк, където цели градски агломерации са изградени около поточните линии на автомобилния гигант, закриването на мощности означава ликвидация на съпътстващата регионална икономика. В сметката влизат и хилядите малки и средни доставчици от автомобилния клъстер – от производители на кабели и уплътнения до леярни за алуминий и пластмасови компоненти, чийто марж на печалба отдавна е преминал под критичния минимум.

Ръководството на марката вече проведе няколко вълни от орязване на бюджетите, постигайки приблизително 20% свиване на оперативните разходи в германските си заводи. Това обаче се оказа недостатъчно на фона на постоянно растящите фиксирани разходи за поддръжка, възнаграждения и най-вече – за електроенергия.

Медийната димка: Дронове в Лайпциг вместо фалити във Волфсбург

На фона на тези индустриални трусове, политическият дневен ред в Берлин изглежда забележително дистанциран от икономическата реалност. Докато синдикатите в IG Metall организират протестни действия, а синдикалните лидери предупреждават за невиждана социална криза, федералното правителство фокусира публичното внимание върху разследвания за неконкретизирани саботажи, дронове над логистични центрове в Лайпциг и геополитически маневри.

Тази медийна тактика не е нова, но в настоящия момент придобива конкретно функционално значение. Много по-лесно е да се поддържа общественият тонус чрез риторика за външни заплахи и културно противопоставяне, отколкото да се признае фалитът на германския експортен модел.

Германия на фабриките, на машиностроенето и на износа на високотехнологична продукция с висока добавена стойност се губи зад парада от регулаторни декларации. Моделът, който в продължение на петдесет години осигуряваше търговския излишък на ФРГ, се основаваше на прагматична инженерна сметка. Когато тази сметка се извади от равновесие, медийният шум не може да компенсира липсата на физически произведени и реализирани на световния пазар стоки.

Анатомия на формулата: Защо немската инженерна мисъл бе зависима от газа

Успехът на германския индустриален модел през последните четири десетилетия се крепеше на три основни стълба: относително евтини и предвидими руски енергийни ресурси, получени по силата на дългосрочни договори; висока инженерна култура и технологично превъзходство; и неограничен достъп до бързоразвиващите се външни пазари, на първо място Китай.

В тази формула евтиният природен газ по тръбопроводите на „Северен поток“ не беше просто ресурс за битово отопление, а основен суровинен и енергиен вход за тежката индустрия. Химическите заводи на BASF в Лудвигсхафен, металургичните комбинати на ThyssenKrupp, производителите на стъкло, керамика, специални стомани и синтетични материали разчитаха на тези доставки, за да поддържат себестойност, която прави крайния продукт конкурентоспособен в глобален мащаб.

Автомобилът от класа на Volkswagen или Audi не се състои единствено от двигател и каросерия. Той е краен агрегат на производствена верига, включваща хиляди междинни етапи. Всеки един от тези етапи – от леенето на блоковете до топлинната обработка на компонентите и щамповането на детайлите – изисква огромно количество топлинна и електрическа енергия.

След прекъсването на газовите доставки и последвалата диверсификация към значително по-скъп втечнен природен газ (LNG), предимно от САЩ и Катар, тази производствена пирамида загуби своята ценова устойчивост. Цената на енергията за германските промишлени предприятия скочи неколкократно в сравнение със нивата отпреди 2022 г., докато конкурентите в Северна Америка и Азия продължиха да оперират при значително по-ниски тарифни нива.

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