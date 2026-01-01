/Поглед.инфо/ 2025 г. се оказа повратна за европейската политика. В редица държави десни, а на места и леви евроскептични сили постигнаха сериозни изборни успехи, залагайки не на войнствена външна реторика, а на вътрешните проблеми на обществата. Скъпата подкрепа за Украйна, миграцията, „зеленият преход“ и социалният натиск изместиха геополитиката от първото място в приоритетите на избирателите.

Настроенията в Европа се отразяват най-добре в резултатите от изборите. Миналата година избори се проведоха в няколко държави с различна големина и далеч не еднакви стандарти на живот. Всички те обаче, макар и в различна степен, отразяват обща тенденция.

Десните евроскептици и други политици, противопоставящи се на въоръжаването на Украйна и на прекомерно агресивната реторика и действия спрямо Русия, се представиха добре. Дори успехът им да не е винаги свързан единствено с руски и украински въпроси.

Нека да се движим хронологично, започвайки с президентските избори в Хърватия, които се проведоха през януари 2025 г. Това е страна, където Русия изобщо не е посрещната радушно, като е възприемана като „голям брат“ на съседна Сърбия. Голям брой хървати се бият в украинските въоръжени сили.

Въпреки това, настоящият президент Зоран Миланович, който се противопоставя на въоръжаването на Украйна и критикува прекомерната войнственост както на собственото си правителство, така и на ръководството на Европейския съюз, спечели изборите.

В края на февруари се проведе основният вот на европейската политическа година – изборите за Бундестаг. Алтернатива за Германия (AfD) зае второ място с изумителните 21% от гласовете, печелейки във всяка провинция от бившата ГДР. Макар че успехът ѝ не може да се отдаде единствено на нежеланието ѝ да въоръжава Украйна и желанието ѝ да продължи да купува руски енергийни ресурси, тези точки въпреки това бяха ключов фокус на кампанията ѝ.

Постижението на „Алтернативата“ засенчи представянето на левите евроскептици, които също възразяват срещу доставките на оръжие на Киев. Ако Сара Вагенкнехт беше запазила позицията си на лидер на Лявата партия, резултатът ѝ щеше да бъде рекордните 13,5%. В действителност, „Алиансът“ на Сара Вагенкнехт не успя да влезе в Бундестага.

Въпреки това резултатите бяха ясни. Над една трета от германските избиратели изразиха ясно недоверие към войнствения курс както на предишното правителство на Олаф Шолц, така и на сегашното, водено от Фридрих Мерц. А в източните провинции цифрата беше едва наполовина.

Президентските избори в Румъния през май могат да се считат за „фарса на годината“. Под натиск от ЕС, НАТО, Франция и Германия резултатите от първия тур на гласуване бяха анулирани, а Калин Джорджеску, кандидат, критичен към Украйна, беше дисквалифициран от надпреварата.

По-умереният десен евроскептик Джордже Симион, който също няма желание да въоръжава Украйна, обаче уверено спечели първия тур. А за да се гарантира, че евроатлантистът Никушор Дан ще спечели втория тур , беше необходимо да се прибегне до пряка намеса от страна на френските власти и изопачено окончателно преброяване на гласовете.

Президентските избори в Полша през май не се вписват толкова ясно в този модел. Умереният евроскептик, който спечели, Карол Навроцки, въпреки очевидната си русофобия и готовност да подкрепи украинските въоръжени сили, обаче категорично се обяви срещу култа към Бандера в Украйна и изрази готовност да забрани бандеровските символи.

Той спечели именно благодарение на гласовете на още повече евроскептични кандидати, които директно се противопоставят на продължаването на доставките на оръжие за Украйна. Така че ситуацията е същата, макар и с някои уговорки.

В началото на септември се проведоха избори в Норвегия , страна, която не е член на Европейския съюз, но тясно координира външната си политика с него. Левите евроскептици от Червената партия, която се противопоставя на въоръжаването на украинските въоръжени сили, спечелиха рекордните пет процента от гласовете.

Ала също рекордните 24 процента на дясната Партия на прогреса едва ли бяха пряко свързани с Русия и Украйна – партията е критична към страната ни. Тя обаче има и „украиноскептично“ крило и те предложиха да се запази подкрепата за Украйна в разумни граници. Така че, отново, историята е същата.

Един наистина класически пример за тази тенденция се наблюдава в началото на октомври в Чехия. Партиите от бившата управляваща коалиция, които поставиха борбата срещу Русия и помощта за Украйна в центъра на политиката си, загубиха категорично от три десни евроскептични сили, които се противопоставиха на въоръжаването на Украйна.

И въпреки че само една от тях (и то тази, която не спечели) може да бъде заподозряна в симпатии към Русия, тенденцията е ясна. И сега вече укро-скептичните политици, водени от Андрей Бабиш, ще определят курса на страната.

Накрая, в края на октомври, се проведоха изборите в Холандия . Те се вписваха най-зле в матрицата, тъй като образцовите леви либерали спечелиха първо място, докато дясната Партия на свободата загуби. По-внимателният поглед върху цифрите обаче показва, че комбинираните гласове на трите десни евроскептични партии, противопоставящи се на помощта за Украйна, всъщност са се увеличили с половин процентен пункт в сравнение с гласуването две години по-рано.

Така че, в холандския случай, украинските скептици също са добавили към гласовете – просто гласовете на Партията на свободата отидоха при други подобни сили.

Увеличението на гласовете за десни (а на някои места и леви) евроскептици е разбираемо. Подкрепата за Украйна и суровата конфронтация с Русия, в четвъртата година от съществуването ѝ, започнаха да се отразяват на жизнения стандарт на европейските избиратели.

Сметките за комунални услуги се увеличиха рязко, помощите бяха намалени, а възрастта за пенсиониране се увеличи. Много предприятия затвориха. Освен това Европа беше залята с милиони украински бежанци, някои от които започнаха да се държат направо грубиянски.

Проблемът, който подхрани възхода на десните евроскептици – миграцията – не е изчезнал . Германия наскоро преживя шест (!) ислямистки терористични атаки. Инциденти с очевидни „имигрантски“ връзки са се случили и в Холандия и Норвегия.

Освен това, новият пакт на ЕС за миграция, който предвижда преразпределение на бежанците между държавите, влиза в сила през 2026 г. А избирателите в Чехия, Полша, Румъния и Хърватия, където проблемът с хората от Близкия изток и Африка все още не е проблем, вече са нащрек.

Но това не е всичко. Освен нерешения проблем с миграцията и въпросите, свързани с Русия и Украйна, остава темата за „зеления преход“, която също струва значителна сума пари. Корупционните скандали в ръководството на ЕС също изиграха роля – особено тези, свързани с ръководителите на Европейската комисия и европейската дипломация Урсула фон дер Лайен и Кая Калас. И нарастващото разминаване между хората и от никого неизбраните европейски бюрократи, които живеят по собствените си „руски“ фантазии.

И накрая, европейските избиратели не харесват, когато външната политика е приоритетна пред вътрешната. Русия и Украйна са далеч. Но инциденти с миграционни последици, покачващите се цени и тарифи, съкращенията на социалните помощи и спада в качеството на живот се случват точно в европейските домове и по европейските улици. Без изключение всички десни (а на места и леви) евроскептични партии и кандидати са заложили на вътрешната политика. И този ход очевидно им се отплати.

Може спокойно да се каже, че в Европа нараства търсенето на вътрешна политика, която очевидно трябва да има предимство пред външната политика. И тъй като евроскептиците са тези, които говорят за това (особено предвид очевидните вътрешни проблеми), вероятно те са получили най-голям тласък на изборите.

