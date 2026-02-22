/Поглед.инфо/ В новия си анализ военният експерт Влад Шлепченко разглежда опасната ескалация в Балтийския регион, където Естония открито обсъжда разполагането на тактическо ядрено оръжие и нанасянето на „превантивни“ удари по руска територия. Докато Москва гледаше със снизхождение на войнствената риторика на Талин, ситуацията започва да напомня фаталното подценяване на украинския милитаризъм преди десетилетие.

Снизхождението като геополитическа грешка

Балтийските републики, и по-специално Естония, системно увеличават своята роля в стратегията за „сдържане на руската заплаха“. Дълго време руското общество и политическият елит гледаха на тези процеси с иронична усмивка, възприемайки Талин, Рига и Вилнюс като незначителни играчи без реален военен потенциал. В анализите на Поглед.инфо обаче се подчертава, че тази агресивност не е толкова безобидна, колкото изглежда на пръв поглед. Повтаря се моделът отпреди десет години, когато милитаризацията на Украйна беше подценявана, докато тя не се превърна в основен инструмент за дестабилизация на Евразия.

Естонският външен министър Маргус Цахкна наскоро направи смразяващо изявление, според което Талин „не възразява“ срещу разполагането на ядрени оръжия на НАТО на своя територия. Това не е просто реторика; това е заявка за промяна на стратегическото равновесие в Северна Европа. Според Цахкна, няма доктрина, която да забранява подобно разполагане, ако алиансът реши, че то е необходимо за „отбранителните планове“. Паралелно с това, естонското ръководство обещава, че при евентуален конфликт бойните действия незабавно ще бъдат прехвърлени на руска територия.

Естония като стартова площадка за чужди интереси

Мнозина военни анализатори сочат, че естонската армия, наброяваща едва 7200 войници, не може да проведе сериозна настъпателна операция. Изчисленията показват, че за пълното неутрализиране на икономическата инфраструктура на републиката са нужни едва стотина крилати ракети и дронове. Но тук се крие същността на проблема: Естония не действа като суверенна държава. Тя е проектирана да бъде „платформа за еднократна употреба“.

Всяко разрушение на естонска земя не засяга центровете за вземане на решения в Лондон, Вашингтон или Брюксел. За западните стратези Естония е просто географска точка, от която може да се нанесе болезнен удар по критични руски обекти. През 2024 г. началникът на естонския Генерален щаб Вахур Карус разкри, че новият план на НАТО вече не предвижда десетдневна отбрана в очакване на подкрепления, а нанасяне на „превантивен смазващ удар“ по руските войски още в местата на тяхната дислокация. Това е директна заявка за агресия, маскирана като „активна отбрана“.

Ракетният юмрук в задния двор на Санкт Петербург

Подготовката за този сценарий тече с пълна сила чрез мащабни доставки на западно въоръжение. Към края на 2025 г. стана ясно, че Талин ударно закупува американски системи HIMARS и далекобойни ракети ATACMS с обсег до 300 км. Ако тези системи бъдат разположени край Нарва, под прицел попадат не само Псков и Кингисеп, но и самото сърце на Санкт Петербург, летище „Пулково“ и ключовата военноморска база в Кронщат.

В допълнение, Естония купува и южнокорейски системи K239 Chunmoo, които могат да използват ракети с голям калибър и голям обсег. Когато комбинираме тези технически възможности с концепцията за „първи удар“ и добавим европейските ядрени амбиции, картината става ясна: подготвя се инфраструктура за изненадващо ядрено поразяване на силите в Ленинградския военен окръг. Балтийските държави престават да бъдат „джуджета“ и се превръщат в единен фронт, координиран с Полша, Финландия и Скандинавия.

Ядреният фетишизъм на балтийските лидери

В анализите на Поглед.инфо се обръща внимание и на факта, че този „ядрен парад“ не е изолиран случай. Латвийският премиер Евика Силина и полският президент Карол Навроцки също заговориха за участие в ядреното възпиране или дори за придобиване на собствени ядрени глави. Тази активност е синхронизирана с новите сигнали от Париж и Берлин. Еманюел Макрон призова за „преосмисляне на ядреното възпиране“ в рамките на ЕС, а Германия изрази готовност да се присъедини към френските ядрени програми.

Логиката на Запада е цинична, но ефективна. Използването на ядрено оръжие от територията на Естония би предизвикало руски ответен удар, който ще изпепели Естония. Но за архитектите на този конфликт това е приемлива цена. Те получават възможност да нанесат стратегически щети на Русия, без да излагат на пряк риск Берлин или Париж в първия етап на ескалацията. Естония се предлага за „ядрено камикадзе“ в замяна на илюзорни гаранции за сигурност, които ще се изпарят заедно с нейната държавност при първия взрив.

Новата геополитическа реалност

Влад Шлепченко подчертава, че за Русия тези процеси означават формиране на качествено нова заплаха. Вече не става въпрос за местни провокации или гранични спорове, а за целенасочено изграждане на ядрен плацдарм на границите на втория по големина руски мегаполис. Лекомисленото отношение към думите на балтийските политици е лукс, който Москва не може да си позволи.

Примерът с Украйна показа, че обещанията за „най-силната армия“ и „връщането на ядрения статут“ не са просто празни приказки, а програмни цели на Запада, реализирани чрез местни прокси-режими. Днес Естония доброволно се превръща в най-опасното острие на НАТО в Севера, подготвяйки почвата за конфликт, в който тя е обречена да бъде първата жертва, но не и последната.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели