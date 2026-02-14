/Поглед.инфо/ Конференцията за сигурност започна своята работа в Мюнхен в несигурна обстановка. Предварително по отделно и на групи евролидерите известиха медиите, че са готови за битка.

Предишните дни Тръмп за пореден път им го каза, както се пее в песента, право в очи. Като изгубила търпение класна вдигна показалката и посочи мястото на трите непослушни ученички. Предупреди Украйна и Русия да престанат да си прехвърлят едни на други куклите и най-късно до юни да плеснат с ръце и да се прегърнат. На Европа бе указано да не им се бърка, да си седи на брюкселските четири букви и да мисли повече за собствената си съдба. А за да разберат, че той не се шегува, на Украйна спря оръжието, на Русия отключи интернета, а на евролидерите показа черното досие, с разкритията за манипулации на евроизборите.

Тръмп повече няма време. След юни и да иска няма да има възможност да се занимава с европейските главоблъсканици, защото му предстоят избори. А на своите избиратели е обещал и деветата война да спре. Ако не успее, предишните осем ще повехнат като резултат. Иначе в рамките на НАТО Тръмп продължава възпитателната си работа. Както се чу, той прехвърли командването на трите натовски щабове съответно на Италия, Великобритания и ротационно на Германия и Франция, запазвайки своите надзорни функции като главнокомандващ. А пропо, нашата страна е в територията на управление на италианската централа. Едно време в рамките на Варшавския договор на нас също беше възложено да „общуваме“ с натовското крило в Италия. Както се казва, знаем се от тогава още.

Най-близкото до ума обяснение за поредната инициатива на Тръмп е, че след като си осигури присъствието в Гренландия, наличните командни кадри и войска са му нужни за друго направление. Към кое точно се е насочил, само той знае. Като го познаваме вече, възможно е и той да не знае, просто да чака да му хрумне, както обикновено става през нощта, на къде да тръгне - дали към Иран, дали към Куба, дали към Канада или някоя латиноамериканска страна. Изборът е богат. Има и друго, малко по-далечно за ума обяснение на решението му, а то е, че, както си личи, той започва да губи интерес към така наречения европейски театър на военните действия. От една страна, защото е крайно безперспективно да се води война на европейска територия срещу Русия, а от друга, видно е, че съдбата на украинския конфликт зацикли. Нищо чудно той да си изпълни заканата, както е повтарял често, и да каже „оправяйте се сами“.

Наскоро приключи посещението на Ванс и съпруга в Армения и Азербайджан. Някой би могъл да го приеме това като опит да се бърка в паницата на Русия, но и това има своето обяснение. Стига внимателно да се следят параметрите на диалога, който се води между трите велики сили. Ванс търси в двете държави онова, което Китай и Русия търсят в Куба, Венецуела, в другите латиноамерикански страни около тях. Това е играта. Тя не е започнала от днес и със сигурност ще продължи дълго. Това на пръв поглед дипломатическо дебнене е важно да не прекъсва и да не преминава в другия по-горещия вариант на общуване на великите сили. За съжаление ситуацията подсказва, че май упорито сме се запътили натам. Ще си изберат точка за огневи сблъсък и вероятно ще приложат отново принципа, всеки да си вземе по нещо и всички накрая да останат доволни.

Дано да не се случи на европейска територия. Това внася един елемент на спокойствие, но само един, защото другите елементи на брюкселската политика са предостатъчни за адреналиновото състояние на Европейския континент. Ето че и за конференцията женското трио е подготвило поредната гениална идея – инициативата да се формира не група на желаещи, не първа или втора скорост, а сега вече едно „ядро“ от вплетени в лудите си страсти само няколко „по-първи“ страни заедно с брюкселската администрация, които да изолират останалия „европълнеж“ и сами да се разпореждат със съдбата на континента. Дали ще им се получи, предстои да видим, но едно е сигурно, че подобни инициативи бавно, но сигурно приближават момента на „окончателното решение“ за ЕС. Това прозира вече и в поведението на лидерите на отделните страни. Орбан, естествено пак Орбан, който води дружината в другата посока, буквално изкрещя преди дни в лицето на Урсула, че нейните планове за скорошно приемане на Украйна единствено могат да се приемат като вид занимавка, поради липса на нещо друго по-умно в момента. Отзвукът в тези настроения го виждаме в поведението на Мерц и Макрон. Двамата, в синхрон както обикновено, започнаха да говорят, че трябва да се намери начин за общуване с Русия и не само заради това за да се измести САЩ. Дори се подчертава, че все пак Русия е част от Европа, а не на САЩ, което за тяхната географска грамотност е несъмнено постижение. Мелони не пропуска във всяко свое изявление да напомни за „личните“ си отношения с Урсула. Подобни настроения са обхванали дори Полша, Естония, Финландия.

Това ражда надеждата, че започват промени в Европейския съюз в посока на преформатиране на отношенията между отделните членове, за възстановяване на същността му като съюз на суверенни европейски нации със собствена визия за своето и за общото бъдеще. Това би могло да бъде отдадено като известен успех и на американската възпитателна терапия от последните две години. Трябва да се надяваме, че в процеса на прегрупиране на силите в Европейския съюз ще се реши „пътем“ и проблема с Украйна при участие в преговорите на всички страни, в това число и европейската. Защото, колкото и да се стараят медиите да търсят зрънца даващи надежда, засега нещата са в задънена улица.

Все въпроси, отговорите на които би трябвало да се намерят по време на конференцията в Мюнхен. Поне всички участници са демонстрирали желанието си за това. Дано, ще чакаме.

