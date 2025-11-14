/Поглед.инфо/ Европа се готви за война, Русия реагира спокойно, а Тръмп търси пари от Казахстан и Узбекистан. Яков Кедми влиза дълбоко в задкулисието на световната политика и обяснява защо Орбан е единственият европейски лидер, когото Тръмп не може да „пречупи“. Разкриваме и сензационната история как бивш джихадист стана предпочитан партньор на САЩ.

В този мощен разговор Яков Кедми прави безпощадна диагноза на световните процеси:

Защо Кремъл твърди, че Европа се готви за война с Русия?

Как Орбан се изправи сам срещу Брюксел и Вашингтон – и победи?

Защо САЩ вече не носят инвестиции, а ги просят?

Как Средна Азия излиза от сянката и се превръща във важен геополитически център?

Как бивш член на ИДИЛ днес е опора на американската стратегия в Близкия изток?

Кедми показва логиката, която стои зад хаоса: нови съюзи, промяна на приоритетите, срив на европейския елит и ново разпределение на силата между Русия, САЩ, Турция, Китай и Близкия изток.

Интервюто показва света такъв, какъвто е – без грим и без пропагандни маски. Европа сама върви към война, САЩ търсят пари, Русия наблюдава без истерия, а нови регионални сили излизат напред. Кедми подчертава: бъдещето няма да бъде определено от старите елити в Брюксел и Вашингтон, а от лидери, които отстояват националния интерес – като Орбан и новите азиатски държавници.

Светът навлиза в епоха на пренареждане, и това интервю е карта към разбирането му.

