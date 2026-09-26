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Яков Кедми: Или Европа ще се промени, или историята ще я пречупи!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да заобикаля: колко дълго политическите елити могат да продължават досегашния курс, когато икономическите и социалните противоречия се задълбочават? Кедми говори остро за Германия, глобализацията, кризата на традиционните партии и зависимостта на малките държави от външни центрове. Разговаряме за САЩ и Китай, за логиката на Тръмп и за новия модел на отношения между големите сили. Един разговор за Европа, която трябва да избира как ще се променя.
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