Яков Кедми: Или Европа ще се промени, или историята ще я пречупи!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да заобикаля: колко дълго политическите елити могат да продължават досегашния курс, когато икономическите и социалните противоречия се задълбочават? Кедми говори остро за Германия, глобализацията, кризата на традиционните партии и зависимостта на малките държави от външни центрове. Разговаряме за САЩ и Китай, за логиката на Тръмп и за новия модел на отношения между големите сили. Един разговор за Европа, която трябва да избира как ще се променя.