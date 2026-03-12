/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора с Яков Кедми – бивш ръководител на израелската служба НАТИФ – анализът става още по-остър. Според него войната срещу Иран може да реши не само съдбата на Близкия изток, но и бъдещето на световния баланс на силите. Кедми предупреждава, че победа на САЩ би дала на Вашингтон огромна свобода да диктува политиката си по целия свят, докато Европа се движи към политическа и енергийна криза поради решенията на собствените си елити.



В разговора се обсъждат още ролята на БРИКС, енергийната зависимост на Китай, рисковете от ядрена ескалация в Европа, напрежението между Брюксел и националните правителства и съдбата на европейския суверенитет. Кедми коментира и изборите в Унгария, конфликта между Киев и Будапеща, както и перспективите пред новия многополюсен свят.

Втора част от разговора на Владимир Трифонов с Яков Кедми – бивш ръководител на израелската специална служба НАТИФ и експерт по международна политика и сигурност.

Темите в разговора:

– бъдещето на БРИКС и ролята на Глобалния юг

– възможните последици от войната срещу Иран

– енергийните рискове за Китай и световната икономика

– кризата в Европейския съюз и конфликтите вътре в Европа

– ролята на Унгария и изборите около Виктор Орбан

– ядрените рискове в Европа и позицията на Русия

– дали светът вече е окончателно многополюсен

Яков Кедми предлага остър и безкомпромисен анализ на глобалните процеси и предупреждава за опасностите от нови геополитически конфликти.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=EZf2Ij_zKhc&t=7s

