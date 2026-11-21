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Яков Кедми: При ядрена война с Русия Европа няма да издържи и 24 часа!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с Яков Кедми, бивш ръководител на израелската специална служба „Натив“, обсъждаме защо европейските елити се страхуват от мира с Русия, може ли НАТО да оцелее без война и защо Вашингтон променя отношението си към руските искания за сигурност. Кедми предупреждава, че при ядрена конфронтация с Русия войната в Европа би приключила за по-малко от 24 часа. Разговаряме за военните амбиции на Брюксел, опасния геополитически завой на Армения и историческите уроци от Сталинград, които съвременна Европа рискува да пренебрегне.
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