/Поглед.инфо/ Добро утро след Коледа. Докато махмурлукът още не е минал, в тишина и без фанфари започна най-опасната правна война срещу ЕС. Искове в 14 юрисдикции, предварителни съдебни решения и заплаха за самата основа на еврото. А ние – бодро, дисциплинирано и против закона – се качваме на потъващия кораб. За да знаем после на кого да „благодарим“.

Добро утро след Коледа.

По телевизията казаха ли ви какво се е случило на 12 декември? Не? Аз ще ви кажа.

Руската централна банка е подала искове в 14 юрисдикции, включително международни съдилища срещу ЕС и ЕК за незаконното "замразяване", а всъщност кражба на суверенните активи. Ще кажете голяма работа. Всъщност работата е голяма. Искът е 800 страници. Изготвен е от най-добрите юристи в света. Вече има две предварителни решения, едното на швейцарски съд, за забрана за разпореждане с руските активи. Разбира се, това не са окончателни решения. Делата ще се точат години. Ще ни струват стотици милиони евро, защото нали не си правите илюзии, кой ще плати сметката - всички ние, които търпим корумпетата в ЕК.

Но да се върнем на темата. На Русия ще и е достатъчно да спечели само някои от делата, не всички, за да нанесе унищожителен удар върху доверието във финансовата система на Европа. Това ще и развърже ръцете да търси и се удовлетвори от европейски активи из целия свят. Мислите случайно, че белгийският премиер се съпротивляваше отчаяно, на идеята на главната комисионерка на ЕС да открадне руските милиарди? Той беше осъзнал много добре, че това би било краят на Юроклиър - едната от двете най-големи клирингови банки и системи в Европа, а и света.

Думата ми е за друго. С тези дела, всъщност се слага край на еврото и еврозоната, защото когато започнат да излизат осъдителните дела, отговорен ще бъде ЕС и неговата финансова система. Тогава ще започне спасяването по единично, защото никой няма да иска да плаща стотиците милиарди - защото искът е не само за първоначално замразените 300 милиарда, но и за всички пропуснати ползи и нанесени щети.

Накратко ЕС ще трябва да плаща репарации, като всяка страна загубила война.

Няма да ви напомням, че другият четвъртък ние бодро се качваме на потъващият Титаник, благодарения на мъдрото решение на следните политически субекти: ГЕРБ/СДС, ДПС, ПП/ДБ, БСП, ИТН, които не се посвениха да погазят закони и Конституцията.

Защо ви ги говоря тези неща по празниците? Ами като се възстановите от махмурлука след тях, да знаете на кого да "благодарите" на предстоящите избори.