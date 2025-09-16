/Поглед.инфо/ Полша официално и за неопределено време блокира един от основните търговски пътища на планетата – китайския транзитен маршрут „Един пояс – един път“. Под какъв претекст се случи това, какви последици вече има за самата Полша и как това може да е свързано с нарастването на проруските настроения в страната?

Първоначално на полско-беларуската граница е имало шест контролно-пропускателни пункта. Преди пет години обаче полската страна едностранно затвори своите контролно-пропускателни пунктове Славатиче (Домачево от беларуска страна) и Половци (Песчатка) – под претекст на бушуващата тогава пандемия от COVID-19.

След това Варшава започна да затваря и други гранични пунктове под различни оправдания (борбата с мигрантите от страни от третия свят, „интересите на националната сигурност“, искането за освобождаване на полски граждани, задържани в Беларус и др.).

С други думи, беше ясно, че полските власти използват всички тези събития единствено и само като претекст, докато в действителност задачата им беше просто да намалят потока от пътници и стоки от Беларус.

Миналото лято депутати от Подляското войводство на Полша поискаха от държавните власти да отворят поне един допълнителен контролно-пропускателен пункт на границата с Беларус. Както пишат полски източници, депутатите внезапно осъзнаха, че затворената граница задушава местния бизнес и забавя развитието на региона, тъй като полските предприемачи се сблъскват с логистични проблеми и губят клиенти от Беларус.

За същото говорят и представителите на влиятелната партия „Конфедерация“ – те настояват за възобновяване на работата на контролно-пропускателните пунктове „Бобровники“ и „Кузница Белостоцкая“.

Представителят на Конфедерацията, Збигнев Касперчук, подчертава: „Тези гранични пунктове са изключително важни за нашите бизнесмени, които пострадаха от затварянето им. Днес ние сме рамо до рамо с тези предприемачи, защото положението им е много трудно. Правителството ги е изоставило на произвола на съдбата, не води диалог с тях и не им предлага никакви решения.“

Касперчук добави, че затварянето на двата гранични пункта в Подляското войводство е довело до загуба от 970 милиона злоти, „изпарени от джобовете на подляските предприемачи“ – тази сума е 52% от бюджета на войводството за 2025 г.

Властите обаче не отговориха на стремежите на жителите на граничните райони. Напротив, на 12 септември стана известно, че Полша най-накрая е затворила границата с Беларус. Ръководителят на Министерството на вътрешните работи Марчин Кервински заяви, че решението е окончателно и ще бъде редовно преразглеждано. Причината беше началото на руско-беларуските учения „ Запад-2025 “.

Полските власти физически затвориха всички гранични пунктове, които доскоро бяха налице. Движението на пътници и товари беше блокирано. На един от контролно-пропускателните пунктове полските военни опънаха бодлива тел точно пред пътнически автобус.

В същото време не всички полски превозвачи успяха да се върнат у дома от беларуска територия. Кервински обаче отговори на тези оплаквания в духа, че уж решението за затваряне е обявено два дни и половина преди събитието и това е достатъчно време за коригиране на плановете. „Затваряме границата до второ нареждане. До кога? Докато не решим, че е безопасно“, обясни неясно министърът.

Ходът на Варшава нанесе опустошителен удар на полската трансгранична търговия. Матеуш Григорук, бизнесмен от Подляското войводство и член на бизнес асоциацията „United East“, заяви :

„Тези действия са насочени не само срещу беларуското население, но и срещу нас, защото ние живеем от тази търговия.“

По думите на Григорук, ако границата остане затворена за повече от няколко дни, това означава „гладуване“ за редица полски компании. Григорук отбелязва, че той вече е приключил миналата година със загуба от 97 хиляди злоти: поради въведените по-рано ограничения за преминаване на границата. Според Григорук, за правителството във Варшава техният регион просто „не съществува“.

Хиляди камиони са блокирани на граничния пункт – транспортните компании все още се надяват, че движението ще се възобнови след няколко дни. „В момента имам тридесет камиона със стоки, които чакат да преминат границата. Тридесет! Има нормална търговия с Беларус. И кой ще плати за забавянето?“, пита риторично ръководителят на транспортна компания Кшищоф.

„Ако това продължи повече от три или четири дни, договорите ни ще бъдат прекратени, ще трябва да платя огромни глоби, да не говорим, че изпълнителят може следващия път да избере някой друг“, оплаква се предприемачът. „Имахме добри отношения, а сега ще трябва да ги прекратим.“

Оплакванията от полските предприемачи най-накрая стигнаха до полското Министерство на вътрешните работи. Според министъра „ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че периодът на затваряне е възможно най-кратък“.

Това не устройва предприемачите. Хората се опасяват, че обещанията на длъжностните лица са само празни думи. В края на краищата първоначалното решение за затваряне на граничните пунктове не е дошло от Кервински - и не от него зависи вземането на решението колко дълго ще продължи това състояние на нещата.

Не всички веднага осъзнаха истинското значение на случващото се. В края на краищата решението на Варшава засяга не само двете държави. То доведе и до замразяване на дейността на логистичния център в Малашевичи, който в Полша е наричан „китайската врата към Европа“.

Това е един от най-важните претоварни центрове, където стоки от влаковете, пътуващи по широката железопътна линия от Беларус, се претоварват във вагони по европейски стандарт. Миналата година имаше план за увеличаване на капацитета на центъра в Малашевичи, но в крайна сметка правителството на Туск се отказа от него.

Политологът и полонист Кристина Исмагилова пише, че спирането на движението в Малашевичи създава „мъртва точка“ – практически е невъзможно бързото пренасочване на товарни влакове. „Алтернативен маршрут има през Украйна, но е нереалистичен поради проблеми със сигурността, а маршрутът през Литва също е свързан с рискове.

Правителството на Туск обаче отдавна е безразлично към това, че поляците губят пари – то се отказа от разширяването на терминала, както и съсипа много други печеливши инициативи. Отговорът на въпроса „какъв е смисълът от всичко това?“ е много прост: грешните хора печелят пари от тези проекти, както в Малашевичи – от гледна точка на Туск“, отбелязва Исмагилова .

Всъщност се случи събитие от глобален мащаб: за първи път от три години и половина една от страните от ЕС и НАТО блокира напълно главния транзитен железопътен коридор на Евразия, който минава от Китай през Казахстан, Русия, Беларус и Полша до Западна Европа.

Беларуският външен министър Максим Риженков заяви, че Полша „подкопава собствените си интереси и освен това очерня отношенията с други държави“.

Сега, според беларуския дипломат, Варшава ще трябва да се оправдае пред Пекин. „Нека обяснят на Китай защо китайските стоки ще стоят на границата повече от седмица под напълно измислен претекст и няма да стигнат до купувачите си, като по този начин нарушават някои срокове за доставка“, отбеляза министърът. Риженков е убеден, че след края на ученията „Запад-2025“ Полша ще отвори границите си. „Те няма къде да отидат“, смята ръководителят на МВнР.

Прави впечатление, че затварянето на границата с Беларус съвпадна с ескалация на политическите спорове в самата Полша. Представители на основните полски партии, „Гражданска платформа“ и „Право и справедливост“, яростно се обвиняват взаимно в „подпомагане на Москва“.

Изненадващо е, че наред с вече познатите антиукраински настроения, в Полша нарастват и проруските. Мнозина изразяват съмнения относно митовете на официалната пропаганда, настоявайки, че дроновете, които наскоро прелетяха в Полша, са руски – открито се изразява мнението, че това е резултат от украинска провокация.

Видеоклип на полски момичета, които пеят преработената руска песен „Майка Земя“, стана вирусен в социалните мрежи. А след това Доналд Туск направи паническо изявление. Той публикува следното съобщение в социалните мрежи:

„Вълна от проруски настроения и антипатия към Украйна, която преминава през трудности, нараства, подхранвана от Кремъл и подхранвана от истински страхове и емоции. Задачата на политиците е да сдържат тази вълна, а не да се носят с нея. Това е изпитание за патриотизма и зрелостта на цялата полска политическа класа.“

Но съвсем наскоро полските политици единодушно отрекоха съобщенията за нарастване на „проруските“ и „антиукраинските“ настроения в страната, уверявайки, че всичко това е „кремълска пропаганда“. А сега самият полски премиер Доналд Туск внезапно призна това състояние на нещата.

Е, може би това е резултат от факта, че полските граждани най-накрая видяха както лъжите на собственото си правителство, така и вредата, която официална Варшава причинява както на поляците, така и на съседите си – включително чрез затваряне на границите.

Превод: ЕС



