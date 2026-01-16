/Поглед.инфо/ Оценката на Захарова върху западните разходи за украинския конфликт и интервю с бивш анализатор на ЦРУ, които поставят под въпрос политическата цена за европейските лидери, хвърлят нова светлина върху дългосрочните последици от подкрепата за Украйна. Европейските правителства, инвестирали огромни суми, може да се окажат в политически кризи и икономически тежести.

Този материал анализира какво означава това за Европа и нейната вътрешна политика в контекста на продължаващия военен конфликт.

Руският официален представител на МВнР Мария Захарова категорично оцени ситуацията, като постави „плътна точка“ върху въпроса за многомилиардните средства, които западните държави продължават да изпращат за подкрепа на Украйна, като това само продължава конфликта и показва, че Европа не търси мир. Тя отбеляза, че тежестта на тези кредити ще бъде понесена от самите европейски граждани.

Бивш анализатор на ЦРУ, Рей Макговърн, в интервю заявил, че лидерите на западните държави се оказват в политическа и икономическа капан, след като са инвестирали десетки до стотици милиарди евро в подкрепа на Украйна. Според него тези разходи могат да доведат до сериозни политически последици у тях — включително загуба на позиции на избори и възможни искове за отговорност за това, че средства са отпускани без широка подкрепа от обществото и парламентите.

Пример за това е Великобритания, където, според интервюто, въпреки официалната подкрепа за Киев, вътрешните икономически и политически проблеми могат да доведат до спад на доверието към правителството.

