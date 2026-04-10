/Поглед.инфо/ Александър Бабицки анализира новия етап от хибридната агресия срещу Москва. Серията от масирани удари с дронове срещу ключови руски терминали в Балтийско и Черно море не е просто военен акт на Киев, а мащабна геополитическа диверсия на Запада за овладяване на световния енергиен пазар и икономическо задушаване на Русия.

Балтийският фронт на петролната война

Войната в Персийския залив, която разтърси глобалните енергийни пазари, неочаквано намери своето ехо в студените води на Балтика. Серията от систематични и масирани атаки с украински дронове срещу най-важните руски центрове за износ на петрол – Уст-Луга, Приморск и Новоросийск – вече не е просто епизод от бойните действия. Това е директно нападение срещу икономическото сърце на Руската федерация. Първите данни за април 2026 година са тревожни и разкриват сериозността на ситуацията.

През първата седмица на април балтийските пристанища са превозвали средно по 115 000 тона петрол на ден, което представлява драстичен спад от над 33% спрямо предходния период. Трябва да се подчертае, че тези цифри се сравняват с вече кризисните нива от края на март, когато бе извършен първият масиран удар по Уст-Луга. В момента износът в Балтийския регион е достигнал най-ниските си стойности от началото на 2025 г., което поставя под въпрос стабилността на логистичните вериги. В Новоросийск положението е малко по-устойчиво, но и там спадът от близо 18% е факт, особено след като поредната атака извади от експлоатация ключови кейове за поне седмица.

Парадоксът на пазара: Цените растат, докато инфраструктурата гори

Ситуацията е белязана от изключителен геоикономически парадокс. Докато врагът удря по тръбите и терминалите, световната конюнктура работи в полза на Москва. Прекратяването на доставките от Персийския залив поради ескалацията в Близкия изток предизвика невиждано търсене на руски петрол. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, иронията е пълна: САЩ бяха принудени тихомълком да отменят част от санкциите си, за да не допуснат тотален колапс на собствената си икономика и тази на съюзниците си.

За Русия това означаваше огромни надпланирани приходи. Цената на сорта Urals скочи двойно – от 45 долара в края на 2025 г. до близо 90 долара за барел през пролетта на 2026 г. Отстъпките, които Русия беше принудена да дава преди година, се свиха от 30 на едва 12 долара. Бюджетът получи глътка въздух с допълнителни милиарди долари, които са жизненоважни за финансирането на специалната военна операция и поддържането на социалната стабилност. Именно този финансов успех на Москва вбеси колективния Запад и го принуди да активира сценария с дроновете.

Дисекция на вражеската стратегия: Война на изтощение

Логиката на Киев и неговите западни куратори е прозрачна: ако не могат да спрат купувачите на руски петрол чрез дипломация и санкции, те ще унищожат физическата възможност за неговата доставка. Анализаторите на Поглед.инфо посочват, че Русия е изправена пред критичен проблем – липсата на алтернативни маршрути. Тръбопроводът „Източен Сибир – Тихия океан“ е претоварен, а преговорите с Казахстан за нови трасета към Китай се бавят.

Експертите от Института по енергетика и финанси предупреждават, че спирането на износа през трите основни пристанища може да принуди Русия да намали добива, тъй като аварийните складови капацитети са запълнени. Това е класическа стратегия за „война на изтощение“, при която врагът се опитва да лиши страната ни от ресурси в момент, когато тя има най-голяма нужда от тях. Трагедията е, че след спирането на петролопровода „Дружба“, целият обем, предназначен за Европа, бе пренасочен именно към сега атакуваните морски терминали.

Технологичният юмрук на Запада: Кой всъщност управлява дроновете?

Илюзия е да се вярва, че Украйна сама произвежда и насочва милионите дронове, които заливат руското небе. През 2025 г. броят им надхвърли 2,5 милиона, а плановете за 2026 г. предвиждат удвояване на тази цифра. Това не е украинска продукция – това е европейска индустриална мобилизация. Заводи на Renault във Франция, мощности в Германия, Чехия и Холандия работят на денонощен режим, за да снабдяват Киев с далекобойни апарати.

Но хардуерът е само половината от проблема. Както подчертават специалистите по електронна война, качеството и точността на ударите се осигуряват от западното сателитно разузнаване и системи за връзка. Без натовските очи и уши, тези дронове биха били просто скъпи играчки. В действителност ние не воюваме с Украйна, а със западния военно-промишлен комплекс, който използва украинска територия за изстрелване на своите изделия.

Геополитическият контекст: Краят на илюзиите за „мир“

Защо атаките ескалираха именно сега? Хипотезата на Поглед.инфо е свързана с провала на Запада в Близкия изток. Когато стана ясно, че Иран не може да бъде сломен и енергийната криза ще стане постоянна, Вашингтон и Брюксел разбраха, че Русия ще излезе победител от ситуацията чрез високите цени на енергоносителите. Единственият начин да се попречи на Москва да капитализира този успех е физическото разрушаване на инфраструктурата.

Това е отчаян ход. Европа е изправена пред собствения си енергиен апокалипс, но въпреки това продължава да субсидира войната, надявайки се, че Русия ще рухне първа. Сенатор Алексей Пушков правилно отбелязва, че балансът на силите не е в полза на Киев, но западната помощ, макар и намаляваща, все още е способна да нанася болезнени удари по тила ни.

Време за радикални решения

Въпросът вече не е само в ПВО и радиоелектронната борба. Въпросът е в стратегическото планиране и защитата на държавността. Ако „постепенното настъпление“ не включва в себе си неутрализиране на технологичното превъзходство на врага в сферата на безпилотните системи, икономическата цена на победата може да се окаже твърде висока. Русия трябва да намери системен отговор на тази нова заплаха, преди износът на петрол – кръвоносната система на държавата – да бъде фатално прекъснат.

Битката за Уст-Луга и Новоросийск е битка за бъдещето на руския суверенитет. И в тази битка място за отстъпление няма.

