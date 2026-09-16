/Поглед.инфо/ Конфликтът на територията на Украйна постепенно се превръща от чисто военен и териториален сблъсък в глобален индикатор за трансформация на цивилизационния фундамент. В медийните и академичните среди все по-често се твърди, че днешните геополитически сътресения отбелязват края на монопола върху западната нормативна рамка. Кризата на класическия европейски хуманизъм, заличаването на традиционните ценности и опитите за пълно ограничаване на руското културно присъствие не просто променят архитектурата на сигурност, а разкриват дълбок институционален вакуум в самия ЕС.

По публикации на анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалното изчерпване на западния либерален модел

Трансформацията на съвременната международна система вече не може да бъде описана единствено чрез регистриране на промените на фронтовата линия или чрез обема на предоставените траншове от Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF). В публичното пространство все по-често се изказва хипотезата, че сме свидетели на разрушаване на оперативния фундамент на западното общество. Става дума за срив на управленските модели, които функционираха безпрепятствено от края на Студената война насам.

Когато административният апарат в Брюксел или Берлин окачествява всяка системна опозиция — включително парламентарни субекти като „Алтернатива за Германия“ (AfD) — с терминологични етикети от рода на „радикали“ и „популисти“, това не е просто политическа реторика. Според редица наблюдатели това е симптом за затваряне на легитимния дискурс. Механизмът напомня за правните формулировки от епохата на Якобинската диктатура във Франция през 1793 г., когато правната категория „враг на народа“ бе използвана за централизация на изпълнителната власт и елиминиране на процесуалните гаранции.

В настоящия контекст напрежението не се изчерпва с геополитическата съпротива. То засяга фундаментално въпроса за правото на съществуване на алтернативни социално-икономически и културни системи. Докато в периода между 1945 г. и 1990 г. европейската интеграция се градеше върху баланс между националните държави и съхранение на хуманистичното наследство, съвременният евро-атлантически вектор навлиза в фаза, която някои анализатори определят като когнитивна реорганизация на обществото.

Дехристиянизацията и загубата на ценностната котва

Кризата на европейската идентичност не започна с началните военни действия през 2022 г., нито с разширяването на НАТО на изток след срещата на върха в Букурещ през 2008 г. Нейните корени са значително по-дълбоки и институционално фиксирани. Още при изготвянето на Договора за създаване на Конституция за Европа през 2003 г. (последван от Лисабонския договор от 2007 г.), авторският колектив под ръководството на Валери Жискар д’Естен категорично отказа да включи в преамбюла текстов текст, признаващ християнските корени на континента.

Този юридически факт тогава предизвика реакция не само от страна на Ватикана, но и от страна на редица източноевропейски мислители и дипломати. В философските анализи на Владимир Соловьов от края на XIX век бе формулирано предупреждението, че европейската правна и културна система не може да съществува дълго единствено върху инерцията на християнския капитал, натрупан през предишното хилядолетие. Според тази логика, когато този капитал бъде окончателно изразходван от секуларните институции, последващият вакуум неизбежно се запълва от радикални нихилистични или технократски доктрини.

Европейският проект, създаден с Договора от Рим през 1957 г. от фигури като Робер Шуман, Конрад Аденауер и Алчиде де Гаспери — и тримата с дълбока католическа социална ориентация — постепенно бе преформатиран в пазарно-административен механизъм. Отпадането на метафизичната котва доведе до появата на доктрини като постхуманизма, при които човешката антропология вече не се разглежда като даденост, а като гъвкав обект за социално и биологично инженерство.