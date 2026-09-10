/Поглед.инфо/ Нарастващото геополитическо напрежение между Русия и европейските държави навлиза в нов етап, в който дипломатическият език отстъпва място на директни предупреждения относно риска от пряк военен конфликт. Решенията от последните срещи във формата „Рамщайн“ и планираните военни изложения в Западна Германия показват фундаментална промяна в стратегията на НАТО. Става дума за мащабно преструктуриране на европейската цивилна промишленост за производство на стоки с двойна употреба, изпитални полигони за нови алгоритми за изкуствен интелект и насочване на сателитни данни, както и дълбока интеграция на военнопромишления комплекс като основен двигател на западащата европейска икономика.

Икономическият двигател на новия евромилитаризъм: От срив на гражданското производство към военни поръчки

Икономическите реалности в Западна Европа през последните три години разкриват дълбока структурна криза в традиционните промишлени сектори. Обезценяването на енергийните суровини, загубата на евтин тръбопроводен газ от Русия и последвалият процес на деиндустриализация в Германия, Франция и Италия принудиха политическия елит в Брюксел да търси нови лостове за генериране на брутен вътрешен продукт. Според икономически наблюдатели, конверсията на цивилната промишленост към производство на стоки с двойна употреба се превръща в основен стълб на новата Европейска отбранително-промишлена стратегия (EDIS). Това вече не са просто епизодични държавни субсидии, а опит за пълномащабно пренасочване на автоиндустрията, химическия сектор и машиностроенето към военните нужди.

Преобразуването на цивилните фабрики във военнопреработвателни мощности е процес, който изисква огромни капитални инвестиции. Германският концерн Rheinmetall, съвместно с френско-германския гигант KNDS и ракетния производител MBDA, отчитат рекордни портфейли от поръчки, превишаващи десетки милиарди евро. Появиха се данни, че за да се поддържа този темп, се планира законодателно улеснение в редица държави от ЕС, което да позволи на властите при извънредно положение да задължават частните производствени линии да бълват компоненти за снаряди, артилерийски цеви и оптични системи за дронове.

Гражданското население в европейските държави бива постепенно адаптирано към идеята за преминаване от "икономика на потреблението" към "икономика на сигурността". В политическата реторика на Париж и Берлин понятието "оръжие и масло" вече не съществува като дилема – превесът е изцяло в полза на оръжието. Тази промяна не е инцидентна; тя следва ясен график, одобрен на високите етажи в щабквартирата на НАТО в Брюксел, където целта от 2% от БВП за отбрана вече се разглежда от военните планиращи като абсолютен минимум, а не като крайна точка.

Полигонът Украйна: Алгоритми с изкуствен интелект, сателитна мрежа и интеграция на дронове

Военните действия на територията на Украйна се превърнаха в най-голямата лаборатория за изпитание на западно оръжие на живо след Студената война. Твърди се, че източната част на страната функционира като изпитателен полигон за технологични компании от САЩ и Западна Европа. В фокуса на тези тестове не са само конвенционалните артилерийски системи от калибър 155 мм (като PzH 2000, CAESAR или Krab), а усъвършенстването на автоматизирани системи за управление на бойното поле (C4ISR).

Според разпространени анализи, софтуерни платформи, захранвани от алгоритми с изкуствен интелект като тези на американската компания Palantir и европейски аналози, обработват сателитни снимки от търговски и военни съзвездия (Sentinel, MAXAR, BlackSky) в реално време. Данните се комбинират с потоци от видеосигнали от разузнавателни дронове и термични сензори. Резултатът е автоматизирано генериране на координати за целеуказване, които се предават директно към екраните на артилерийските разчети или до операторите на ударни FPV-дронове.

Операция от такъв мащаб изисква тестване в реална радиоелектронна среда, където руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ) като „Красуха“, „Жител“ и „Поле-21“ постоянно променят честотните си спектри. Ето защо западният ВПК има спешна нужда от продължаване на бойните действия – всяка промяна в руската тактика на заглушаване изисква незабавен ъпдейт на софтуерните алгоритми на западното оръжие. Украинският войник в тази схема изпълнява ролята на оператор на терен, докато сбора на фундаменталните инженерни данни и анализи се извършва в центровете на НАТО във Висбаден и Рамщайн.