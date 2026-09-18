/Поглед.инфо/ В международните води на Балтийско море се разигра поредният опасен епизод между въоръжените сили на държава от НАТО и руски военен кораб. Според разпространената информация, корветата „Сообразителни“ е изстреляла две сигнални ракети спрямо датски хеликоптер Fennec, за който се твърди, че е извършил критично приближаване. Инцидентът незабавно бе използван от Брюксел и Копенхаген за лансиране на нови сигурностни протоколи и искания за конфискация на активи, докато техническите детайли около полета остават засекретени от датското министерство на отбраната.

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Тактически разбор на маневрата: Корабният комплекс срещу роторния апарат

Според официално разпространената хронология, на 14 септември в международни води в Балтийско море се стига до задействане на корабни пиротехнически средства от борда на руската корвета „Сообразителни“ (борд 531, проект 20380 „Стерегущий“). Повод за това става маневра на датски лек многоцелеви хеликоптер Eurocopter AS550 Fennec, изпълняващ патрулен полет. Командването на датските въоръжени сили твърди, че една от сигналните ракети е преминала на изключително малко разстояние от носещия винт на хеликоптера.

Спецификата на морското корабоплаване и военната тактика обаче изискват анализиране на физическите параметри на подобен епизод.

Сигналните пиротехнически заряди, използвани на кораби от този клас, имат ефективна височина на изстрелване и траекторен обсег, който рядко надвишава 150 до 200 метра. Ако твърдението на датското министерство на отбраната, че зарядът е преминал на броени метри от кабината на хеликоптера, отговаря на истината, това означава, че самият летателен апарат се е намирал в радиус под 200 метра от надстройката на кораба.

В корабния устав и международните правила за предотвратяване на сблъсъци на море (COLREG-72) приближаването на чужд военен хеликоптер на такова разстояние без предварително установена двустранна радиовръзка се квалифицира като потенциално асиметрична заплаха. Корветите от проекта 20380 са оборудвани със зенитно-ракетен комплекс „Редут“ (с вертикални пускови установки за ракети 9M96E и 9M100), 100-мм артилерийска установка А-190 и две 30-мм шестцевни автоматични зенитни оръдия АК-630М. При близък подход на неизвестен или потенциално враждебен обект, автоматизираните системи за управление на огъня „Пума“ преминават в режим на съпровождане на целта. Изстрелването на пиротехнически сигнални ракети в такава ситуация се явява последната некинетична степен на предупреждение преди задействане на активните оръжейни системи за самозащита.

Засекретената визуална хронология: Защо Копенхаген скри информационния масив

Ден след инцидента датският премиер Мете Фредериксен направи публично изявление, определяйки случилото се като опит за сплашване и нарушаване на нормалните процедури за въздушно патрулиране. Подобни квалификации бяха разпространени и от датското външно министерство, което привика руския посланик в Копенхаген за връчване на официален протест.

При опит на датски и европейски журналисти да получат достъп до фотографския и видеоматериал, заснети от оптико-електронните системи на Fennec по време на полета, последва категоричен отказ. Датският министър на отбраната Йепе Бруус заяви пред медиите, че армията няма да публикува записите, като призова обществеността да се довери на официалните доклади на въоръжените сили.

В практиката на НАТО при подобни епизоди — например прихващанията над Черно море или в международното въздушно пространство над Балтика — Европейското командване на САЩ (EUCOM) обикновено незабавно публикува видеокадри с висока резолюция. Това се прави с цел да се демонстрира векторът на движение, височината и ъгълът на атака на чуждия обект. Отказът на датското военно министерство да предостави телеметрични данни и видеозаписи оставя отворен въпроса дали Fennec не е извършвал опасни маневри и симулация на профил за засичане на радарните честоти на корветата.

В същия контекст датският телевизионен канал TV2 разпространи любителски видеозапис, заснет на 1 септември от цивилен ферибот. Кадрите показват как хеликоптер Fennec извършва прелитане на критично ниска височина над друг руски плавателен съд в района — изследователския кораб „Академик Николай Страхов“. Военните власти в Копенхаген отказаха коментар и по този случай, макар че в Балтийския регион единствено датските ВВС експлоатират този специфичен модел леки хеликоптери.

Институционалната офанзива в Брюксел: От сигнален пиропатрон към Извънреден протокол

Въпреки липсата на независимо потвърдени данни за траекторията на хеликоптера, европейските институции реагираха с бърза политическа мобилизация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен цитира случая в своята годишна реч пред Европейския парламент, като предложи създаването на нов правен механизъм — „Протокол за извънредна сигурност“. Според замисъла, този инструмент трябва да действа като европейски аналог на член 4 от Северноатлантическия договор, позволяващ задействане на консултации и общи мерки при хибридни или военни инциденти.

Новоназначеният европейски комисар по отбраната Андрюс Кубилюс декларира, че институциите в Брюксел се доверяват изцяло на датските изявления, без да е необходимо допълнително разследване. Почти едновременно с това бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен обвърза инцидента в Балтийско море с искането за незабавна конфискация на замразените суверенни активи на Руската централна банка, депозирани главно в Euroclear в Белгия.

В британски аналитични издания дори бе формирано предложение за въвеждане на т.нар. „автоматична пропорционална реакция“. Според тази концепция, при всеки регистриран инцидент в международни води или въздушно пространство, ЕС и държавите членки трябва служебно да изпращат допълнителни партиди от дългобойни безпилотни апарати за нуждите на украинските въоръжени сили. Подобно бързо преминаване от един единичен пиротехнически сигнал към генерални финансови и отбранителни инициативи показва, че инцидентът се използва като катализатор за правни промени в рамките на ЕС.

Балтийският морски театър след 2023 година: Сривът на архитектурата INCSEA

След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, геополитическата конфигурация в Балтийско море претърпя сериозна промяна. Потенциалът за затваряне на изходите от Финския залив и засилването на контрола около Калининградска област превърнаха Балтийско море в зона с изключително висока плътност на военни патpули.

По време на Студената война подобни ситуационни рискове бяха ограничавани чрез Споразумението за предотвратяване на инциденти в открито море и във въздушното пространство над него (INCSEA), подписано между САЩ и СССР през 1972 година. По-късно сходни двустранни протоколи бяха сключени с редица европейски държави. Тези документи съдържаха ясни технически критерии: минимални разстояния за безопасен разминаващ курс, забрана за имитация на атака с насочване на оръжия и задължително използване на международния радиочестотен канал 16 VHF за пряка връзка между командирите на плавателните съдове.

Към настоящия момент действието на тези двустранни механизми между Русия и скандинавските държави е практически блокирано. Ограниченият дипломатически контакт и липсата на директна гореща линия между командването на Балтийския флот в Балтийск и Военноморското командване на НАТО (MARCOM) в Нортууд увеличават вероятността всеки технически инцидент да прераства в политическа криза.

Правният режим на Датските проливи и новите граници на риска

Особено внимание заслужава статусът на Датските проливи — Голям Белт, Малък Белт и Ересун (Зунд). Съгласно Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS), преминаването през тези естествени водни пътища се регулира от принципа на транзитното преминаване (Articles 37-44). Този режим гарантира свободата на корабоплаването и прелитането за всички съдове, включително военни кораби и подводници, без право крайбрежните държави да налагат едностранни ограничения или такси.

Сегашното военно присъствие в района на Копенхаген и засиленото наблюдение над руския морски трафик от и към Калининград и Санкт Петербург създават зони на постоянно засичане. Когато кораб от проекта 20380 преминава през тези коридори, той се намира под постоянно проследяване от страна на бреговите радиолокационни станции и патрулните хеликоптери на Дания и Швеция.

При липса на спазване на минимална дистанция от страна на разузнавателните апарати, командирът на всеки кораб носи пряка наказателна и военна отговорност за защитата на плавателния съд. В условията на висока плътност на цивилното корабоплаване в Балтика, всяко сближаване на военен хеликоптер с ракетен кораб крие рискове не само от грешна преценка, но и от радиоелектронни смущения в системите за управление.

Административната реакция в Москва и липсата на дипломатически канали

В отговор на европейските изявления и готвените мерки, руското Министерство на отбраната разпространи съобщение, според което командирът на корветата „Сообразителни“ е награден с медал „За военно отличие“. В официалната формулировка се посочва, че отличието се присъжда за умели и решителни действия по предотвратяване на провокация от страна на датски военен хеликоптер.

Холандският военен аналитик и бивш пилот от ВВС Брайън Хертхаус отбелязва в публична дискусия, че балистичните характеристики на корабните сигнални ракети изключват те да поразят цел на голямо разстояние. Според неговите изчисления, ако пиротехническото средство е преминало в близост до перката на Fennec, това автоматично потвърждава, че хеликоптерът е навлязъл в зоната за непосредствена отбрана на кораба.

Практиката на показни награждавания на командири в подобни ситуации показва, че Москва няма намерение да променя съществуващите правила за задействане на системи за предупреждение при приближаване на чужди военни обекти. В същото време отказът от двустранни експертни комисии за разследване на морски инциденти превръща Балтийско море в зона, където тактическите маневри бързо се превръщат в аргумент за макроикономически санкции и промяна на международни правни норми.