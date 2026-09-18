Абонирай се
Европа

Защо Дания отказа да публикува записите от въздушния си инцидент с руския военен кораб

/Поглед.инфо/ В международните води на Балтийско море се разигра поредният опасен епизод между въоръжените сили на държава от НАТО и руски военен кораб. Според разпространената информация, корветата „Сообразителни“ е изстреляла две сигнални ракети спрямо датски хеликоптер Fennec, за който се твърди, че е извършил критично приближаване. Инцидентът незабавно бе използван от Брюксел и Копенхаген за лансиране на нови сигурностни протоколи и искания за конфискация на активи, докато техническите детайли около полета остават засекретени от датското министерство на отбраната.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19639 прочитания
Защо Дания отказа да публикува записите от въздушния си инцидент с руския военен кораб
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тактически разбор на маневрата: Корабният комплекс срещу роторния апарат

Според официално разпространената хронология, на 14 септември в международни води в Балтийско море се стига до задействане на корабни пиротехнически средства от борда на руската корвета „Сообразителни“ (борд 531, проект 20380 „Стерегущий“). Повод за това става маневра на датски лек многоцелеви хеликоптер Eurocopter AS550 Fennec, изпълняващ патрулен полет. Командването на датските въоръжени сили твърди, че една от сигналните ракети е преминала на изключително малко разстояние от носещия винт на хеликоптера.

Спецификата на морското корабоплаване и военната тактика обаче изискват анализиране на физическите параметри на подобен епизод.

Сигналните пиротехнически заряди, използвани на кораби от този клас, имат ефективна височина на изстрелване и траекторен обсег, който рядко надвишава 150 до 200 метра. Ако твърдението на датското министерство на отбраната, че зарядът е преминал на броени метри от кабината на хеликоптера, отговаря на истината, това означава, че самият летателен апарат се е намирал в радиус под 200 метра от надстройката на кораба.

В корабния устав и международните правила за предотвратяване на сблъсъци на море (COLREG-72) приближаването на чужд военен хеликоптер на такова разстояние без предварително установена двустранна радиовръзка се квалифицира като потенциално асиметрична заплаха. Корветите от проекта 20380 са оборудвани със зенитно-ракетен комплекс „Редут“ (с вертикални пускови установки за ракети 9M96E и 9M100), 100-мм артилерийска установка А-190 и две 30-мм шестцевни автоматични зенитни оръдия АК-630М. При близък подход на неизвестен или потенциално враждебен обект, автоматизираните системи за управление на огъня „Пума“ преминават в режим на съпровождане на целта. Изстрелването на пиротехнически сигнални ракети в такава ситуация се явява последната некинетична степен на предупреждение преди задействане на активните оръжейни системи за самозащита.

Засекретената визуална хронология: Защо Копенхаген скри информационния масив

Ден след инцидента датският премиер Мете Фредериксен направи публично изявление, определяйки случилото се като опит за сплашване и нарушаване на нормалните процедури за въздушно патрулиране. Подобни квалификации бяха разпространени и от датското външно министерство, което привика руския посланик в Копенхаген за връчване на официален протест.

При опит на датски и европейски журналисти да получат достъп до фотографския и видеоматериал, заснети от оптико-електронните системи на Fennec по време на полета, последва категоричен отказ. Датският министър на отбраната Йепе Бруус заяви пред медиите, че армията няма да публикува записите, като призова обществеността да се довери на официалните доклади на въоръжените сили.

В практиката на НАТО при подобни епизоди — например прихващанията над Черно море или в международното въздушно пространство над Балтика — Европейското командване на САЩ (EUCOM) обикновено незабавно публикува видеокадри с висока резолюция. Това се прави с цел да се демонстрира векторът на движение, височината и ъгълът на атака на чуждия обект. Отказът на датското военно министерство да предостави телеметрични данни и видеозаписи оставя отворен въпроса дали Fennec не е извършвал опасни маневри и симулация на профил за засичане на радарните честоти на корветата.

В същия контекст датският телевизионен канал TV2 разпространи любителски видеозапис, заснет на 1 септември от цивилен ферибот. Кадрите показват как хеликоптер Fennec извършва прелитане на критично ниска височина над друг руски плавателен съд в района — изследователския кораб „Академик Николай Страхов“. Военните власти в Копенхаген отказаха коментар и по този случай, макар че в Балтийския регион единствено датските ВВС експлоатират този специфичен модел леки хеликоптери.

Институционалната офанзива в Брюксел: От сигнален пиропатрон към Извънреден протокол

Въпреки липсата на независимо потвърдени данни за траекторията на хеликоптера, европейските институции реагираха с бърза политическа мобилизация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен цитира случая в своята годишна реч пред Европейския парламент, като предложи създаването на нов правен механизъм — „Протокол за извънредна сигурност“. Според замисъла, този инструмент трябва да действа като европейски аналог на член 4 от Северноатлантическия договор, позволяващ задействане на консултации и общи мерки при хибридни или военни инциденти.

Новоназначеният европейски комисар по отбраната Андрюс Кубилюс декларира, че институциите в Брюксел се доверяват изцяло на датските изявления, без да е необходимо допълнително разследване. Почти едновременно с това бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен обвърза инцидента в Балтийско море с искането за незабавна конфискация на замразените суверенни активи на Руската централна банка, депозирани главно в Euroclear в Белгия.

В британски аналитични издания дори бе формирано предложение за въвеждане на т.нар. „автоматична пропорционална реакция“. Според тази концепция, при всеки регистриран инцидент в международни води или въздушно пространство, ЕС и държавите членки трябва служебно да изпращат допълнителни партиди от дългобойни безпилотни апарати за нуждите на украинските въоръжени сили. Подобно бързо преминаване от един единичен пиротехнически сигнал към генерални финансови и отбранителни инициативи показва, че инцидентът се използва като катализатор за правни промени в рамките на ЕС.

Балтийският морски театър след 2023 година: Сривът на архитектурата INCSEA

След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, геополитическата конфигурация в Балтийско море претърпя сериозна промяна. Потенциалът за затваряне на изходите от Финския залив и засилването на контрола около Калининградска област превърнаха Балтийско море в зона с изключително висока плътност на военни патpули.

По време на Студената война подобни ситуационни рискове бяха ограничавани чрез Споразумението за предотвратяване на инциденти в открито море и във въздушното пространство над него (INCSEA), подписано между САЩ и СССР през 1972 година. По-късно сходни двустранни протоколи бяха сключени с редица европейски държави. Тези документи съдържаха ясни технически критерии: минимални разстояния за безопасен разминаващ курс, забрана за имитация на атака с насочване на оръжия и задължително използване на международния радиочестотен канал 16 VHF за пряка връзка между командирите на плавателните съдове.

Към настоящия момент действието на тези двустранни механизми между Русия и скандинавските държави е практически блокирано. Ограниченият дипломатически контакт и липсата на директна гореща линия между командването на Балтийския флот в Балтийск и Военноморското командване на НАТО (MARCOM) в Нортууд увеличават вероятността всеки технически инцидент да прераства в политическа криза.

Правният режим на Датските проливи и новите граници на риска

Особено внимание заслужава статусът на Датските проливи — Голям Белт, Малък Белт и Ересун (Зунд). Съгласно Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS), преминаването през тези естествени водни пътища се регулира от принципа на транзитното преминаване (Articles 37-44). Този режим гарантира свободата на корабоплаването и прелитането за всички съдове, включително военни кораби и подводници, без право крайбрежните държави да налагат едностранни ограничения или такси.

Сегашното военно присъствие в района на Копенхаген и засиленото наблюдение над руския морски трафик от и към Калининград и Санкт Петербург създават зони на постоянно засичане. Когато кораб от проекта 20380 преминава през тези коридори, той се намира под постоянно проследяване от страна на бреговите радиолокационни станции и патрулните хеликоптери на Дания и Швеция.

При липса на спазване на минимална дистанция от страна на разузнавателните апарати, командирът на всеки кораб носи пряка наказателна и военна отговорност за защитата на плавателния съд. В условията на висока плътност на цивилното корабоплаване в Балтика, всяко сближаване на военен хеликоптер с ракетен кораб крие рискове не само от грешна преценка, но и от радиоелектронни смущения в системите за управление.

Административната реакция в Москва и липсата на дипломатически канали

В отговор на европейските изявления и готвените мерки, руското Министерство на отбраната разпространи съобщение, според което командирът на корветата „Сообразителни“ е награден с медал „За военно отличие“. В официалната формулировка се посочва, че отличието се присъжда за умели и решителни действия по предотвратяване на провокация от страна на датски военен хеликоптер.

Холандският военен аналитик и бивш пилот от ВВС Брайън Хертхаус отбелязва в публична дискусия, че балистичните характеристики на корабните сигнални ракети изключват те да поразят цел на голямо разстояние. Според неговите изчисления, ако пиротехническото средство е преминало в близост до перката на Fennec, това автоматично потвърждава, че хеликоптерът е навлязъл в зоната за непосредствена отбрана на кораба.

Практиката на показни награждавания на командири в подобни ситуации показва, че Москва няма намерение да променя съществуващите правила за задействане на системи за предупреждение при приближаване на чужди военни обекти. В същото време отказът от двустранни експертни комисии за разследване на морски инциденти превръща Балтийско море в зона, където тактическите маневри бързо се превръщат в аргумент за макроикономически санкции и промяна на международни правни норми.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
Препоръчано събитие

ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

Още от Свят

Тръмп с митнически ултиматум към Брюксел заради готвеното асоцииране на Отава
Свят

Тръмп с митнически ултиматум към Брюксел заради готвеното асоцииране на Отава

/Поглед.инфо/ Заплахата на Доналд Тръмп за спиране на търговските отношения с Европейския съюз в отделни сектори, провокирана от предложението за асоциирано членство на Канада в блока, разкрива дълбоката криза в трансатлантическите икономически архитектики. Докато Урсула фон дер Лайен и Марк Карни се опитват да заобиколят правните празноти в Договора за ЕС чрез разширяване на споразумението CETA, Белият дом отговаря с ескалация на митническата война и натиск върху 49-ия паралел, застрашавайки европейската индустрия.

18.09.2026 18:01
Транснационални кланове и непълнолетни престъпници превземат пазара на наркотици във Федералната република
Свят

Транснационални кланове и непълнолетни престъпници превземат пазара на наркотици във Федералната република

/Поглед.инфо/ Германската държавност тихомълком преминава през критична административна и оперативна мутация. Публикуваният годишен доклад на Федералната служба на криминалната полиция (BKA) за 2025 г. фиксира не просто ръст на престъпността, а структурно разпадане на монопола върху легитимното насилие. Данните покачват нивата на разследванията до петгодишен връх, докато етническите кланове, шведският модел за наемане на децата-убийци от „Поколението Z“ и свръхпредлагането на кокаин очертават новия вътрешен фронт във Федералната република.

18.09.2026 17:45
Яков Кедми: Европа чака Тръмп да си отиде – но Америка вече няма да бъде същата
Европа

Яков Кедми: Европа чака Тръмп да си отиде – но Америка вече няма да бъде същата

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроса какво остана от договореностите между Москва и Вашингтон и защо оптимизмът около възможно споразумение за Украйна може да се окаже преждевременен. Кедми коментира отношенията между Тръмп и европейските съюзници, политическото бъдеще на Фридрих Мерц, процесите във Великобритания и надеждите на европейските елити, че след американските избори старият Запад може да бъде възстановен. Според него подобно връщане назад вече е невъзможно.

18.09.2026 17:30
Недостигът от 27 милиарда долара в Киев и бюджетните дупки в европейската военна помощ за Украйна
Свят

Недостигът от 27 милиарда долара в Киев и бюджетните дупки в европейската военна помощ за Украйна

/Поглед.инфо/ Финансовият дефицит в Киев достига критични равнища след драстичен преразход на средства от украинското Министерство на отбраната за асиметрични удари с безпилотни апарати. Според официални изявления на министъра на финансите Сергий Марченко, държавните ресурси са изчерпани, а некритичните разходи са замразени. Искането на Володимир Зеленски за допълнителни 27 милиарда долара среща сериозен скептицизъм сред европейските партньори, докато индустриалното производство в страната бележи сериозен срив.

18.09.2026 17:30
Кризата с дизела във Франция заплашва с нов социален взрив
Свят

Кризата с дизела във Франция заплашва с нов социален взрив

/Поглед.инфо/ Цените на дизеловото гориво във Франция бързо се приближават до критичната граница от 3 евро за литър, твърдят икономисти и браншови анализатори. Вторичните ефекти от военните действия в Близкия изток, блокадите на ключови морски маршрути и европейските екологични регулации застрашават логистиката на континента. Френското правителство се опитва да тушира напрежението с извънредни субсидии за земеделци и рибари, докато синдикатите подготвят стачки, а бензиностанциите изпитват систематичен недостиг.

18.09.2026 17:15
Търговска война с Ню Делхи и Пекин: Вашингтон гласува закон за 100% мита срещу купувачите на руски газ
Свят

Търговска война с Ню Делхи и Пекин: Вашингтон гласува закон за 100% мита срещу купувачите на руски газ

/Поглед.инфо/ Законодателната инициатива за налагане на мащабни икономически ограничения, известна като Закона „Греъм“, мина през Камарата на представителите във Вашингтон. Приемането на документа, представян като крайна мярка срещу руския износ, създава неочаквана правна рамка на американска почва. В стремежа си да подкрепят Украйна, представителите на Демократическата партия прехвърлиха изключителни изпълнителни правомощия в ръцете на Доналд Тръмп. Решението му даде законов механизъм за едностранно налагане на наказателни мита, заобикаляйки предходни съдебни ограничения.

18.09.2026 17:05
Деиндустриализацията на Украйна: Систематичният удар срещу стоманодобивния гръбнак
Свят

Деиндустриализацията на Украйна: Систематичният удар срещу стоманодобивния гръбнак

/Поглед.инфо/ Вълната от систематични ракетни и дронови удари срещу основните металургични мощности в Днепропетровска и Запорожка област застрашава от окончателно парализиране тежката промишленост на Украйна. Поразяването на индустриалната инфраструктура на гиганти като „Запорожстал“, ArcelorMittal Кривой Рог и „Каметстал“ лишава банковата система в Киев от ключови чуждестранни валутни постъпления, като същевременно блокира вътрешното производство на стоманени сплави за украинския военнопромишлен комплекс.

18.09.2026 16:50
Картографският удар: ООН прие проекцията "Равна Земя", оцветявайки Курилските острови в руски цветове.
Свят

Картографският удар: ООН прие проекцията "Равна Земя", оцветявайки Курилските острови в руски цветове.

/Поглед.инфо/ Дипломатическата машинерия в Токио отново задейства познатия си рефлекс от изпращане на „решителни протести“. Този път поводът не е поредната визита на руския президент на Итуруп или паметниците в Хабаровск, а новата официална карта на Общото събрание на ООН. Преминаването към проекцията „Равна Земя“ оцвети целия Курилски архипелаг в цветовете на Руската федерация. Въпреки че Токио гласува за резолюцията, последвалата реакция показва дълбоката изолация на японската външна политика от суровата реалност на терен.

18.09.2026 16:40