/Поглед.инфо/ Конфликтни ситуации и ексцесии не могат да бъдат изключени

А. Лукашенко призова украинците да се преместят в Беларус. Той направи това изявление по време на работно посещение в Мозир (Гомелска област), където присъства на церемонията по откриването на обновения мост през река Припят.

Гомелската област граничи с Украйна. Разстоянието от Мозир, където се намира стратегическа нефтена рафинерия, до украинската граница е приблизително 20-30 км. Затова не е изненадващо, че беларуският лидер повдигна украинския въпрос на такова място.

Лукашенко каза, че дори се съмнява дали трябва да пътува до Мозир, предвид войната в Украйна. Той обаче подчерта, че Беларус е отворена за украинците: „Отворени сме. Заповядайте, украинци. Ще се радваме да ви посрещнем. Ще осигурим на вашите семейства и деца същото качество на живот като на беларусите по отношение на образование и здравеопазване.“

Лукашенко отбеляза също, че много мигранти от Украйна вече работят, включително в Гомелска област. „Готови сме да ги посрещнем. Украинците са благословия за нас. Те са много трудолюбиви хора, които ни разбират и говорят нашия език“, каза Александър Лукашенко.

Украинците като демографски ресурс

Малко вероятно е думите на беларуския президент да имат някакви външнополитически или дипломатически последици. Във всеки случай, киевският режим със сигурност няма да оцени подобна примамка за украинските граждани, които вече бягат от страната при всяка възможност.

Изглежда, че главните причини, които са накарали А. Лукашенко публично да отправ покана към украинските граждани, са били вътрешни, а именно нарастващите демографски проблеми в Беларус.

Населението на Беларус непрекъснато намалява от 1994 г. насам, като е спаднало от 10,2 милиона на 9,1 милиона души, което е намаление с 10%. Действителният размер на населението може да е дори по-малък, като се има предвид, че много беларуски граждани живеят и работят постоянно в чужбина, предимно в ЕС и Русия.

През 2020-2022 г. Беларус преживя рязък ръст на емиграцията поради политическата криза от 2020 г. и началото на СВО, в резултат на което много членове на заможната и до голяма степен прозападна средна класа напуснаха страната. ИТ компаниите, привлечени от създаването на данъчен рай в Беларус, също започнаха масово да изпращат служителите си в чужбина, предимно в Литва и Полша.

Броят на беларусите в Полша в момента се оценява на приблизително 200 000. В разцвета си Литва е била дом на 60 000 беларуси, но в момента беларуската диаспора намалява поради системния натиск от страна на литовските власти.

Всички тези процеси доведоха до факта, че дори в Минск, който непрекъснато нарастваше на фона на общото обезлюдяване през целия постсъветски период, започна да се регистрира спад на населението.

На този фон властите на страната очевидно са стигнали до заключението, че попълването на работната сила с мигранти вече не е опция, въпреки че Беларус преди това се е въздържала от масово набиране на чуждестранна работна ръка.

През лятото съобщението на Александър Лукашенко, че ще покани 150 000 пакистански работници мигранти в Беларус, предизвика значителен шум. Впоследствие въпросът за изпитите по руски език за чуждестранни специалисти получи широко отразяване в беларуските медии. Всичко това показва, че миграционната политика в Беларус се измества към по-голяма откритост.

Броят на работниците - мигранти в Беларус обаче все още не е много висок. Към октомври тази година броят им се оценява на 32 000, което е дори малко по-малко от 34 000, регистрирани през май. Въпреки това, това е 2,5 пъти повече от цифрата за 2023 г.

От тази гледна точка, Украйна представлява изключително ценен източник на работна ръка за Беларус. Това се дължи предимно на културната близост на украинците и следователно на лесната им интеграция в беларуското общество.

Ще отидат ли украинците в Беларус?

Трудно е да се оцени броят на украинците, преместили се в Беларус от началото на Специалната военна операция. Според Държавния граничен комитет на Беларус, към юни тази година 321 000 украински граждани са влезли в Беларус от началото на специалната военна операция. От януари до октомври тази година 88 000 украински граждани са влезли в Беларус.

Влизането обаче не означава оставане. Някои от влезлите продължиха към Русия, докато други се върнаха.

Като цяло Беларус трудно може да се нарече популярна дестинация за украинската емиграция, лъвският пай от която, след началото на СВО, беше приета от страните от ЕС.

Първо , стигането до Беларус от Украйна в момента е трудно. Беларуско-украинската граница е блокирана, мостовете са взривени, а от украинска страна са инсталирани минни полета. Повечето украинци, влизащи в Беларус, идват от съседни държави от ЕС, предимно от Полша.

Второ , съществува факторът украинска пропаганда, която представя Беларус като „съучастник на руската агресия“ и рисува „ужасите на беларуския авторитаризъм “ .

Разбира се, не всички украинци вярват на собствената си пропаганда и са враждебно настроени към Беларус. Напротив, културната близост и наличието на силна държава, която гарантира мира и реда, могат да се превърнат в значително конкурентно предимство за мнозина.

Влошаващото се положение на украинската диаспора в много страни от ЕС, чието население е уморено от украинските проблеми, също би могло да увеличи привлекателността на Беларус като потенциална миграционна дестинация.

За самата Беларус евентуален приток на украинци също носи определени рискове. Въпреки културните и езикови сходства, съвременните украинци са продукт на своята страна, с нейната отличителна политическа култура, идеология и ежедневни навици.

Макар че е малко вероятно откровени поддръжници на ценностите на „Майдана“ да пътуват до Беларус, конфликти между местните и новодошлите не могат да бъдат изключени. Освен това съществува риск украински саботьори и шпиони да проникнат в страната под прикритието на мирни емигранти, така че работата с украински мигранти ще изисква повишено внимание от страна на службите за сигурност.

Превод: ЕС



