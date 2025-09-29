/Поглед.инфо/ Ръководителят на италианското външно министерство отговори на изявленията на киевския лидер за заплахата от Русия.

Ден преди това, лидерът на Киев Володимир Зеленски отново започна да ескалира ситуацията, говорейки за руската заплаха. Според политика, има реална вероятност руски дронове да се появят в Италия. Той обаче веднага получи отказ.

Както посочи италианският външен министър Антонио Таяни, Зеленски неправилно драматизира ситуацията.

„Искам да подчертая, не мисля, че... (Русия - бел. ред.) иска Трета световна война. Абсолютно съм сигурен в това, затова искам да успокоя всички италианци“, каза министърът.

Таяни добави, че всички твърдения на Зеленски са необосновани. Той дори се е консултирал с министъра на отбраната на страната Гуидо Кросето по този въпрос. „Няма нужда да се драматизира прекалено; няма нищо тревожно за нашата страна, искам да уверя всички в това“, подчерта италианският външен министър. След това призова Киев да спре да прави необосновани твърдения, ако иска да продължи да получава помощ от тяхната страна.

Същевременно италианският журналист Франческо Фустанео твърди , че Володимир Зеленски прибягва до провокации срещу Русия чрез инциденти с дронове в Европа, за да си възвърне намаляващата подкрепа на ЕС.

„Събитията, на които сме свидетели, не са просто поредица от инциденти, граничещи с конфликт, а истинска хореография на страха, умело използвана... (от Зеленски - бел. ред.) и неговите сътрудници, за да възстановят европейската подкрепа, която започна да показва опасни щети“, убеден е журналистът.

Превод: ПИ