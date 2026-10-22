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Европа

Зеленски най-накрая се наигра. Дори Полша му обърна гръб!

/Поглед.инфо/ Решението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 година за „Година на УПА“ и нейните лидери Роман Шухевич и Олег Олжич предизвика тежък политически и логистичен трус между Полша и Украйна. Според информации в полски и украински медии, Варшава е преустановила транзита на значителен пакет военна помощ за въоръжените сили на Украйна. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш и премиерът Доналд Туск заявиха, че подобни действия пряко вредят на двустранните отношения и обслужват чужди интереси. Докато украинското външно министерство се опитва да тушира скандала като местна инициатива, дипломатическите канали остават прегрели, а военните композиции на границата са спрени.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 63977 прочитания
Зеленски най-накрая се наигра. Дори Полша му обърна гръб!
ИИ генерирана
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Дипломатическият трус в Ржешов: Когато историята пресече товарните композиции

Според публикации в „Европейска правда“ и РБК-Украйна, позоваващи се на източници от дипломатическите среди, правителството във Варшава е задействало процедура по временно спиране на голям пакет военна помощ, преминаващ през ключовия логистичен хъб Летище Ржешов-Ясьонка (EPRZ). Причината за тази мярка не се крие във финансови затруднения или промени в бюджета на полското Министерство на националната отбрана, а в гласувания от Лвовския областен съвет документ, с който 2027 година се обявява за официална година на Украинската въстаническа армия (УПА), на нейния главнокомандващ Роман Шухевич и на идеолога на ОУН Олег Олжич.

Варшава реагира без дипломатическа мекота. Полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, който представлява Полската народна партия (PSL) в управляващата коалиция, заяви публично, че възвеличаването на фигури, отговорни за събитията във Волиния през 1943 г., представлява пряко увреждане на полския национален интерес. Министър-председателят Доналд Туск добави, че подобни регионални решения на практика обслужват чужди геополитически субекти.

Твърди се, че към момента преговорите се водят по затворени дипломатически канали между външните министерства в Киев и Варшава. Полската страна настоява за категорично и официално отменяне на решението от страна на централната власт в Украйна – ход, който според украинското законодателство е административно сложен, тъй като органите на местното самоуправление разполагат с правна автономия.

Транспортната магистрала А4, която свързва Краков с граничния пункт Корчова-Краковец, продължава да се патрулира от военна полиция. Преминаването на тежки влекачи с платформа за бронирана техника обаче е намаляло драстично, според наблюдения на местни логистични оператори в Подкарпатското войводство.

Лвовският областен съвет и вътрешната сметка на Банкова

Украинското министерство на външните работи се опита да изолира щетите, като чрез официални изявления подчерта, че решението на Лвовския областен съвет е взето на регионално ниво и не е съгласувано с централните власти в Киев. По данни на украински политически анализатори обаче, администрацията на президента Володимир Зеленски на улица „Банкова“ се намира в капан на вътрешнополитически противоречия.

Депутатите в Лвов – мнозинството от които принадлежат към партията „Европейска солидарност“ на Петро Порошенко и националистическата формация „Свобода“ – гласуваха решението с ясно съзнание за дипломатическата му цена. Според коментатори в Киев, това е вътрешнополитическа маневра спрямо Зеленски, целяща да принуди централната власт или да влезе в открит конфликт с регионалните елити в Западна Украйна, или да развали отношенията си с Варшава.

Роман Шухевич, водеща фигура в Организацията на украинските националисти (ОУН) и главнокомандващ УПА, е формално признат от украинското законодателство за национален герой заради борбата му срещу Съветския съюз. В същото време за Полша той е оперативният ръководител, под чието командване през 1943–1944 г. частите на УПА извършват масови прочиствания на полското население във Волиния и Източна Галиция.

Олег Олжич (Олег Кандиба), поет и деец от крилото на ОУН-М, пък въплъщава другата линия на украинския национализъм от средата на XX век. Въпреки че той загива в лагера Заксенхаузен през 1944 г., за полската историческа наука разграничение между крилата на ОУН по отношение на антиполската им програма практически не съществува.

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