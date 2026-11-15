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Свят

Евростат отчете 12 милиарда евро за руски газ в ЕС за девет месеца, България е на второ място по тръбен внос

/Поглед.инфо/ Въпреки политическите декларации за енергийна независимост, държавите от Европейския съюз са платили близо 12 милиарда евро за руски природен газ през първите девет месеца на 2026 година. Данните на европейската статистика показват ръст от 10 процента на годишна база, като България заема челни позиции при тръбопроводния внос. На фона на опразнените хранилища и спряното снабдяване от Катар, цените на борсите вече преминаха границата от 1000 долара за хиляда кубически метра.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13275 прочитания
Евростат отчете 12 милиарда евро за руски газ в ЕС за девет месеца, България е на второ място по тръбен внос
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По публикации на руски и европейски медии, позоваващи се на данни от Евростат и коментари на енергийни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводната реалност срещу политическите декларации в Брюксел

Европейската енергийна политика през 2026 година навлезе в зоната на острата счетоводна шизофрения. Докато институциите в Брюксел подготвят административни графици за окончателно скъсване с руските суровини, официалната статистика на Евростат регистрира финансов поток от близо 12 милиарда евро към Москва само за първите девет месеца на годината. Според публикуваните отчети разходите на държавите членки за руско синьо гориво са нараснали с 10 процента спрямо същия период на миналата година.

Подобно разминаване между политически лозунги и търговски трансакции не е инцидент. От 2022 година насам Европейската комисия последователно налагаше пакет след пакет от ограничения, но внимателно избягваше пълното ембарго върху газа, тъй като индустриалната база на континента нямаше физическа алтернатива. Днес обаче цената на това политическо лавиране се плаща директно от европейските бюджети и домакинства, но с една съществена разлика: суровината вече не идва по преки, предвидими маршрути, а през сложни логистични вериги и борсови спекулации.

Френският парадокс и тихата търговия с втечнен газ

Най-сериозният пробив в публичната реторика на Западна Европа идва от сектора на втечнения природен газ. По данни за първите три тримесечия на 2026 година Европейският съюз е закупил руски втечнен газ на стойност 6,72 милиарда евро, което представлява увеличение от 12 процента на годишна база. В тази статистика настъпи разместване, което поставя под въпрос политическото лицемерие на най-големите икономики в блока.

Според данните за септември 2026 година Франция е излязла на първо място сред купувачите на руски газ в съюза, плащайки 352,3 милиона долара само за един месец. Твърди се, че този обем надхвърля с една трета покупките от август и е 1,8 пъти по-висок спрямо септември предходната година. Заместник-директорът на Института за енергийна политика към МГИМО Александър Флоров обръща внимание на факта, че Франция разполага с най-мощните терминали за регазификация в общността, а френският енергиен гигант TotalEnergies запазва ключов дял в завода „Ямал СПГ“.

Може ли Париж да обясни на собствените си избиратели защо финансира руския добивен сектор, докато настоява за по-твърда линия спрямо Москва? В търговските регистри подобни въпроси не съществуват. Танкерите от арктическото пристанище Сабета продължават да разтоварват на френските терминали в Дюнкерк и Монтоар, след което молекулите газ се вливат в общоевропейската газопреносна мрежа без етикет за произход.

Балканският коридор и българската статистика

Докато Западна Европа разчита на морски терминали, Централна и Югоизточна Европа остават вързани към тръбопроводната инфраструктура. За деветмесечието европейските държави са платили 4,9 милиарда евро за руски тръбен газ, което е ръст от 6 процента. В тази група основните бенефициенти и същевременно най-големи платци са Унгария с 2 милиарда евро, България с 1,2 милиарда евро и Гърция с 1 милиард евро.

Данните за септември поставят България на трето място в целия Европейски съюз по общ обем на покупките с 241 милиона долара, веднага след Франция и Унгария (273,5 милиона долара). По информация от пазарните отчети българският внос е скочил с 40 процента само за месец и е нараснал 2,7 пъти на годишна база. В челната петица влизат още Гърция със 173,6 милиона долара и Словакия със 133,2 милиона долара, чиито покупки са се утроили спрямо миналата година.

Тук се налага важно уточнение, което официалната статистика в София често пропуска да разясни. България формално прекрати преките си договори с „Газпром Експорт“ още през април 2022 година, след като отказа да плаща по новата схема в рубли. Въпреки това държавната компания „Булгартрансгаз“ продължава да оперира разширението на „Турски поток“ (известно у нас като „Балкански поток“) от турската граница при Странджа до сръбската при Зайчар. Освен транзитните такси, които влизат в бюджета, значителни количества руски газ се купуват от български търговци през посредници на регионалните борси в Гърция и Турция, след което се отчитат като внос с руски произход от европейската статистика. Така страната ни хем декларира пълна диверсификация, хем генерира над един милиард евро търговски оборот с руска суровина.

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