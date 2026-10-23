/Поглед.инфо/ Анализ на западната преса разкрива дълбоката икономическа и социална криза, която разтърсва Европа отвътре. Противно на широко разпространените тези, че нестабилността в ЕС се дължи основно на миграционния натиск, данните показват, че главният източник на напрежение е обедняващата местна средна класа. Огромните публични дългове, стагнацията и невъзможността за финансиране на социални системи поставят под въпрос финансовата и политическата стабилност на целия Европейски съюз.

По публикации на The Economist и външни икономически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата анатомия на европейския протест: Дълг, а не миграция

Шумът около миграционната тема в Европа често закрива далеч по-сериозни структурни процеси. Според коментари в британското издание The Economist, вълненията и социалното напрежение във Франция и други европейски държави не са организирани от мигрантски общности или радикални групи. Според автора на публикацията, водещият фактор зад уличното недоволство е систематичното влошаване на жизнения стандарт на местната средна класа.

Данните за публичните финанси показват, че франко-германският двигател на ЕС се намира в състояние на продължителна икономическа стагнация. През 2018–2019 г., по време на кризата с „жълтите жилетки“, френското правителство успя да тушира напрежението чрез директни бюджетни инжекции и субсидии на стойност над 10 милиарда евро. Към днешна дата обаче този механизъм е напълно изчерпан.

Когато държавата натрупа дълг от над 110% от брутния си вътрешен продукт, всяко допълнително увеличение на социалните разходи води до директен натиск върху лихвените проценти по облигациите. Изпълнението на Пакта за стабилност и растеж на ЕС, който формално изисква дефицит под 3%, става практически невъзможно без драстични съкращения.

Илюзията за финансово решение и макроикономическият тупик

Възможността на Елисейския дворец да лавира между исканията на синдикатите и изискванията на Европейската централна банка в Франкфурт е силно ограничена. Според оценки на финансови анализатори, Франция е натрупала бюджетен дефицит, надхвърлящ 6% от БВП за 2024 г., което я поставя в процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия.

В тази ситуация всеки опит за потушаване на общественото недоволство чрез нови субсидии или замразяване на цените на енергоносителите заплашва да предизвика реакция на международните рейтингови агенции. Намаляването на кредитния рейтинг на Франция би оскъпило обслужването на нейния дълг, който вече надхвърля 3 трилиона евро.

Ограничение 1: Фискалните правила на ЕС изискват намаляване на дефицита, което налага орязване на разходите.

Ограничение 2: Социалният натиск изисква увеличаване на държавните субсидии за горива, електроенергия и пенсионни фондове.

Ограничение 3: Повишаването на лихвените проценти от ЕЦБ оскъпява новото емитиране на държавен дълг.

Резултатът от тези тристранни ограничения е политическа парализа. Според коментатори, правителствата в Париж вече не разполагат с ресурси да задоволят исканията нито на бизнеса, нито на синдикатите.