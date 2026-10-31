/Поглед.инфо/ Натрупването на астрономически суверенни дългове в държавите от Г-7 поставя световната финансова система пред брутален избор: открити суверенни фалити или координирана, обезценяваща валутите инфлация. Докато САЩ, Франция и Великобритания търсят спасение в девалвацията, Германия се оказва в коренно различна позиция заради ниския си дълг. В същото време консервативната фискална политика на Москва и ниските нива на задлъжнялост създават прецедент, който може изкорми досегашния модел на фиатните пари.

По анализи на независими макроикономически наблюдатели и пазарни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

По оценки на независими финансови наблюдатели, сегашното поведение на капиталовите пазари в САЩ показва ясни признаци на скрит структурен дисбаланс. Макар цените на суровия петрол да отбелязват ръст, спадът в индексите на фондовите борси все още изглежда необичайно ограничен на фона на реалните макроикономически рискове. Според пазарни коментатори, ако се стигне до пълноценно разгръщане на кризата, корекцията при акциите би трябвало да бъде неколкократно по-дълбока. Рязкото поскъпване на енергоносителите, съчетано с ниски официални стойности на базовото производство, не е просто временен шок – то е сигнал за физически и логистичен недостиг на петрол на световните пазари.

Така наречената „инфлация, тласкана от разходите“ (cost-push inflation), вече се превръща в основен фактор. Тя обаче не действа в изолирана среда. Натрупването на рекордни нива на държавен дълг в почти всички страни от Г-7 превръща инфлационните очаквания в директна заплаха за публичните финанси.

Анатомия на задлъжнялостта в Г-7: Берлин като изключение

Статистиката за съотношението между държавния дълг и БВП в държавите от Г-7 разкрива пълната степен на институционалното изтощение. Докато САЩ, Италия, Япония, Великобритания, Франция и Канада отдавна са преминали прага от 100% (а в случая на Токио – над 250%), Германия поддържа нива от около 64%.

Тази разлика променя изцяло мотивацията на отделните финансови министерства. За Вашингтон, Лондон и Париж контролираната девалвация се очертава като единственият механизъм за избягване на открит дефолт. Твърди се, че този сценарий повтаря финансовата политика от периода на администрацията на Барак Обама, когато чрез масирани количествени облекчения реалната покупвателна способност на долара беше значително съкратена. Тогава балонирането на акциите и суровините беше представено на обществеността като „нарастване на националното богатство“.

За Федералния резерв и Министерството на финансите на САЩ алтернативата на обезценяването е директен фалит по държавните облигации – стъпка, която би разрушила глобалната банкова инфраструктура.

Поради ниската си задлъжнялост Федерална република Германия не се нуждае от спешна девалвация. Дори напротив – според експертни анализи, при евентуален колапс на облигационните пазари в южната периферия на еврозоната (Италия, Испания, Гърция), както и във Франция, германският суверенен дълг може да се превърне в основно „сигурно убежище“ за капитали.