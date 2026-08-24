Финансовата фасада на САЩ се пропуква: Дизелът надхвърли 100 долара за барел, а доходността по 30-годишните облигации удари 19-годишен връх

/Поглед.инфо/ Анатомията на икономическия срив не се изразява в гръмки фрази, а в суха инфраструктурна статистика. Натрупването на системни дефекти във финансовата архитектура на Запада преминава критичната точка, в която административните интервенции спират да работят. Докато държавният дълг на САЩ наближава $40 трилиона, а японският облигационен пазар отчита тридесетилетни трусове, физическата логистика на глобалния капитализъм се разпада в Ормузкия проток. Предлагаме ви детайлен прочит на 12-те индикатора за структурния срив.

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Суровината, която движи империята: Дизеловият шок и горивната парализа

Когато цената на американското дизелово гориво достигне $102.20 за барел — както се твърди в последните данни за спреда спрямо фючърсите на West Texas Intermediate — това не е просто пазарна аномалия. Това е директен удар върху логистичния гръбнак на цялата западна икономика. Всяка доставка на храни, всеки транзит на промишлени компоненти и всяка машина в селскостопанския сектор зависи от дизеловия дестилат. Според информация от пазарни наблюдатели, спредът се държи трайно около $99.82 за барел, отбелязвайки рекордни стойности в пет от последните шест търговски сесии.

Причината за този скок не се изчерпва с повърхностното обяснение за военните действия около Иран и Украйна. Дълбоката причина се крие в рафинерийния капацитет на Запада, който бе системно съкращаван през последното десетилетие в името на зелени регулаторни директиви. Сега, когато рафинериите в Близкия изток са подложени на удари, алтернативни преработвателни мощности просто липсват.

Тук има нещо, което не излиза в сметките на Вашингтон: не можеш да поддържаш военна и търговска експанзия, когато рафиниращият ти сектор е свит до праг на оцеляване.

Логистичен затвор в Ормузкия проток

Докато Белият дом се опитва да тушира напрежението с медийни съобщения, два от най-големите китайски корабни превозвачи взеха решение да преустановят преминаването на своите петролни танкери през Ормузкия проток и протока Баб ел-Мандеб. Китай — който исторически купува най-големи количества близкоизточен суров петрол — на практика отрязва собствените си линии за директен транзит през тези стеснини.

По данни на Британския център за морски търговски операции (UKMTO), търговски кораб, опитващ се да напусне Ормузкия проток, е бил ударен от „неизвестен снаряд“, причинил щети в машинното отделение и смъртта на член от екипажа.

Ормузки проток -> [Инцидент с търговски кораб] -> Пренасочване на китайски танкери -> Скок на застрахователните премии за навло -> Криза в доставките на суров петрол

Пренасочването на танкерите около нос Добра надежда добавя между 10 и 14 дни към транзитното време и повишава драстично разходите за навло и застраховки. Този логистичен натиск не може да бъде компенсиран с декларации.

Изчерпването на Стратегическия петролен резерв (SPR)

За да задържи вътрешните цени на горивата преди изборни цикли, администрацията във Вашингтон освободи нови 5.3 милиона барела от Стратегическия петролен резерв (SPR). Резултатът: обемът на американския държавен резерв от суров петрол падна до 293.4 милиона барела — ниво, невиждано от 1982 г., по времето на президентството на Роналд Рейгън.

Това изглежда административно логично за краткосрочно овладяване на инфлацията, но има един кожен проблем. През 1982 г. потреблението на петрол в САЩ бе значително по-ниско, а глобалните вериги за доставки бяха по-малко интегрирани. Днес освобождаването на тези количества е капка в морето, която оставя държавата без буфер при евентуален продължителен военен конфликт. Резервът бе създаден за извънредни военни ситуации, а се изразходва за козметично удържане на цените на бензиностанциите.

Фискалната смъртна спирала: Пазарът на облигации

Доходността по 30-годишните американски държавни облигации се задържа на ниво от 5.305%, след като достигна 19-годишен връх. Паралелно с това, доходността по 10-годишните японски държавни облигации се повиши с 2.5 базисни пункта до 2.945% — най-високото ниво от септември 1996 г. насам.