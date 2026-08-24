Финансовият балон във Вашингтон: $40 трилиона дълг и прехвърлянето на цената върху Европа

/Поглед.инфо/ Фискалната политика на САЩ и бързо растящият национален дълг, надхвърлил прага от $40 трилиона, поставят под извънреден натиск глобалната финансова система. Според публикувани данни и експертни оценки, необходимостта от рефинансиране на масивни емисии при покачваща се доходност принуждава Вашингтон да прилага нестандартни монетарни трикове. Това прехвърля тежестта върху съюзниците в Европа и Азия, докато основни държавници и централни банки систематично намаляват експозициите си в щатски държавни ценни книжа.

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Механиката на една дългова спирала: Числата, които Вашингтон предпочита да игнорира

Преминаването на психологическата бариера от 40 трилиона долара американски брутен държавен дълг не е просто статистика за финансовите хроники. Това е структурна диагноза.

Когато доходността по 30-годишните държавни ценни книжа (Treasuries) трайно се установи около 5,5%, а 10-годишните книжа се приближават към 5% прага — нива, трикратно по-високи спрямо периода преди пет години — математиката на американския бюджет просто спира да излиза. Според наличните изчисления, през настоящата година Министерството на финансите във Вашингтон трябва да преоформи (рефинансира) падежиращ дълг в размер на приблизително 9 трилиона долара.

При брутен вътрешен продукт от около 32 трилиона долара, съотношението дълг/БВП надхвърля 125%. Когато лихвените плащания започнат да поглъщат близо пета от всички федерални разходи, държавата навлиза в режим, познат от корпоративния свят като "кумулиране на пасиви без капитализация".

+--------------------------------------------------------+ | Американски държавен дълг: > $40 Трилиона (>125% БВП) | +--------------------------------------------------------+ | v +--------------------------------------------------------+ | Годишно рефинансиране на падежиращ дълг: ~$9 Трилиона | +--------------------------------------------------------+ | +-----------------------+-----------------------+ | | v v +-----------------------+ +-----------------------+ | Висока доходност по | | Лихвени плащания | | 10/30-год. облигации | | ~20% от бюджета | +-----------------------+ +-----------------------+ | | +-----------------------+-----------------------+ | v +--------------------------------------------------------+ | Емитиране на краткосрочни бонове & Изкупуване на дълг | | ("Печатане на пари" / Количествено облекчение) | +--------------------------------------------------------+ | +-----------------------+-----------------------+ | | v v +-----------------------+ +-----------------------+ | Глобална инфлация | | Прехвърляне на натиск| | и обезценяване на | | върху облигациите | | резервни валути | | в ЕС (Германия/Франция) +-----------------------+ +-----------------------+

В корена на този проблем лежи една хронична анатомия на системния дефицит. Данъчните постъпления от корпоративния сектор в САЩ исторически се поддържат на изключително ниски нива — под 2% от БВП и едва около 11% от общите бюджетни приходи. Нито една администрация във Вашингтон — независимо дали е с демократичен или републикански флаг — не поема политическия риск да реформира основно данъчната рамка.

Резултатът? Системен фискален дефицит, който се запълва по единствения познат начин: чрез постоянно емитиране на нов дълг.

Облигационната маневра: Алхимия на падежите

Как реагира Министерството на финансите на САЩ на тази ситуация? Прилага се класически финансов инженерство, което пазарни наблюдатели справедливо опреличават на погасяване на ипотека чрез теглене на пари от кредитна карта.

Федералното казначейство обяви план за извършване на операции по изкупуване обратно на дългосрочни книжа (по същество монетизиране на дълга), докато едновременно с това разчита предимно на емитиране на краткосрочни държавни бонове (T-bills).

Техническата цел: Изкупуването на дългосрочни книжа изкуствено сваля тяхната доходност и тушира моменталния скок на лихвените разходи по дълга.

Изкупуването на дългосрочни книжа изкуствено сваля тяхната доходност и тушира моменталния скок на лихвените разходи по дълга. Реалният механизъм: Това представлява прикрита форма на монетарно облекчаване (Quantitative Easing). Тъй като Федералният резерв задържа основната лихва без промяна, казначейството поема функцията да „печата“ ликвидност през краткосрочния сегмент.

Това представлява прикрита форма на монетарно облекчаване (Quantitative Easing). Тъй като Федералният резерв задържа основната лихва без промяна, казначейството поема функцията да „печата“ ликвидност през краткосрочния сегмент. Дългосрочният ефект: Прехвърлянето на дълга от дългосрочен (30-годишен) към краткосрочен (под 1 година) прави фискалната система екстремно чувствителна към най-малките флуктуации на лихвените проценти.

Това изглежда логично за туширане на паниката за няколко тримесечия, но тук има един голям проблем. Когато краткосрочният дълг падежира постоянно, държавата е длъжна да се явява на аукцион на всеки няколко месеца. Ако в даден момент пазарът откаже да абсорбира тази ликвидност без премиум, системата блокира.