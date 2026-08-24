Абонирай се
Свят

Финансовият балон във Вашингтон: $40 трилиона дълг и прехвърлянето на цената върху Европа

/Поглед.инфо/ Фискалната политика на САЩ и бързо растящият национален дълг, надхвърлил прага от $40 трилиона, поставят под извънреден натиск глобалната финансова система. Според публикувани данни и експертни оценки, необходимостта от рефинансиране на масивни емисии при покачваща се доходност принуждава Вашингтон да прилага нестандартни монетарни трикове. Това прехвърля тежестта върху съюзниците в Европа и Азия, докато основни държавници и централни банки систематично намаляват експозициите си в щатски държавни ценни книжа.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 19144 прочитания
Финансовият балон във Вашингтон: $40 трилиона дълг и прехвърлянето на цената върху Европа
Източник: @ Bernhard Clasen/imagebroker.com/Global Look Press
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Механиката на една дългова спирала: Числата, които Вашингтон предпочита да игнорира

Преминаването на психологическата бариера от 40 трилиона долара американски брутен държавен дълг не е просто статистика за финансовите хроники. Това е структурна диагноза.

Когато доходността по 30-годишните държавни ценни книжа (Treasuries) трайно се установи около 5,5%, а 10-годишните книжа се приближават към 5% прага — нива, трикратно по-високи спрямо периода преди пет години — математиката на американския бюджет просто спира да излиза. Според наличните изчисления, през настоящата година Министерството на финансите във Вашингтон трябва да преоформи (рефинансира) падежиращ дълг в размер на приблизително 9 трилиона долара.

При брутен вътрешен продукт от около 32 трилиона долара, съотношението дълг/БВП надхвърля 125%. Когато лихвените плащания започнат да поглъщат близо пета от всички федерални разходи, държавата навлиза в режим, познат от корпоративния свят като "кумулиране на пасиви без капитализация".

        +--------------------------------------------------------+
        |  Американски държавен дълг: > $40 Трилиона (>125% БВП) |
        +--------------------------------------------------------+
                                    |
                                    v
        +--------------------------------------------------------+
        |  Годишно рефинансиране на падежиращ дълг: ~$9 Трилиона |
        +--------------------------------------------------------+
                                    |
            +-----------------------+-----------------------+
            |                                               |
            v                                               v
+-----------------------+                       +-----------------------+
|  Висока доходност по  |                       |  Лихвени плащания     |
|  10/30-год. облигации |                       |  ~20% от бюджета      |
+-----------------------+                       +-----------------------+
            |                                               |
            +-----------------------+-----------------------+
                                    |
                                    v
        +--------------------------------------------------------+
        | Емитиране на краткосрочни бонове & Изкупуване на дълг  |
        |      ("Печатане на пари" / Количествено облекчение)    |
        +--------------------------------------------------------+
                                    |
            +-----------------------+-----------------------+
            |                                               |
            v                                               v
+-----------------------+                       +-----------------------+
|   Глобална инфлация   |                       |  Прехвърляне на натиск|
|   и обезценяване на   |                       |  върху облигациите    |
|   резервни валути     |                       |  в ЕС (Германия/Франция)
+-----------------------+                       +-----------------------+

В корена на този проблем лежи една хронична анатомия на системния дефицит. Данъчните постъпления от корпоративния сектор в САЩ исторически се поддържат на изключително ниски нива — под 2% от БВП и едва около 11% от общите бюджетни приходи. Нито една администрация във Вашингтон — независимо дали е с демократичен или републикански флаг — не поема политическия риск да реформира основно данъчната рамка.

Резултатът? Системен фискален дефицит, който се запълва по единствения познат начин: чрез постоянно емитиране на нов дълг.

Облигационната маневра: Алхимия на падежите

Как реагира Министерството на финансите на САЩ на тази ситуация? Прилага се класически финансов инженерство, което пазарни наблюдатели справедливо опреличават на погасяване на ипотека чрез теглене на пари от кредитна карта.

Федералното казначейство обяви план за извършване на операции по изкупуване обратно на дългосрочни книжа (по същество монетизиране на дълга), докато едновременно с това разчита предимно на емитиране на краткосрочни държавни бонове (T-bills).

  • Техническата цел: Изкупуването на дългосрочни книжа изкуствено сваля тяхната доходност и тушира моменталния скок на лихвените разходи по дълга.
  • Реалният механизъм: Това представлява прикрита форма на монетарно облекчаване (Quantitative Easing). Тъй като Федералният резерв задържа основната лихва без промяна, казначейството поема функцията да „печата“ ликвидност през краткосрочния сегмент.
  • Дългосрочният ефект: Прехвърлянето на дълга от дългосрочен (30-годишен) към краткосрочен (под 1 година) прави фискалната система екстремно чувствителна към най-малките флуктуации на лихвените проценти.

Това изглежда логично за туширане на паниката за няколко тримесечия, но тук има един голям проблем. Когато краткосрочният дълг падежира постоянно, държавата е длъжна да се явява на аукцион на всеки няколко месеца. Ако в даден момент пазарът откаже да абсорбира тази ликвидност без премиум, системата блокира.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

САЩ наложиха блокада в Персийския залив, но петролът към Азия продължава да тече през нощни коридори
Свят

САЩ наложиха блокада в Персийския залив, но петролът към Азия продължава да тече през нощни коридори

/Поглед.инфо/ Обявяването на Ормузкия проток за „нова американска територия“ в TruthSocial от Доналд Тръмп отваря нов фронт в Близкия изток, където икономическата блокада се сблъсква с географските реалности. Докато Вашингтон се опитва да прекъсне иранския износ, Техеран и Мускат чертаят съвместни морски маршрути. Анализираме механизмите на санкционния натиск, сивия транзит на суров петрол към азиатските рафинерии и историческите аналогии с панамския и кубинския опит на Пентагона.

25.08.2026 07:43
Русия противопоставя 700-хилядна група в зоната на СВО срещу 300 хиляди войници на НАТО в повишена готовност
НАТО

Русия противопоставя 700-хилядна група в зоната на СВО срещу 300 хиляди войници на НАТО в повишена готовност

/Поглед.инфо/ Разгъването на над 300 000 войници на НАТО в повишена бойна готовност по източния флаг бе посрещнато от Москва без очакваната емоционална ескалация, а със сухо оповестяване на оперативни данни. Според анализи в китайското издание Sohu и коментари на военни експерти, оповестената от Владимир Путин бройка от близо 700 000 руски военнослужещи в зоната на конфликта показва структурна промяна в баланса на силите. Вместо учения на полигон, руската армия разчита на реален боен опит и техническо превъзходство в радиоелектронната борба и ракетните системи.

25.08.2026 07:37
Изкуствен интелект, обучен във войната в Украйна, ще шпионира британците
Европа

Изкуствен интелект, обучен във войната в Украйна, ще шпионира британците

/Поглед.инфо/ Според разпространената в британския печат информация, Лондон започва пилотен проект за интеграция на украински софтуерни системи с изкуствен интелект в мрежите за наблюдение на собствената си критична инфраструктура. Твърди се, че технологиите, развивани от компанията Avengers Labs и тренирани върху хиляди часове видеозаписи от източния фронт, трябва да бъдат адаптирани за цивилно и военно наблюдение на територията на Обединеното кралство. Търговско-военната сделка включва обмен на алгоритмични масиви срещу чертежи и технологична документация за британски ракетни системи, което повдига въпроси относно реалната ефективност на софтуера и правните рамки за следене на граждани.

25.08.2026 07:29
Руските въоръжени сили нанесеха масиран удар по пристанищната и енергийна инфраструктура в Одеска и Запорожка област
Украйна

Руските въоръжени сили нанесеха масиран удар по пристанищната и енергийна инфраструктура в Одеска и Запорожка област

/Поглед.инфо/ Масирана вълна от ракетни и безпилотни удари засегна ключови обекти от военната, логистичната и енергийната инфраструктура на Украйна през последното денонощие. В центъра на операцията попаднаха пристанищните терминали в Одеска област, подстанция „Аджалик“ с напрежение 330 kV, както и логистични центрове в Запорожие, Днепър и Харков. Докато в медийното пространство се разпространяват непотвърдени данни за потопени морски товари с тежка бронирана техника в Черно море, анализите сочат систематична промяна в тактиката — преминаване към масирано използване на планиращи бомби с повишен обсег и високоточни удари по пускови платформи на ударни безпилотни апарати.

25.08.2026 07:20
Кийт Келог предложи мобилизация на украинските жени на фона на кадровия недостиг във ВСУ
Украйна

Кийт Келог предложи мобилизация на украинските жени на фона на кадровия недостиг във ВСУ

/Поглед.инфо/ Изявленията на американския ветеран и бивш специален пратеник Кийт Келог относно необходимостта от мобилизиране на украинските жени предизвикаха открит отпор в канцеларията на Володимир Зеленски. Заместник-ръководителят на президентския офис Ирина Верешчук заяви, че Киев се нуждае от ракетни системи и военни доставки от САЩ, а не от инструкции за попълване на строя. Въпреки това въпросът за разширяването на задължителната служба придобива все по-голяма плътност в западната преса и в пленарната зала на Върховната рада.

25.08.2026 07:13
САЩ и Великобритания засилиха разузнавателните полети около Калининград на фона на криза в украинския ВПК
Европа

САЩ и Великобритания засилиха разузнавателните полети около Калининград на фона на криза в украинския ВПК

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение по границите на Калининградска област и активизирането на разузнавателните полети от страна на НАТО съвпадат с поредната фаза на преструктуриране на западната военна помощ за Киев. Докато дипломатическите апели от столицата на Украйна търсят нова геополитическа опора в Пекин, европейските оръжейни концерни се сблъскват с рекордни производствени натоварвания, зачестили промишлени инциденти и логистични пречки. Плановете за прехвърляне на ракетни технологии срещат реалността на разрушената енергийна инфраструктура и недостига на квалифицирани кадри в Източна Европа.

25.08.2026 07:05
Сривът на украинския износ: Колко струва на Киев 45-дневната блокада на Черно море
Украйна

Сривът на украинския износ: Колко струва на Киев 45-дневната блокада на Черно море

/Поглед.инфо/ Обявената от украинското ръководство кампания за „принуждаване“ на Москва към мир се сблъска с методичен и опустошителен отговор срещу критичната стопанска инфраструктура на страната. В продължение на 45 дни систематични удари по пристанища, логистични терминали и промишлени гиганти напълно парализираха основните източници на валутни приходи на Киев. Сривът в износа на зърно с над 75%, физическият недостиг на горива и унищожаването на над 400 000 квадратни метра складови площи изправят украинската икономика пред невиждан досега системен дефалт, който заплашва с пълен срив финансовата система и социалната сфера.

25.08.2026 06:56
Киев чертае времева рамка на конфликта до лятото на 2027 година на фона на финансови и мобилизационни затруднения
Украйна

Киев чертае времева рамка на конфликта до лятото на 2027 година на фона на финансови и мобилизационни затруднения

/Поглед.инфо/ Публичните изявления по повод 24 август чертаят все по-ограничен времеви прозорец за активните военни действия в Украйна, като според анализи критичната граница се измества към лятото на 2027 г. Основен фактор за тази логика се оказва предстоящият изборен цикъл във Вашингтон през 2028 г. и изчерпването на наличните европейски финансови инструменти. В същото време вътрешнополитическите разломи в Киев, свързани с масовата дезертьорска криза и оспорваните антикорупционни разследвания, създават допълнителен натиск върху оперативните възможности на фронта и поставят под въпрос стабилността на западните коалиционни ангажименти.

25.08.2026 06:49