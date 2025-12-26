/Поглед.инфо/ Новата банка за развитие се утвърждава като ключов свързващ механизъм между БРИКС, ШОС и държавите от Глобалния Юг. Тя не предлага „алтернатива“ на стария финансов ред, а изгражда собствена архитектура на икономически суверенитет.

Светът след илюзията за „универсалните правила“

В продължение на десетилетия глобалната икономика функционираше по негласно, но ясно правило:

финансите са неутрални – докато не се окажеш от „грешната“ страна на политиката.

Международните финансови институции бяха представяни като технократски и безпристрастни, но реалността показа друго: капиталът се използва като инструмент за дисциплиниране, а развитието – като награда за послушание.

Именно на този фон се появява БРИКС – не като идеологически проект, а като прагматичен опит на големи незападни икономики да излязат от ролята на периферия.

Почти паралелно Шанхайска организация за сътрудничество започва да надгражда сигурността с икономическо и инфраструктурно измерение.

Липсваше обаче решаващият елемент – собствен финансов инструмент, способен да превърне политическата воля в реални проекти.

Този инструмент се появи не с фанфари, а с устав, капитал и ясна философия за развитие.

Защо Новата банка за развитие не е „още една банка“

Новата банка за развитие е създадена не за да възпитава държави, а за да финансира развитие.

Тя не измерва демокрация.

Не предписва социални модели.

Не обвързва кредити с политически условия.

Това е нейното радикално новаторство.

Фокусът ѝ е върху реалната икономика:

инфраструктура, енергетика, транспорт, водни ресурси, градско развитие, устойчиви технологии.

Проекти, които не носят бърза печалба, но изграждат дългосрочна устойчивост.

Още по-важно: все по-голяма част от финансирането се извършва в национални валути.

Този детайл има стратегическо значение – той намалява валутния риск, отслабва зависимостта от долара и връща контрола върху икономическата политика в ръцете на държавите.

Когато една банка започне да подкопава валутния монопол, тя неизбежно се превръща в геополитически фактор.

Глобалният Юг престава да бъде „поле за експерименти“

Разширяването на членството и партньорствата около Новата банка за развитие показва дълбока промяна.

Държавите от Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка вече не търсят просто достъп до финансиране – те търсят равноправно участие.

Тук Новата банка за развитие се превръща в мост:

между икономическата тежест на БРИКС

пространствения обхват на ШОС

и реалните нужди на Глобалния Юг

Без лозунги.

Без мисионерски език.

С договори, проекти и дългосрочни инвестиции.

И когато този процес се натрупа, резултатът вече не е икономически, а системен.

Контурите на новата финансова архитектура

Новата банка за развитие не разрушава стария финансов ред.

Тя прави нещо по-опасно за него – обезсмисля го.

Светът постепенно получава алтернативна инфраструктура за развитие, в която:

заемите не са политическо оръжие

валутата не е средство за натиск

инвестицията не е форма на подчинение

БРИКС и ШОС не изграждат „антизападна система“.

Те изграждат система без монопол.

Историята рядко се променя с декларации. Тя се променя с финансови механизми.

Банката, в която теорията се превръща в практика

Новата банка за развитие е мястото, където многополюсният свят престава да бъде концепция и започва да функционира.

Тя свързва БРИКС и ШОС не чрез идеология, а чрез капитал.

Тя превръща Глобалния Юг от обект на управление в субект на развитие.

И точно затова нейното значение тепърва ще расте.

Защото финансовият суверенитет винаги предшества политическия.

Редакционен прочит по публикация на Фонда за стратегическа култура. https://www.fondsk.ru/news/2025/12/26/briks-shos-globalnyy-yug-svyazuyuschaya-rol-novogo-banka-razvitiya.html