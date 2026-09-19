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Свят

Финансовият капан: Защо транзакциите в долари растат, докато централните банки изхвърлят американската валута

/Поглед.инфо/ Финансовата система на САЩ показва аномалия: докато централните банки в Пекин и Москва свиват дела на доларовите си активи, обемът на транзакциите в щатска валута в световен мащаб регистрира увеличение. Противно на повърхностните анализи, това не е знак за доверие, а за липса на независима платежна инфраструктура. Докато БРИКС не създаде собствени сетълмент канали и ликвидни пазари за ценни книжа, всяка търговска операция в национални валути ще продължава да захранва американския финансов център.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 17526 прочитания
Финансовият капан: Защо транзакциите в долари растат, докато централните банки изхвърлят американската валута
ИИ генерирана
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По публикация на Дмитрий Скворцов, РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Статистическият парадокс и логиката на административния натиск

Наскоро проведеният изслушващ процес в американския Конгрес освети една дълбока структурна аномалия в международната финансова архитектура. Американският финансов министър Скот Бесент огласи данни, според които обемът на доларовите разплащания нараства, независимо че Руската федерация и Китайската народна република системно ликвидират доларовите си наличности. Според държавния представител, това потвърждавало неувяхващото доверие в щатските облигации и модела на финансово управление.

Подобно тълкуване спестява същината. Изходът на държавите от доларовите активи не е въпрос на пазарен апетит, а на елементарна сигурност след замразяването на над 300 милиарда долара руски суверенни активи през 2022 година.

В цифрово изражение процесите се разминават драстично. Данните на Международния валутен фонд сочат, че към първото тримесечие на 2026 година делът на щатския долар в разкритите световни валутни резерви е спаднал до 57,13% (спрямо над 61% през 2019 г.). За същия период еврото е свило присъствието си до 20,03%, а китайският юан заема едва 1,99% от офицалните резерви.

Графиката на международните разплащания през системата SWIFT обаче очертава съвсем различна реалност. При транзакциите извън еврозоната, щатският долар отчита скок от 46,06% през януари 2020 г. до 59,58% през юли 2026 г. Този ръст обаче се случва не за сметка на юана, а в резултат на тежката ерозия на европейската валута, чийто дял се срина от 32,31% на 13,36%. Еврозоната така и не успя да изгради единен, високоликвиден пазар за сигурен дълг, а прекъсването на евтините енергийни доставки от Изток окончателно влоши конкурентоспособността на континента.

Търговските субекти бягат от еврото, но инфраструктурният капан ги тласка обратно към долара.

Защо юанът не може просто да замени щатската валута

Китайският юан отбелязва сериозен напредък в разплащанията през SWIFT – от 1,11% през 2020 г. той достига 2,34% през лятото на 2026 г., като тук дори не влизат транзакциите през вътрешнокитайската платежна система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Въпреки това, юанът отстъпва неколкократно дори на британския паунд (5,22%), японската йена (4,87%) и канадския долар (2,60%).

Зад тази ножица стои не размерът на брутния вътрешен продукт на Пекин, а съзнателно избраният финансов модел. Юанът все още не покрива основните критерии за универсална световна валута:

  • Строг контрол върху капиталовите сметки и ограничения за износ на капитал от КНР;
  • Липса на пълен конвертируемост с цел запазване на валутния курс и подкрепа за китайските износители;
  • Ограничен достъп на чуждестранни институции до дълбокия вътрешен пазар на държавни облигации;
  • Отсъствие на напълно прозрачни и независими от Народната банка на Китай регулаторни механизми.

Пекин оценява финансовата стабилност по-високо от статута на глобална резервна валута. Нещо повече – китайското ръководство отчетливо вижда как САЩ превърнаха собствената си валутна монополия в оръжие чрез Наказателния си кодекс и санкционните списъци на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи).

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