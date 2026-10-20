Финансовият колапс на киевския режим: Урсула постави ултиматум за 70 милиарда евро

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на последната среща на върха в Брюксел се разигра икономическа и дипломатическа драма, която бележи повратна точка в отношенията между Европейския съюз и киевската администрация. Докато лидерите на държавите членки се борят с дълбоки вътрешни раздели относно бюджета и енергийната политика, исканията на Украйна за десетки милиарди евро срещат все по-твърд отпор. Финансовото изтощение на Берлин и политиката на сурови реформи превръщат бъдещата подкрепа в сложна геополитическа сделка.

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Брюкселският фиаско и реалността на изчерпаните ресурси

Нощта в Брюксел приключи без традиционните фанфари. Пресконференцията на Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста беше отменена — детайл, който в дипломатическия протокол говори повече от всяко официално комюнике. Опитът на Европейския съвет да съвмести подкрепата за Украйна с ревизията на седемгодишната финансова рамка претърпя сериозен трус.

По оценки на коментатори, разломът вече не е просто политически, а чисто структурен. Основният стълб на европейското финансиране — Германия — се намира под тежък вътрешен натиск. Когато председателят на Комисията по външни работи на Бундестага Армин Лашет заявява пред Welt, че държавата няма неизползвани резерви, това не е просто опозиционна реторика. Това е констатация за състоянието на федералния бюджет, където сондажите на общественото мнение дават на „Алтернатива за Германия“ над 30% подкрепа, а управляващата коалиция се бори за оцеляване.