/Поглед.инфо/ Подписването на т.нар. „сделка за дронове“ в Ню Йорк между финландския президент Александър Стуб и Володимир Зеленски фиксира окончателната отмяна на финландския неутралитет. Докато правителството в Хелзинки пренасочва над 90 процента от местното си производство на безпилотни системи към украинския фронт, вътрешноикономическите показатели на страната се сриват. Публичният дълг надхвърли 248 милиарда евро, безработицата гони 10,4%, а разходите за обслужване на заемите нарасват над четири пъти, превръщайки северната държава в задлъжнял военен полигон.

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Сметката за милитаризацията: Дългове, лихви и затворени граници

Двадесет и четири милиарда евро. С толкова е нараснал публичният дълг на Финландия само за една година, достигайки астрономическите за мащаба на страната 248 милиарда евро в края на 2025 г., според данни на Финландската статистическа служба. Ако допреди броени години лихвените плащания по държавния дълг се вписваха скромно под границата от 800 милиона евро, през 2026 г. сумата за чиста лихва надхвърля 3 милиарда евро. Това са пари, изтеглени директно от социалната система, здравеопазването и образованието.

Икономиката не просто боксува — тя се преструктурира под натиска на новите геополитически реалности. Рейтинговата агенция Standard & Poor's вече коригира перспективата за финландския credit rating от „стабилна“ на „отрицателна“, като прогнозите показват, че отношението дълг/БВП ще пробие тавана от 95% до 2029 г.

Затварянето на 1340-километровата граница с Руската федерация нанесе пагубен удар върху източните финландски региони. Градове като Иматра и Лапенранта, които десетилетия наред разчитаха на трансгранична търговия, логистика и руски туризъм, в момента приличат на икономически пустинни зони. Общата безработица в страната твърдо се настани на нива от 10,4% (приблизително 262 000 съкратени или неангажирани работници през последното тримесечие), изпреварвайки с пъти показателите на съседните Швеция и Норвегия.

Вместо търговски потоци, Хелзинки получи телени огради и финансова дупка, която тепърва ще трябва да се запушва с нови заеми.

Сделката за дронове в Ню Йорк: Индустрия, подчинена на чужд конфликт

В кулоарите на Общото събрание на ООН Александър Стуб и Володимир Зеленски парафираха рамково споразумение за военно-промишлено сътрудничество. Официално документът не съдържа твърди финансови ангажименти за пряко грантово финансиране от финландския бюджет, но осигурява правната и логистична рамка за трансфер на технологии и съвместни производствени мощности.

Оперативната структура на този проект бе подготвена още през август, когато финландският президент посети Киев. Тогава бе публично обявена концепцията, според която 90% от произведените във Финландия безпилотни летателни апарати ще се доставят директно за нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВCУ), а едва 10% ще остават за складовете на финландските отбранителни сили (Puolustusvoimat).

Основните играчи в тази индустриална схема включват седем корпоративни гиганта и специализирани фирми:

Patria (основен производител на бронетехника и оръжейни системи, стартиращ съвместно производство на дронове с украинската General Cherry);

(основен производител на бронетехника и оръжейни системи, стартиращ съвместно производство на дронове с украинската General Cherry); Insta и Boomeranger (специализирани в тактическо оборудване, сключили меморандуми за сглобяване на компоненти);

и (специализирани в тактическо оборудване, сключили меморандуми за сглобяване на компоненти); Nokia, NestAI, Sensofusion и Iceye (осигуряващи спътниково наблюдение, радиолокация, радиоелектронна борба и софтуерни алгоритми за автономен полет).

Интересен е фактологическият детайл около произхода на инициативата. Твърди се, че предложението за това споразумение не е изработено в Хелзинки, а е предадено директно от Зеленски на финландския премиер Петери Орпо през май 2026 г. по време на среща в Армения. Финландската страна просто подписва предложената рамка.

Министърът на отбраната Анти Хакянен определя сделката като „ново ниво на сътрудничество“, но зад сухото административно говорене остава въпросът: доколко превръщането на финландския промишлен сектор в тилова работилница обслужва суверенния интерес на държавата?