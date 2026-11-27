/Поглед.инфо/ Тридесет и пет години след разпадането на Съветския съюз Общността на независимите държави се опитва да излезе извън постсъветските си граници чрез новия формат „ОНД+“. Според публикации в чужди делови издания Иран, Монголия и Сърбия вече проявяват интерес към включване в организацията. Зад дипломатическите формулировки обаче прозират прагматични сметки за достъп до пазари, разплащания в национални валути без долар и евро и заобикаляне на западните санкционни режими.

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Беловежката ликвидационна комисия, която отказа да умре през 2026 година

Когато на 8 декември 1991 г. в правителствената резиденция „Вискули“ в Беловежката гора и тринадесет дни по-късно в Алма-Ата беше подписан актът за раждане на Общността на независимите държави, почти никой в западните канцеларии — а и в самата Москва — не гледаше на тази структура като на дългосрочен геополитически проект. Тогавашният замисъл беше чисто технически: контролиран развод, подялба на съветския ядрен арсенал, разпределение на външния дълг на СССР и предотвратяване на югославски сценарий върху една шеста от сушата.

Тридесет и пет години по-късно, в навечерието на юбилея на 21 декември 2026 г., организацията не само не е закрита, но според разпространени изявления на ръководството на нейния Изпълнителен комитет в Минск се готви да премине географските граници на бившия Съветски съюз. Твърди се, че Иран, Монголия и Сърбия са заявили интерес към участие в новия механизъм за сътрудничество „ОНД+“, а конкретно Техеран вече е отправил официално предложение за присъединяване в този формат, като въпросът за предоставяне на съответния статут в момента се разглежда от държавите членки.

Защо една структура, отписвана десетки пъти като „клуб на бившите съветски републики“, изведнъж привлича вниманието на държави от Близкия изток, Източна Азия и Балканите? Отговорът не се крие в носталгията по съветското минало — такава в Техеран, Улан Батор или Белград липсва по очевидни исторически причини. Причината е в бруталната промяна на глобалната търговска и финансова архитектура след 2022 г., която превърна регионалните междуправителствени платформи без западно вето в дефицитна инфраструктура.

Докато политическите декларации през 90-те години звучаха кухо, под повърхността на ОНД оцеляха десетки чисто инженерни и административни връзки: единното междудържавно железопътно пространство с междурелсие 1520 милиметра, общите технически стандарти ГОСТ, синхронизираните енергийни пръстени, договорите за правна помощ по граждански и наказателни дела, взаимното зачитане на трудовия стаж за пенсиониране и безвизовият режим на движение. Тези невидими за телевизионните камери механизми се оказаха по-жилави от идеологическите лозунги — и точно те днес представляват входен билет към евразийските пазари.

Архитектурата на „ОНД+“: вратичка в Устава от 1993 година

За да се разбере смисълът на новия формат, трябва да се погледне към юридическата стена, пред която стоеше организацията до есента на миналата година. Съгласно Устава на ОНД, приет в Минск на 22 януари 1993 г., пълноправното членство е запазено за държавите, подписали и ратифицирали споразумението за създаване на Общността и Протокола от Алма-Ата — тоест изключително за бивши съветски републики. Всяка промяна в този устав изисква единодушна ратификация от парламентите на държавите членки, което на практика е невъзможно при блокираното участие на Украйна и системния курс на Кишинев към дистанциране.

Именно тук се появява инициативата на Казахстан от есента на 2025 г., одобрена от Съвета на държавните глави на ОНД. Вместо да отварят кутията на Пандора с промени в Устава, Астана и Москва проектираха тристепенна система за външни играчи, която заобикаля юридическите мини.

Първите две нива — статут на „наблюдател“ и статут на „партньор“ — са постоянни. Според разяснения на политически анализатори, цитирани в чуждия делови печат, наблюдателят има право единствено да присъства на откритите заседания на органите на Общността, докато партньорът получава право на съвещателен глас и може да внася предложения по конкретни секторни теми. И двата статута обаче изискват формално обвързване и постоянна дипломатическа ангажираност, което за редица трети държави носи риск от политическо етикетиране.

Форматът „ОНД+“ заема третата, най-гъвкава ниша. По оценка на експерти по евразийска интеграция той функционира като институционализиран ad hoc механизъм — своеобразен еднократен или тематичен пропуск, издаван с консенсусното одобрение на действащите членове. Държава членка може да покани съседна или заинтересована трета страна на конкретно заседание — например на Съвета по железопътен транспорт, на Междуправителствения съвет по петрол и газ или на форума за митническо сътрудничество — без поканената държава да подписва общополитически декларации и без да поема дългосрочни съюзнически задължения.

С други думи, „ОНД+“ е дипломатически компромис за правителства, които искат достъп до икономическите и регулаторните маси на Евразия, но нямат намерение да се подлагат на парламентарни ратификации или да провокират пряк сблъсък с Вашингтон и Брюксел заради формално членство в блок с участието на Русия.