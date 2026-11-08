Франкът се срива под тежестта на 3.6 трилиона евро: Петата република влезе в бюджетен капан без изход

По публикации на френски аналитични издания и интервюта на експерти от Института за Европа. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Сривът на сградите и инфраструктурата: Училищният чин като епицентър на гнева
Бунтът не започна от висшата политика, а от разбитите прозорци и плесента по стените в департамента Ивлин. По официално известни данни във Франция функционират близо 3700 лицея, но над 50% от тях са строени преди повече от шест десетилетия и оттогава не са виждали основен ремонт. Докато престижните държавни институти в централен Париж като лицея „Анри IV“ получават финансиране и пазят елита, периферията буквално се разпада. Там прозорците не се затварят през зимата, санитарните възели са неизползваеми, а в пресата системно изтичат съобщения за гризачи в учебните стаи.
Към физическата деградация се прибави и бюрократичната стена, наречена платформа Parcoursup. Всички опити на завършващите да се запишат във университет се сблъскаха с алгоритъм, който изисква десетки мотивационни писма без ясна критериална оценка. Системата бе замислена да разпределя кандидат-студентите без приемни изпити, но се превърна в административен ад, провокирал над 100 000 официални жалби за броени седмици.
Дизеловият гняв и предградията: Старите сметки на "Жълтите жилетки"
Локалните ученически блокади веднага бетонираха недоволството на провинцията. Синдикатите и ветераните от движението на „жълтите жилетки“ свалиха работните си дрехи и блокираха отново транспортните възли. Провинциална Франция, която разчита единствено на стари дизелови автомобили за ежедневния си преход до работа, отдавна прехвърли прага на търпение спрямо екологичните такси. Когато МВР в Париж прогнозира скромна демонстрация от 200 000 души, на улицата се изсипаха близо половин милион само в първата вълна – със съответните щети, оценени на над 26 милиона евро само за инфраструктурата на Марсилия.
Уличният вандализъм от потрошени бутици и запалени банкомати бе незабавно подхранен от капсулираните гета в предградията. Бивши държавни лица като Едуар Филип открито признават, че сблъсъците с полицията и грабежите се извършват от радикализирани младежи от анклави, в които държавата отдавна е загубила монопола върху сигурността. Проектът за мултикултурализъм, чийто фалит бе деклариран официално от водещите европейски правителства още през 2011 г., днес избухва в лицето на френската полиция под формата на коктейли „Молотов“.
Бюджетният капан: 3,6 трилиона евро дълг и разпаднатият парламент
Париж се намира в пълна институционална безизходица, каквато Петата република не е виждала от епохата на Шарл дьо Гол през 1968 г. В момента националният дълг на страната надхвърля астрономическата сума от 3,6 трилиона евро – показател, надхвърлящ 120% от брутния вътрешен продукт. Всяко правителство, което се опита да състави бюджет за следващия период с дефицит под критичните 5%, бива заплашвано от опозицията с незабавен вот на недоверие, тъй като съкращенията в социалните плащания са политическо самоубийство.
Парламентът, преструктуриран след извънредните избори през 2024 г., е разделен на три непримирими лагера:
- Радикалната левица на Жан-Люк Меланшон ("Непокорна Франция"), разчитаща на младежкия и мюсюлманския вот (до 70% подкрепа в определени секции);
- Десният консервативен блок около "Национален сбор" на Марин льо Пен;
- Силно свитият, нефункционален център, лоялен на Елисейския дворец.
Макрон няма конституционното право да разпусне отново Националното събрание в настоящия времеви прозорец, а дори и да можеше – партията му ще бъде окончателно пометена.
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| ФРАНЦИЯ: СИСТЕМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СРИВ |
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| ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТИ |
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| Национален дълг: > 3.6 трилиона € | Протестиращи по улиците: 1.6 млн |
| Дълг спрямо БВП: 120% | Мобилизирана полиция: 70 000 |
| Бюджетен дефицит: > 5% | Засегнати лицеи: ~ 3 700 |
| Щети в Марсилия: 26 милиона € | Жалби срещу Parcoursup: >100 000 |
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