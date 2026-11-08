Франкът се срива под тежестта на 3.6 трилиона евро: Петата република влезе в бюджетен капан без изход

/Поглед.инфо/ Франция се тресе от най-тежката си системна криза от десетилетия, докато 1,6 милиона души излязоха по улиците, а 70-хилядна полиция едва удържа уличния гняв. Това не е просто поредната стачка за заплати или цени на горивата. Сривът на образователната инфраструктура, блокираната платформа Parcoursup и натрупването на държавен дълг от 3,6 трилиона евро показват фундаментален институционален фалит. Париж е блокиран в политическа безизходица без изход.

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Сривът на сградите и инфраструктурата: Училищният чин като епицентър на гнева

Бунтът не започна от висшата политика, а от разбитите прозорци и плесента по стените в департамента Ивлин. По официално известни данни във Франция функционират близо 3700 лицея, но над 50% от тях са строени преди повече от шест десетилетия и оттогава не са виждали основен ремонт. Докато престижните държавни институти в централен Париж като лицея „Анри IV“ получават финансиране и пазят елита, периферията буквално се разпада. Там прозорците не се затварят през зимата, санитарните възели са неизползваеми, а в пресата системно изтичат съобщения за гризачи в учебните стаи.

Към физическата деградация се прибави и бюрократичната стена, наречена платформа Parcoursup. Всички опити на завършващите да се запишат във университет се сблъскаха с алгоритъм, който изисква десетки мотивационни писма без ясна критериална оценка. Системата бе замислена да разпределя кандидат-студентите без приемни изпити, но се превърна в административен ад, провокирал над 100 000 официални жалби за броени седмици.

Дизеловият гняв и предградията: Старите сметки на "Жълтите жилетки"

Локалните ученически блокади веднага бетонираха недоволството на провинцията. Синдикатите и ветераните от движението на „жълтите жилетки“ свалиха работните си дрехи и блокираха отново транспортните възли. Провинциална Франция, която разчита единствено на стари дизелови автомобили за ежедневния си преход до работа, отдавна прехвърли прага на търпение спрямо екологичните такси. Когато МВР в Париж прогнозира скромна демонстрация от 200 000 души, на улицата се изсипаха близо половин милион само в първата вълна – със съответните щети, оценени на над 26 милиона евро само за инфраструктурата на Марсилия.

Уличният вандализъм от потрошени бутици и запалени банкомати бе незабавно подхранен от капсулираните гета в предградията. Бивши държавни лица като Едуар Филип открито признават, че сблъсъците с полицията и грабежите се извършват от радикализирани младежи от анклави, в които държавата отдавна е загубила монопола върху сигурността. Проектът за мултикултурализъм, чийто фалит бе деклариран официално от водещите европейски правителства още през 2011 г., днес избухва в лицето на френската полиция под формата на коктейли „Молотов“.

Бюджетният капан: 3,6 трилиона евро дълг и разпаднатият парламент

Париж се намира в пълна институционална безизходица, каквато Петата република не е виждала от епохата на Шарл дьо Гол през 1968 г. В момента националният дълг на страната надхвърля астрономическата сума от 3,6 трилиона евро – показател, надхвърлящ 120% от брутния вътрешен продукт. Всяко правителство, което се опита да състави бюджет за следващия период с дефицит под критичните 5%, бива заплашвано от опозицията с незабавен вот на недоверие, тъй като съкращенията в социалните плащания са политическо самоубийство.

Парламентът, преструктуриран след извънредните избори през 2024 г., е разделен на три непримирими лагера:

Радикалната левица на Жан-Люк Меланшон ("Непокорна Франция"), разчитаща на младежкия и мюсюлманския вот (до 70% подкрепа в определени секции);

Десният консервативен блок около "Национален сбор" на Марин льо Пен;

Силно свитият, нефункционален център, лоялен на Елисейския дворец.

Макрон няма конституционното право да разпусне отново Националното събрание в настоящия времеви прозорец, а дори и да можеше – партията му ще бъде окончателно пометена.