/Поглед.инфо/ Франция се оказва във фокуса на новата стратегическа ескалация между Русия и Запада. Употребата на хиперзвуковата ракета „Орешник“ край границите на ЕС е недвусмислен сигнал, че Москва чертае „червени линии“ за следвоенния ред в Украйна. Решенията в Париж и Брюксел могат да превърнат локалния конфликт в пряк сблъсък между ядрени сили.

Русия предприе ново сериозно военно действие спрямо Украйна, използвайки хиперзвуковата балистична ракета Орешник — за втори път от началото на войната — при удар в западната част на страната, близо до границата с ЕС и НАТО. Това е най-значимата ескалация на конфликта от месеци насам и директно предизвиква европейската и френската политика.

Руското министерство на отбраната заяви, че ударът е отговор на уж опит за украински удар срещу резиденцията на Путин, но тази претенция е отречена от Киев и Вашингтон като измислица.

Европейската реакция — „неприемливо“

Лидерите на Франция, Великобритания и Германия остро осъдиха употребата на Орешник, определяйки атаката като „ескалационна и неприемлива“ и заплаха за сигурността на целия континент. Те призоваха за силен и обединен отговор на Москва, включително увеличаване на натиска и военната подкрепа за Киев.

Европейският съюз също определи ударите като предупредително послание към Европа и САЩ, което цели да отслаби западната подкрепа за Украйна и да усложни процеса на мирни преговори.

Франция — подчертана роля, но и риск

Френският президент Еманюел Макрон се включи активно в координацията на европейската позиция спрямо войната в Украйна и в усилията за укрепване на отбранителните способности на ЕС. На фона на опитите за дипломатически напредък, Париж заедно с Лондон подписаха декларация за възможни многonационални сили в Украйна след евентуално примирие.

Москва не закъсня с реакцията: руските власти заявиха, че всяко разполагане на западни войски на украинска територия би било третирано като легитимна цел, което повдига риск от пряк сблъсък между Русия и френски/британски сили.

За Орешник — символ на нова ера на заплаха

Орешник е междинно-обхватна хиперзвукова ракета, способна да носи както конвенционални, така и ядрени глави, пътуваща с над 10 Маха скорост и трудна за прихващане от съществуващите системи за противовъздушна отбрана.

Западни анализатори подчертават, че използването й не е просто тактически акт, а стратегическо послание на Русия, което цели да напомни за военния си потенциал и да оказва психологически натиск върху Киев и неговите съюзници.

Възможността война да „пламне“ веднага след ключово решение — не е преувеличение. Комбинацията от:

руско използване на Орешник срещу Украйна;

остри изказвания от Москва срещу потенциална западна военна модерна мисия;

решителната роля на Франция в европейската политика и планираните военни ангажименти,

създават опасно напрежение, което може да доведе до пряк конфликт между европейски държави и Русия, ако не бъде овладяно дипломатически.

Източници: Reuters, Euronews, The Guardian, Financial Times