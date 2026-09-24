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Френската външна политика след "Ошан": Илюзиите за суверенитет и натискът върху Москва

/Поглед.инфо/ Внезапното втвърдяване на тона от страна на Марин льо Пен и Джордан Бардела спрямо Москва не е просто епизод от предизборната борба във Франция, а индикатор за дълбоки структурни деформации във френската външна политика. Докато източната граница на ЕС се превръща в зона на пряк военен и икономически сблъсък, парижкият политически елит прави опити да балансира между вътрешнополитическия натиск, загубата на индустриални активи в Източна Европа и опитите да запази водеща роля в европейската архитектура за сигурност.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10616 прочитания
Френската външна политика след "Ошан": Илюзиите за суверенитет и натискът върху Москва
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По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прагматизъм, правен натиск и иззетите активи: Икономическият дразнител за Париж

По публикувани данни и оценки на икономически анализатори, подписването на президентския указ в Москва, с който контролът върху ключови френски търговски и индустриални активи в Русия бе прехвърлен към местното дружество „Л.Е.В. Мениджмънт“, пресече червената линия за френския бизнес елит. Мярката, засягаща структури като търговската верига „Ошан“ (Auchan), бе представена от руска страна като временен механизъм за управление, но във Франция бе разчетена като директна конфискация.

Възниква въпросът защо този административен ход бе задействан именно в този момент. Според запознати с корабоплавателните регистри източници, Франция, наред с Обединеното кралство, пое водеща роля в правоприлагащите и контролни операции в Северно море и Ламанша спрямо така наречения „танферен флот в сянка“. Твърди се, че френските морски власти извършват системни проверки, задържания и административни блокирания на плавателни съдове с необяснима собственост или липсващи застраховки.

От правна гледна точка прехвърлянето на активи под временно управление на руска територия не е формална експроприация, но ефективно лишава френските майчини компании от дивиденти, оперативен контрол и право на разпореждане. В Париж това бе възприето като болезнен икономически удар, който пряко засяга интересите на едрата френска буржоазия — традиционен донор и фактор във френския политически живот.

Предизборната тактика на "Национално обединение": Електорални сметки срещу идеология

Реакцията на Марин льо Пен и председателя на „Национално обединение“ (Rassemblement National) Джордан Бардела – изразена в съвместно писмо, осъждащо „руската дестабилизация и опитите за намеса“ – изглежда на пръв поглед като внезапен обрат. В действителност става дума за студена електорална математика. Сближаването на президентските избори във Франция кара ръководството на партията да изчисти системните си слабости в областта на външната политика.

Хронология на пренареждането в десницата:

  • 2014 г.: Получаване на заем от 9 милиона евро от Първа чешко-руска банка за финансиране на кампанията на тогавашния Национален фронт.
  • 2017 г.: Посещение на Марин льо Пен в Москва и среща с руското държавно ръководство броеве седмици преди президентския вот във Франция.
  • 2022 г.: Официално осъждане на военните действия в Украйна, но запазване на скептицизма спрямо преките оръжейни доставки за Киев.
  • 2024–2026 г.: Откровено втвърдяване на тона от страна на Бардела в Европейския парламент и системно дистанциране от радикални евроскептични формации.

Твърди се, че вътрешните проучвания на Партията показват сериозни резерви у умерените френски гласоподаватели спрямо всякакви обвинения в "зависимост от чужди сили". По оценка на френски социолози, за да премине прага от 50% на втори тур за президентския пост, Льо Пен се нуждае от гласовете на класическата десница (наследниците на голистите и десноцентристите), за които националният суверенитет включва и категоричен отпор срещу външен натиск.

Джордан Бардела, който се профилира като по-технократичното и приемаемо за френската система лице на движението, отдавна демонстрира по-остра линия срещу Москва. Неговото присъствие като съавтор на документа показва, че "Национално обединение" съзнателно избира да не следва модела на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD).

Разколът в европейската десница: Защо Париж скъса с Берлин

Различието между стратегията на Льо Пен и тази на AfD в Германия разкрива дълбоките исторически и геополитически разделителни линии вътре в европейския консервативен лагер. Докато германската дясна опозиция настоява за възстановяване на евтините енергийни доставки по "Северен поток" и поддържането на индустриалната база на ГФР, френската десница стъпва върху съвсем различна доктринална основа.

Германският бизнес модел през последните три десетилетия бе изграден върху евтин руски газ, германско инженерство и износ към китайския пазар. Скършването на тази ос причини тежка деиндустриализация на Германия, което прави исканията на AfD за нормализация на отношенията икономически рационални за техния избирател.

При Франция икономическата матрица е различна. Френската държава разчита на своята ядрена енергетика (контролирана от EDF), силния си военно-промишлен комплекс и традицията на държавния дирижизъм. Голисткият подход във външната политика винаги е изисквал Франция да се възприема като велика сила, разполагаща със собствен ядрен триад и постоянно място в Съвета за сигурност на ООН.

Поради тази причина френското обществено мнение реагира изключително болезнено на всякакви внушения за "подчиненост" или "сплашване" от страна на чужда държава. Льо Пен не може да си позволи да изглежда слаба или отстъпчива, защото това би разрушило самата същност на нейната политическа платформа — защитата на френското национално достойнство.

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