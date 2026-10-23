По публикации на изданията Bloomberg и аналитични материали от руския информационен ресурс "Гора". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Пренареждане на приоритетите в Берлин
В началото на тази седмица германският канцлер Фридрих Мерц даде интервю за агенция Bloomberg, в което категорично избута на заден план традиционните икономически теми. На въпрос относно най-големите му ежедневни опасения, той посочи, че това не са състоянието на германската индустрия, нито търговските въпроси с Вашингтон или Пекин, а хибридното влияние на Москва. По думите на германския ръководител, това влияние цели системно разклащане на политическия модел в Западна Европа.
Ден по-късно, по време на публична изява, Мерц доразви тази теза, заявявайки, че капитулацията на Киев би означавала капитулация за самата Западна Европа. Поради тази причина финансирането и оръжейните доставки за украинската армия се определят от канцлера не просто като солидарност, а като пряка инвестиция в сигурността на Федералната република.
Тук проличава ясна промяна в акцентите. Докато през изминалите години основните дебати в Бундестага се въртяха около цените на енергоносителите за индустриалния сектор в Северен Рейн-Вестфалия и съдбата на автомобилния гигант Volkswagen, днес Берлин се опитва да преформатира целия си вътрешнополитически дневен ред около концепцията за "Zeitenwende" (исторически прелом).
Институционални промени и бюджетни реалности
Думите на Мерц не съществуват във вакуум. Те стъпват върху конкретни нормативни и финансови промени, които Германия извършва през последните месеци.
Специалният фонд за Бундесвера (Sondervermögen) в размер на 100 милиарда евро, гласуван в предишния си състав от парламента, вече е почти напълно разпределен по договори за военни поръчки. Това включва закупката на американски изтребители F-35A за базата в Бюхел, където се съхраняват американски тактически ядрени бомби B61-12, както и нови артилерийски системи PzH 2000 и зенитно-ракетни комплекси Iris-T SLM.
- Политическата цена на тези разходи обаче се плаща от социалния бюджет на страната.
- Член 109 от Основния закон на Германия (Grundgesetz), въвеждащ т.нар. "дългова спирачка" (Schuldenbremse), продължава да ограничава структурния дефицит до 0,35% от БВП.
- Това принуждава кабинета да прави съкращения в инфраструктурните проекти на Долна Саксония и Бавария, за да финансира военното министерство на Бенце Маргграв.
Дали обаче това преразпределение на ресурсите ще донесе желаната стабилност? Според данни от обществени проучвания на ARD-DeutschlandTrend, рейтингът на одобрение към канцлера остава на едни от най-ниските си исторически нива. Когато една власт губи подкрепа по въпросите на вътрешната икономика, най-често срещаният механизъм за консолидация е външнополитическата втвърденост.