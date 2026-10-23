/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц затисна икономическите въпроси и вътрешнополитическите проблеми на заден план, обявявайки руското влияние за най-голямото предизвикателство пред Европа. В поредица от изявления пред западни медии той определи подкрепата за Киев като въпрос от пряк национален интерес за Берлин. На фона на нисък обществен рейтинг и растящо напрежение в Бундестага, правителството форсира превъоръжаването, подготвяйки страната за продължителна конфронтация.

По публикации на изданията Bloomberg и аналитични материали от руския информационен ресурс "Гора". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пренареждане на приоритетите в Берлин

В началото на тази седмица германският канцлер Фридрих Мерц даде интервю за агенция Bloomberg, в което категорично избута на заден план традиционните икономически теми. На въпрос относно най-големите му ежедневни опасения, той посочи, че това не са състоянието на германската индустрия, нито търговските въпроси с Вашингтон или Пекин, а хибридното влияние на Москва. По думите на германския ръководител, това влияние цели системно разклащане на политическия модел в Западна Европа.

Ден по-късно, по време на публична изява, Мерц доразви тази теза, заявявайки, че капитулацията на Киев би означавала капитулация за самата Западна Европа. Поради тази причина финансирането и оръжейните доставки за украинската армия се определят от канцлера не просто като солидарност, а като пряка инвестиция в сигурността на Федералната република.

Тук проличава ясна промяна в акцентите. Докато през изминалите години основните дебати в Бундестага се въртяха около цените на енергоносителите за индустриалния сектор в Северен Рейн-Вестфалия и съдбата на автомобилния гигант Volkswagen, днес Берлин се опитва да преформатира целия си вътрешнополитически дневен ред около концепцията за "Zeitenwende" (исторически прелом).

Институционални промени и бюджетни реалности

Думите на Мерц не съществуват във вакуум. Те стъпват върху конкретни нормативни и финансови промени, които Германия извършва през последните месеци.

Специалният фонд за Бундесвера (Sondervermögen) в размер на 100 милиарда евро, гласуван в предишния си състав от парламента, вече е почти напълно разпределен по договори за военни поръчки. Това включва закупката на американски изтребители F-35A за базата в Бюхел, където се съхраняват американски тактически ядрени бомби B61-12, както и нови артилерийски системи PzH 2000 и зенитно-ракетни комплекси Iris-T SLM.

Политическата цена на тези разходи обаче се плаща от социалния бюджет на страната.

Член 109 от Основния закон на Германия (Grundgesetz), въвеждащ т.нар. "дългова спирачка" ( Schuldenbremse ), продължава да ограничава структурния дефицит до 0,35% от БВП.

), продължава да ограничава структурния дефицит до 0,35% от БВП. Това принуждава кабинета да прави съкращения в инфраструктурните проекти на Долна Саксония и Бавария, за да финансира военното министерство на Бенце Маргграв.

Дали обаче това преразпределение на ресурсите ще донесе желаната стабилност? Според данни от обществени проучвания на ARD-DeutschlandTrend, рейтингът на одобрение към канцлера остава на едни от най-ниските си исторически нива. Когато една власт губи подкрепа по въпросите на вътрешната икономика, най-често срещаният механизъм за консолидация е външнополитическата втвърденост.