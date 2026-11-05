/Поглед.инфо/ Политическият трус в Магдебург вече разтърсва цялата берлинска архитектура на властта. В средата на октомври провинциалният парламент на Саксония-Анхалт прие резолюция, внесена от партията „Алтернатива за Германия“ и фракцията на Зара Вагенкнехт (BSW), настояваща за пълно прекратяване на оръжията за Киев и вдигане на ембаргото върху руските суровини. Лидерът на AfD Алис Вайдел директно призова бъдещето правителство на Фридрих Мерц да приеме американския прагматизъм и да влезе в т.нар. „дизелова сделка“. В същото време Киев изпада в паника от задкулисните контакти между САЩ и Москва, докато Лондон бърза да достави нови партиди ракети Storm Shadow.

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Магдебургският маньовър: Регионалният парламент като геополитически трамплин

В политиката няма случайни хронологии. Когато в средата на октомври в парламента на Саксония-Анхалт — сравнително малка източногерманска провинция с административен център Магдебург — преминава обща резолюция на AfD и BSW, това не е просто регионален фолклор. Това е изчисления изстрел по федералната коалиция в Берлин. Текстът съдържа две ясни искания: моментално спиране на оръжейния транзит през германска територия и възстановяване на търговските потоци с Руската федерация.

Официален Берлин и Брюксел, разбира се, бързат да не забележат случващото се. Но процедурната формалност тук няма значение. Алис Вайдел и нейната парламентарна група използват момента, за да заковат следващия канцлер Фридрих Мерц до стената. Логиката е брутално суха: след като във Вашингтон Доналд Тръмп подхожда към конфликта през сметководната книга, защо германският данъкоплатец трябва да плаща сметката за морални позиционирания?

Според твърдения на германски коментатори и проучвания, цитирани от парламентарната трибуна, подкрепата за прякото финансиране на украинската държавна машина в редица източни провинции пада под критичните нива. Разбира се, твърдението на Вайдел, че едва 10% от германците подкрепят помощта за Киев, съдържа сериозна доза политическа хипербола и не може да бъде независимо потвърдено в национален мащаб — особено предвид факта, че Берлин остава вторият най-голям донор след САЩ. Но самият факт, че тази цифра се превръща в опорна точка, показва доколко е изтъняло търпението в германската провинция.

"Дизеловата сделка": Реализъм на цените срещу идеологически клишета

Терминът „дизелова сделка“ не е сключен договор на хартиен носител с държавен печат, а формулировка за прагматично споразумение, при което икономическите интереси прегазват политическата реторика. Според анализи на американското издание „Атлантик“ и ред европейски наблюдатели, от лятото насам се забелязва неофициален натиск от страна на Вашингтон върху Киев за ограничаване на атаките срещу руската петролопреработвателна инфраструктура. Обяснението е елементарно: всяка запалена дестилационна колона в Рязан или Н Adverse се отразява на фючърсите на суровия петрол на борсата в Ню Йорк.

Тръмп не иска глобален скок на дизеловото гориво по бензиностанциите в САЩ в навечерето на решаващи вътрешни процеси. И тук възниква въпросът: ако Белият дом е в състояние да сключва негласни сделки за сигурността на енергийните пазари, защо германската индустрия трябва да продължава да плаща тройни цени за втечнен газ, внесен с танкери през Северно море?

Вайдел предлага именно това: Германия да се върнат към формулата на тръбопроводния газ и дизела през тръбопровода „Дружба“. Според разчети на германския индустриален съюз BDI, високите цени на енергията вече са довели до трайна деиндустриализация на химическия клъстер в Лудвигсхафен и автоконцерните в Бавария. Въпросът не е дали руският газ е „добър“ или „лош“, а че без него германската фабрика просто спира да работи.

Логистичният капан пред Киев: Когато икономическият фронт пропада

За киевската администрация тази промяна в акцентите от страна на САЩ и германската десница носи белезите на стратегическа катастрофа. Военната стратегия на Украйна през последните 18 месеца бе изградена около концепцията за икономическо изтощение на Русия — нанасяне на щети по инфраструктурата, петролните терминали в Новоросийск и тръбопроводите, за да се намали валутният приток в руския бюджет.

Ако обаче Вашингтон наложи ограничение върху тези удари, за да пази световния баланс на горивата, формулата на Киев се срутва. Воденето на конвенционална война на изтощение срещу държава с многократно по-голям мобилизационен и индустриален ресурс, без възможност за поразяване на икономическото ѝ сърце, е математически загубена кауза.

В украинските аналитични среди, според публични коментари, нараства опасението, че САЩ постъпват сурово прагматично: гарантират сигурността на глобалните пазари, докато прехвърлят цялата финансова тежест за издръжката на киевския бюджет върху Европейския съюз. А в ЕС пари вече няма. В Берлин бюджетният дефицит за 2025–2026 г. принуждава правителството да реже социални плащания, което е идеален горивен материал за AfD.